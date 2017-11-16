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В Одессе больше сотни вынужденных переселенцев собираются провести вторую зиму в самозахваченном здании без централизованного отопления. Среди них пенсионеры, инвалиды и дети. Бывшее общежитие, в котором они живут с лета 2016 года, находится в центре города, и уезжать за город, как предлагают им чиновники, люди с оккупированной части Донбасса не хотят. В одесской областной государственной администрации переселенцам предлагают переехать на 50 километров западнее – в селе Степовое планируют восстановить комплекс зданий бывшего аграрного лицея. Первое общежитие обещают заселить уже в следующем году. В областном совете уже говорят, что без поддержки из госбюджета проект невозможен.

Летом прошлого года несколько десятков переселенцев заселились в пустующее здание, которое принадлежит Одесскому областному совету. До этого переселенцы провели несколько недель в приемной областной государственной администрации – жили там, требуя предоставить им жилье. Среди захватчиков здания на улице Успенской, это центр Одессы, есть пенсионеры, дети и инвалиды. После заселения переселенцы позвали активистов «Самообороны Одессы» – боялись, что без поддержки их оттуда попросту выгонят.

Последние несколько лет здание XIX века, где в разные годы было женское училище, сиротский приют и общежитие Одесского морского порта, простаивало пустым. Первые три месяца переселенцы жили здесь без воды и света, потом подключились к электросетям и водопроводу. Централизованного отопления здесь до сих пор нет. Говорят, что хотели бы платить за коммунальные услуги, но не могут – юридического статуса нет и долги за электроэнергию накапливаются.

Фактически мы закон не нарушили. Мы воспользовались собственностью, которая принадлежит громаде. Мы ведь тоже громада. Мы громада Украины

«Фактически мы закон не нарушили. Мы воспользовались собственностью, которая принадлежит громаде. Мы ведь тоже громада. Нас не признают громадой Одессы, но мы громада Украины. Мы его заняли временно», – говорит Юлия Пятаченко, глава общественной организации «Донбас-Одеса».

До войны она жила в Ровеньках Луганской области. По адресу самозахваченного здания переселенцы получили регистрацию, сюда регулярно приходят социальные и медицинские работники проверять состояние детей. Но узаконить свое проживание здесь им не удается – подписывать договор о субаренде

На работу придется ездить в Одессу – переселенцы

Еще летом 2017 года у областной государственной администрации появился проект по созданию компактного поселка для нескольких сот вынужденных переселенцев – всего в Одесскую область с оккупированного Донбасса приехало больше 40 тысяч человек, но большинство сумело обустроиться самостоятельно. Пятаченко, которая до дома на Успенской, жила в санатории под Одессой, называет поселок Степовое резервацией.

«Нам обещали, что работы там очень много. Ближайшее – это завод соков Jaffa, который находится в 7 километрах от Степового. Местные жители сказали, что на соках платят 70-80 долларов в месяц. Еще есть швейная фабрика, где тапочки шьют. Но это тоже примерно 15 километров от села. Остальные ездят в Одессу. Село маленькое, молодежь разъехалась, остались только пенсионеры и фермеры», – говорит Пятаченко. В селе есть амбулатория, школа и детский садик, в котором, правда, уже много лет идет ремонт. Ближайшая больница в Раздельной – город примерно в 25 километрах.

А вот общежитие, в которое заселились переселенцы, находится практически в центре города. Здесь живет 115 людей, из них 33 ребенка и 11 инвалидов. Среди них хватает молодых работающих людей, есть и те, кто служит в армии. По словам Пятаченко, раньше большинство «сквотеров» жило в съемных квартирах или хотя бы комнатах, но потом цены на аренды слишком сильно выросли.

Переселенка Софья Маркина из Горловки. Говорит, что в здании уже один раз отключали воду, и несколько раз отключали свет. Переехать в общежитие заставила нужда, говорит она.

