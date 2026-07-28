У Києві відкрили постійну інсталяцію у роковини теракту в Оленівці

На Михайлівській площі в Києві 28 липня відкрили постійну інсталяцію, присвячену четвертим роковинам теракту в Оленівці. На відкриття прийшли родини загиблих, звільнені з російського полону військовослужбовці, побратими захисників та небайдужі кияни.

Інсталяція стане місцем пам’яті про загиблих українських військовополонених і нагадуванням про захисників, які досі перебувають у російському полоні.

Під час заходу виступили військовослужбовці «Азову», які пережили теракт в Оленівці та повернулися з російського полону, а також хорунжі бригади.

Після закінчення події всі присутні зачитали «Молитву», а згодом запалали фаєри. Опісля на майдані Незалежності розгорнули банери з нагадуванням про злочини в Оленівці, зачитали молитву і також запалили піротехніку.

Понад 600 бійців «Азову» досі перебувають у російському полоні, близько сотні з них пережили теракт, а щонайменше двадцятеро перебувають у вкрай тяжкому фізичному стані.

28 липня в Україні вшановують як День пам’яті загиблих у полоні захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, яких стратили, закатували або які загинули в полоні.

Цю дату приурочили до трагічних подій у Оленівці, де в ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок теракту загинули 55 українських військовополонених, ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості.



