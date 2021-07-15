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«Нам потрібні наші герої, не радянські»: пам'ятник Василеві Стусу відкрили у Краматорську (відео)

«Нам потрібні наші герої, не радянські»: пам'ятник Василеві Стусу відкрили у Краматорську (відео)
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«Нам потрібні наші герої, не радянські»: пам'ятник Василеві Стусу відкрили у Краматорську (відео)

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У Краматорську на перетині вулиць Василя Стуса і Дружби відкрили пам’ятник поетові Василю Стусу. Автор композиції, скульптор В’ячеслав Гутиря, виготовив її з інкерманського вапняку та металу у формі, як каже Гутиря, «творчого порталу».

По периметру «порталу» скульптор витесав рядки з поезій Василя Стуса. Підтримали скульптора родина підприємців Володимир та Ірина Сергієнки, «Клуб підприємців Краматорська» та міська влада. На захід завітали співачка Анжеліка Рудницька та співак Тарас Житинський.

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