У Краматорську на перетині вулиць Василя Стуса і Дружби відкрили пам’ятник поетові Василю Стусу. Автор композиції, скульптор В’ячеслав Гутиря, виготовив її з інкерманського вапняку та металу у формі, як каже Гутиря, «творчого порталу».