Выбор стоял – либо возвращаться в войну, либо оставаться на улице

«Среди тех, кто здесь живет, есть и воины АТО, но в основном переселенцы. Летом прошлого года цены на квартиры начали расти – 5-7 тысяч. У нас многие работают, но деньги все равно большие. Выбор стоял – либо возвращаться в войну, либо оставаться на улице», – рассказывает она.

В село можно будет переселить около 700 переселенцев – ОГА

В областной государственной администрации переселенцам предлагают переехать под Одессу. Село Степовое находится примерно в 60 километрах от областного центра, туда ходят маршрутки и электрички. Заместитель главы ОГА Сергей Колебошин также обещает договориться с перевозчиками и открыть социальный маршрут из Одессы непосредственно под корпуса общежитий, куда предложат уехать переселенцам. Также туда планируют заселить и других людей, которым нужно социальное жилье. Они не обязательно должны быть переселенцами.

Мы рассчитываем, что там смогут жить около 700 человек. Планируем сделать там модульные квартиры со своим санузлом, со своей кухней

«Мы рассчитываем, что там смогут жить около 700 человек. Планируем заселять три очереди, первая очередь составит 200-250 человек. Планируем сделать там модульные квартиры со своим санузлом, со своей кухней. Разумеется, мы будем учитывать потребности инклюзивного доступа, то есть жилье будет инвалид-friendly», – рассказывает Колебошин. В будущем на территории поселения планируют создать детский сад на базе зданий лицея, каждый житель получит в свое пользование

Идея проекта родилась еще летом 2017 года. Чиновники планируют отреставрировать три жилых корпусов бывшего филиала Лиманского аграрного лицея – филиал учебного заведения работал в Степовом до 2015 года. Почти полгода назад землю и имущество начали передавать с баланса Министерства образования на баланс облгосадминистрации, сейчас эта процедуру заканчивают. Параллельно разрабатывается проектная документация, а сами строительные работы планируют начать в начале 2018 года.

Мы обсуждали этот проект и с представителями ООН, и с представителями Красного Креста

«Мы обсуждали этот проект и с представителями ООН, и с представителями Красного Креста. У нас есть определенное общее понимание и мы договорились, что, когда мы приступим к реализации проекта, международные организации нам с этим помогут. Скорее всего это будет не финансовая помощь, а инфраструктурная – передадут кровати или проведут работы по обустройству жилья для инвалидов», – говорит он. О точной стоимости проекта можно будет говорить, когда закончим документацию, утверждает Колебошин, но уже сегодня можно говорить про ориентировочный бюджет в несколько десятков миллионов гривен. В Красном Кресте Радио Донбасс.Реалии подтвердили, что готовы помогать переселенцам-инвалидам на индивидуальных основаниях, но конкретных обязательств по Степовому на себя не брали.

В городке переселенцев будет автономное электричество, отопление и водоснабжение

Директор Лиманского аграрного лицея Сергей Тенингольц говорит, что под первую очередь выделили корпус общежития, который работал до 2015 года. Еще два корпуса закрыли значительно раньше, в начале 2000-х. Лицей находится на краю села, до школы детям идти нужно будет около километра. Зато здесь автономная система отопления, работает собственная подстанция и есть собственная артезианская скважина. Необходимые сети в жилых корпусах есть, но даже первому зданию, состояние которого значительно лучше, необходим серьезный ремонт. Строению больше 36 лет.

«Это конечно утепление фасада. Это конечно замен окон и внутренний косметический ремонт. Он необходим для комфортной жизни. Также необходима замена крыши, потому что она сделана по старым технологиям еще советских времен. Крыши залиты гудроном, который лопается, поэтому крышу будут переделывать – устанавливать косую, возможно из металлочерепицы, чтобы она не протекала», – рассказывает директор. Площадь каждого корпуса – около 4 тысяч квадратных метров, он рассчитан на проживание примерно 200 человек, причем в каждой «квартире» есть отдельный санузел. На этажах расположены общие комнаты, есть актовые залы, хозяйственные помещения.

