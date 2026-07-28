«Щоб знали ці імена й бачили ці обличчя»: у Празі вшанували загиблих в Оленівці

У центрі чеської столиці Праги 28 липня вчетверте відбулася акція до Дня пам’яті захисників України, які загинули в російському полоні в окупованій Оленівці на Донеччині.

Близько 40 учасників зібралися на Староміській площі. Вони тримали плакати з написами Free Mariupol defenders, Free Azov, Russian captivity kills та закликали пам’ятати про загиблих в Оленівці, звільнити українських військовополонених і захисників «Азовсталі».

«Ми бачимо величезну цікавість і туристів, які просто проходять повз. Вони зупиняються, вони фотографують. Один із основних закликів, який ми маємо на плакаті, – Google Оленівка. Ми дуже хочемо, аби світ пам'ятав і знав про цю трагедію, бо дуже багато людей досі залишаються непоінформованими», – сказала Радіо Свобода лідерка і співзасновниця громадської ініціативи «Голос України в Чеській Республіці» Анастасія Сігнаєвська.

За її словами, такі акції також є способом підтримати родини українських військовополонених і продемонструвати солідарність із тими, хто досі чекає на повернення своїх рідних з російського полону.

Під час мітингу учасники підняли роздруковані портрети українських військових, які загинули в Оленівці.

«Ми хочемо, щоб такі мітинги і такі трагічні події української історії не були лише статистикою. Ми хочемо, щоб люди знали ці імена і бачили ці обличчя», – прокоментувала організаторка.

Одна з учасниць акції – Юлія Миронова – сестра одного з полеглих військових, який обороняв Маріуполь.

«Я стою тут за його побратимів, які були вбиті в Оленівці чотири роки тому. Ті, хто вижив, зараз продовжують бути в полоні», – розповіла вона Радіо Свобода.

За словами Юлії, вона прийшла на акцію, щоб вшанувати убитих військових в Оленівці чотири роки тому, а також нагадати про тих, хто вижив і досі залишається в російському полоні: «Тут, у Празі, ми маємо можливість стати голосом тих, кого вбили, хто сьогодні перебуває в полоні, у катівнях. Кожного дня їх катують, і вони не можуть про це розповісти. А ми сьогодні будемо їхнім голосом: нагадувати світу, чехам, усім народам про те, що відбувається в стінах російських в’язниць».

28 липня в Україні – День пам’яті загиблих у полоні захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, яких стратили, закатували або які загинули в полоні.

Цю дату приурочили до трагічних подій у Оленівці, де в ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок теракту загинули 55 українських військовополонених, ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У серпні 2022 року генеральний секретар ООН створив спеціальну місію зі встановлення фактів, однак Росія не допустила представників ООН до місця події. У січні 2023 року місію розформували через відсутність необхідних гарантій безпеки та доступу до місця події.

Водночас Моніторингова місія ООН з прав людини, проаналізувавши свідчення, фото і відео, заявила, що вибухи не могли бути спричинені ракетою HIMARS, як стверджувала Росія. Точний тип зброї та місце її застосування ООН не встановила.

Україна розслідує події в Оленівці як воєнний злочин. У липні 2024 року начальнику колонії та його першому заступнику заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисним убивством.