Дніпро: УПЦ (МП) обмежила доступ музикантів до будівлі, де діє Органний зал. Як вирішити конфлікт?

Дніпро – Скандал навколо Будинку органної та камерної музики триває в Дніпрі. Наприкінці червня керівництво закладу культури заявило, що священник УПЦ (Московського патріархату) заборонив доступ адміністрації й музикантам до будівлі. Через це скасували низку концертів. Органний зал у Дніпрі упродовж кількох десятиліть діяв у будівлі столітньої Брянської церкви, яку свого часу радянська влада конфіскувала у вірян. 11 років тому храм віддали релігійній громаді УПЦ (МП) з умовою, що органний зал і далі працюватиме в цьому приміщенні.

Зараз доступ музикантам до будівлі поновили, але перемови про подальшу долю органу все ще тривають.

21 червня директор Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета заявив, що музиканти більше не мають доступу до будівлі, у якій працювали. Він розповів: настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) Костянтин Калашников «опломбував» печатками двері й повісив замки. Свої дії він пояснив, за словами Чернети, тим, що вже рік як сплинув термін мирової угоди між обласною владою й церквою, за якою в храмовій будівлі мав діяти Органний зал. Тепер, мовляв, споруда буде повністю у розпорядженні церкви.

«На наші неодноразові прохання припинити ці дії і звернутися за вирішенням юридичних аспектів ситуації у мирний спосіб до обласної ради з боку настоятеля ніяких дій не відбувається. Діалог відсутній», – написав Антон Чернета на своїй сторінці у фейсбуці. Але потім його допис зі сторінки зник.

Наразі керівник Органного залу від коментарів утримується, пояснюючи, що сподівається на подовження угоди між обласною радою й церквою, яка дозволить музикантам працювати.

«Я все коментуватиму, але трішки пізніше, десь тижнів за два. Ще не відомо, як вирішиться питання», – сказав Радіо Свобода Антон Чернета.

Будівлю віддали церкві ще за часів Януковича

Мирова угода, про яку йдеться, – це домовленість між обласною владою часів президентства Віктора Януковича й представників Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) про долю будівлі. Віряни упродовж 10 років зобов’язувались забезпечувати безперешкодний доступ відвідувачів і творчих колективів до приміщення для репетицій і концертів.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук каже: термін «мирової» скінчився майже рік тому, у серпні 2020-го, і чому церква вдалася до таких кардинальних дій зараз – незрозуміло.

12-тонний орган, свого часу збудований саме для цієї споруди в Дніпрі фахівцями з Франкфурта-на-Одері, входить до десятки найкращих у Європі і перебуває під охороною ЮНЕСКО, відтак обласна влада обіцяє боротися за його збереження.

Орган перебуває у комунальній власності області, а будівля – належить релігійній громаді.

Мова йтиме про зведення окремої будівлі або розширення тих приміщень, які нині є у Дніпрі

Разом із тим, як варіант, зазначає Микола Лукашук, розглядатимуть питання перенесення органу в інше місце, хоч це коштуватиме недешево – близько 5 мільйонів гривень. Десять років обласна влада шукала, але не знайшла приміщення, яке б відповідало необхідним технічним стандартам, каже він.

«Мова йтиме про зведення окремої будівлі або розширення тих приміщень, які нині є у Дніпрі (філармонія, оперний театр тощо). Вартість демонтажу інструменту – близько 150 тисяч євро. І цю процедуру має виконувати німецька організація, яка займалася безпосередньо і монтажем органу. Кошти шукатимемо в обласному бюджеті, але є ймовірність, що по допомогу доведеться звертатися до центральної влади», – пояснив Микола Лукашук.

Будівля «аварійна», й орган «треба переносити деінде» – священник УПЦ (МП)

У Дніпропетровській єпархії УПЦ (МП) заявили, що закриття будівлі пов’язане з її аварійністю, й нічого політичного в цьому немає. Стан споруди погіршився через аномальні зливи початку літа, і вона потребує нагального ремонту, сказав Радіо Свобода настоятель храму Костянтин Калашников.