Тенингольц встречался с переселенцами и говорит, что как минимум часть из них сказали, что готовы сюда переехать. Основная проблема – работа, многим местным жителям и самим приходится ездить в Одессу или Раздельную на работу. В облгосадминистрации говорят – если сюда переселится несколько сот человек, это оживит село. Там появятся новые рабочие места, транспортное сообщение будет более активным, наполнится детьми школа.

Позиция областного совета однозначна – жить там переселенцы не могут. По словам главы областного совета Анатолия Урбанского, Степовое – это уже второй вариант, который областная власть предложила переселенцам. Первую общину переселенцев обустроили в поселке Борщи, который находится примерно в двухстах километрах от Одессы, но туда переселенцы также едут неохотно.

«У нас нет возможности предложить другие адекватные места проживания для переселенцев. Им все равно рано или поздно придется покинуть незаконно занятое здание. Мы предоставляем им временное жилье, и оно должно отвечать требованиям законодательства», – подчеркнул Урбанский.

Областной совет получил здание на улице Успенской без права отчуждения, утверждает Урбанский, и без права там прописки люди. По его словам, в здание должны были расположить Дом детского творчества и Украинский дом, но пока что финансирования на эти проекты найти не удалось. Что касается поселка для переселенцев в селе Степовом, то областной бюджет сможет только дофинансировать реализацию проекта, а основную нагрузку должен на себя взять государственный бюджет.

Закон не определяет, где именно должны получать жилье переселенцы – адвокат

Менеджер по адвокации «Центра информации по правам человека» Алена Лунева раньше работала юристом в благотворительном фонде «Восток-SOS». О проблемах переселенцев она знает из первых рук и говорит Радио Донбасс. Реалии – ситуация для 2017 года очень редкая. При этом, как показало недавнее исследование «Восток-SOS», во многих регионах власти не предоставляют переселенцам вообще никаких помещений,

«Я не могу сказать, сколько таких ситуаций в стране и допускаю, что какие-то из них замалчиваются. Но мне кажется, что чем дальше от начала конфликта, тем меньше. Я слышала о нескольких подобных самозахватах – один был в Харькове еще в 2014 году, один – недавно в Киеве», – уточнила юрист.

Без доброй воли областного совета узаконить свое проживание в этом общежитии переселенцы не смогут, говорит Лунева. Если местные власти выделяют хоть какое-то помещение, в частности в Одесской области, то свои законные обязанности они выполняют.

​«Переселенцы не могут требовать от властей именно этого конкретного помещения, они могут только требовать помещения как такового. В законе сказано, что местная власть должна способствовать обустройству переселенцев и предоставлять им жилье. При этом в законе не уточняется, какое это должно быть жилье и где оно должно располагаться», – рассказывает юрист.

Если конфликт будет нарастать, областной совет имеет все основания обратиться в полицию или в суд. Эти действия могут привести к штрафу и возможному выселению, говорит Лунева.

Активист «Самообороны Одессы» Виталий Кожухарь не верит, что бывшее общежитие не могут продать и допускает, что через Кабинет министров статус здания можно и поменять, а потом и продать.

«Там очень ценная земля, практически в центре города. Рядом парк Шевченко и море. Здание можно реставрировать и поэтому весь объект стоит огромных денег», – убеждает Радио Донбасс.Реалии Кожухарь.

Еще в прошлом году «Самообороне Одессы» намекали, что если переселенцы покинут общежитие, то областной совет узаконит пребывание патриотических активистов в другом коммунальном помещении – «Самооборона» в 2014 году тоже заселилась в здание без юридических оснований. Дальше намеков дело не продвинулось, до сих пор активисты не могут заключить с местным советом договор. Впрочем, и от поддержки переселенцев они не отказались.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)