«Одіссея» Крістофера Нолана: повернення до себе після війни. Український вимір

Вікторія Жук

Новий фільм Крістофера Нолана «Одіссея» з прем'єри 6 липня В Україні прем'єра відбулась 17 липня зібрав понад 680 мільйонів доларів у світовому прокаті і вже став однією з найкасовіших стрічок року. І критики, і глядачі віддали кінокартині найвищі оцінки – 95–98% на Rotten Tomatoes Сайт-агрегатор рецензій на фільми та серіали, також там розміщують інформацію і новини зі світу кіно та 8,5 на IMDb Найбільша база даних та вебсайт про кінематограф.

«Одіссея» стала найдорожчим фільмом у кар'єрі Нолана із бюджетом у 250 мільйонів доларів та першим його проєктом, повністю знятим на IMAX-камери з використанням 70-міліметрової кіноплівки. Головну роль, Одіссея, виконав Метт Деймон.

В основі сюжету лежить давногрецька однойменна поема Гомера про повернення Одіссея додому після війни. Однак українські глядачі побачили в стрічці значно більше, ніж давню літературну історію. У своїх відгуках вони проводять паралелі з війною Росії проти України, називаючи «Одіссею» історією про час, украдений війною, очікування близьких та непростий шлях додому.

Радіо Свобода зібрало відгуки на стрічку:

культорологині Маріам Найєм;

кінокритика Ігоря Кромфа;

народної депутатки Ірини Фріз;

письменниці Тамари Горіха Зерня;

військового Богдана Тищенка;

голови правління громадянської мережі «Опора» Ольги Айвазовської.

Маріам Найєм: «У нас крадуть роки, які ніхто не поверне»

Культорологиня Маріам Найєм проводить паралелі між «Одіссеєю» Нолана і українським досвідом війни та пояснює поняття «ностос» – повернення додому після війни, де йдеться не лише про фізичне вороття, а й про можливість повернутися до себе після пережитого.

Образи Пенелопи, Телемаха та Одіссея вона порівнює з досвідом українців під час війни: тих, хто роками чекає на своїх рідних, дітей, які дорослішають без батьків, та людей, які повертаються додому іншими.

Крім цього, вона виокремлює символізм часу у Нолана та знову порівнює його з сучасністю.

«Росія забирає не тільки життя й території – вона забирає час кожного з нас. Проживаємо ми це по-різному, але суть одна: у нас крадуть роки, які ніхто не поверне», – написала Найєм на своїй сторінці в Instagram.

Ігор Кромф про «важкий ранок усвідомлення»

Кінокритик Ігор Кромф називає «Одіссею» «потужним антивоєнним висловлюванням». Він зазначає, що стрічка розповідає не стільки про звитяги, скільки про пам’ять, втрати, усвідомлення жорстокості війни та спокуту за її наслідки.

«Це історія про те, що після кривавої ночі звитяги приходить важкий ранок усвідомлення жорстокості та абсурдності війни, горювання за тими, хто загинув, та розкаяння за тих, кого погубив – тобто історія про пам’ять», – пише Кромф у колонці на LB.ua.

Ірина Фріз: дім, кордони і право сильного

Народна депутатка Ірина Фріз зазначає, що «Одіссея» Крістофера Нолана містить багато сенсів, які для неї суголосні війні, в якій «зникає наше життя. Але в ній також згине і життя агресора».

«Україна сьогодні бореться за право йти своїм шляхом, за своє майбутнє. Вона також бореться за принцип, що дім не можна забрати силою, кордони – перекроїти війною, а право сильного не може замінити силу права. Саме про це для мене цей фільм», – прокоментувала стрічку народна депутатка Ірина Фріз на своїй сторінці у фейсбуці.

«І якщо світ дозволяє зруйнувати цей порядок для одного, то наслідки зрештою приходять до всіх», – зазначила вона.

Тамара Горіха Зерня: Аїд, про який українці знають «трошки більше»

Письменниця Тамара Горіха Зерня Горіха Зерня – творчий псевдонім, справжнє прізвище – Дуда зауважує, що дивилась фільм із захватом. Письменниця віддає належне якості фільму, «геніально знято і зіграно».

«Ну й Аїд, так. Ми знаємо про нього трошки більше, ніж світовий глядач. Ось тут було найстрашніше. Можливо, тому що я зустрічала людей, які передавали повідомлення саме так у реальному житті. Хоча щодо реальності нашого життя іноді виникають сумніви», – написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.

Богдан Тищенко: «історія про шлях, вибір, втрати й повернення додому»

Військовий Богдан Тищенко закликає не очікувати від «Одіссеї» типової пригодницької стрічки і спримайти його саме як екранізацію поеми, а не як типовий голлівудський блокбастер.

«Варто заздалегідь правильно налаштувати свої очікування. Це не історія про екшн. Це історія про шлях, вибір, втрати й повернення додому. І саме так її варто сприймати», – зазначив він на своїй сторінці у фейсбуці.

Попри окремі зауваження, Тищенко називає «Одіссею» фільмом, який хочеться передивитися.

Ольга Айвазовська «про війну, з якої ніколи не повертаються»

Для голови правління громадянської мережі «Опора» Ольги Айвазовської «Одіссея» – це водночас і про війну, «з якої ніколи не повертаються», і нагадування про те, що навіть після найтемніших часів настають світлі.

«Одіссея» не про давню історію чи міф. Це про війну, з якої ніколи не повертаються навіть ті, хто зміг дістатись додому. Якщо його дивитись під повітряні тривоги, політичні новини, повідомлення з фронту… Люди завжди однакові, лише форма змінюється. Герої та злодії, чесні та зрадливі, сміливі та мерзенні. Але усе світле відродиться», – написала вона у фейсбуці.