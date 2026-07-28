Оленівка 4 роки потому. «Щось здетонувало зсередини»: свідчення звільненого з полону

Місію ООН, що мала встановити обставини трагедії, розпустили за 5 місяців після створення «через відмову Росії співпрацювати та надавати гарантії безпеки». Міжнародний комітет Червоного Хреста не визнав відповідальність Росії за теракт в Оленівці. За версією Росії, в барак влучили ракети РСЗВ HIMARS. Проте автори доповіді Моніторингової місії ООН із прав людини заявили, що вибухи в Оленівці не були спричинені запуском українськими силами ракети HIMARS, як про це стверджувала російська сторона.

«Карась», офіцер 12-ї бригади «Азов» НГУ поділився з Радіо Свобода спогадами про оборону Маріуполя та про події в колонії в Оленівці. Зокрема, він повідомив, що вибухи пролунали саме зсередини бараку.