Наразі стан будівлі не відповідає технічним вимогам експлуатації органу

«Проблема сталася через те, що протягом останніх десяти років у будівлі не робився ремонт. Власник – релігійна громада, але нею користувався Органний зал, тому ремонти не проводилися. Будівля прийшла в занепад. У червні були рясні опади, сталася аварія в електрощитовій, тому довелося скасувати концерти. Наразі стан будівлі не відповідає технічним вимогам експлуатації органу. Ми б хотіли пам’ятку відремонтувати, а для цього наполягаємо, щоб орган було перенесено – тимчасово або назавжди – в інше приміщення. Цій будівлі вже понад сто років», – сказав священник.

В обласній раді і в єпархії наразі заявляють, що ведуть перемови: колективу органного залу поновили доступ до будівлі. Споруду також оглядають рятувальники, які визначають її стан.

Документ, який регулюватиме подальші дії, ще не оприлюднювали.

Влада знову грає у піддавки з церквою – юрист

Юрист Олександр Гуміров, який свого часу в судах намагався довести незаконність передання будівлі дніпровського Органного залу церкві, каже: проблему не вирішити підписанням нової мирової угоди. Він вважає: те, що споруду закладу культури віддали священникам, – злочин, і обласна влада мала б не домовлятись, а йти до суду.

«Віктор Янукович, коли обирався в президенти, користувався підтримкою священників Московського патріархату. За цю підтримку Янукович потім роздавав «плюшки»: будівлю Органного залу, яка ніколи в житті – підкреслюю – не належала Московському патріархату, також подарували УПЦ (МП). Це було зроблено в незаконний спосіб. Чому? Бо будь-яке майно облради може бути передане тільки за рішенням сесії. Повноважень тодішній голова облради Юрій Вілкул не мав, але дав довіреність своєму підлеглому на укладення договору про передання майна. Я оскаржив у суді довіреність, але саму оборудку я не оскаржив», – розповів Олександр Гуміров.

Після Революції гідності, коли керівництво облради змінилося, повернення споруди в обласну власність так і не відбулося, каже правозахисник.

«Представники нового керівництва тоді зустрічалися зі мною, я їх проконсультував, що треба зробити, і був готовий безплатно брати юридичну участь у цьому. Треба було подати позов про повернення незаконно відчуженого майна. Вони подали такий позов, але відмовилися платити судовий збір. І позов їм повернули назад без розгляду. Тобто вони зіграли в піддавки», – каже Олександр Гуміров.

Влада знову домовляється з церквою: ой, дозвольте органові ще трохи у вас поквартирувати

За його словами, схожа ситуація відбувається й зараз: вже нове обласне керівництво намагається владнати питання з церквою «мировою» замість того, щоб судитися.

«Усі ці роки нам розповідали байки, що шукають приміщення, куди б перевести орган. Але ми маємо розуміти: орган – це унікальний інструмент, який підбирається під будівлю, акустику й так далі. І після розбирання й переміщення він може бути безнадійно втрачений. Влада знову домовляється з церквою: ой, дозвольте органові ще трохи у вас поквартирувати. Відчуття, що вони просто хочуть зняти проблему, доки сидять у своїх кріслах. Відбувся злочин – крадіжка будівлі Органного залу, – і це мають розслідувати правоохоронці», – вважає Олександр Гуміров.

Історія

Дніпропетровський Будинок органної та камерної музики розташований у приміщенні колишньої Брянської церкви, збудованої коштом одного з металургійних заводів на початку ХХ століття. За радянських часів її забрали на користь держави, а у 1980-і там облаштували концертну залу з унікальним органом. У березні 2011 року керівник Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) митрополит Іриней повідомив, що приміщення Органної зали перейшло в управління церкви, відповідно до мирової угоди з балансоутримувачем будівлі – обласною радою.

Стало відомо, що ще 2009 року релігійна громада УПЦ (МП) звернулася до господарського суду області з позовом про визнання права власності на будівлю Органної зали, рішення суду про передання будівлі було ухвалене 26 серпня 2010 року.

2017 року справа щодо Органного залу знову розглядалася в судах. Апеляційний суд області тоді відмовив у задоволенні апеляційної скарги щодо повернення Органної зали від УПЦ (МП) громаді. Позивач Олександр Гуміров у суді тоді намагався довести, що передання закладу культури церкві незаконне.

У Дніпропетровській єпархії цієї церкви не раз заявляли, що мають право на будівлю Органної зали, адже та первісно була збудована як храм – хоча не для УПЦ (МП), якої тоді не існувало.

Будинок органної та камерної музики – одна з більш ніж 30 будівель, які передані Українській православній церкві (Московського патріархату) в Дніпрі за останні роки.