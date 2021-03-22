Vivat про виграну апеляцію: «Справу Василя Стуса» додрукують ще, якщо буде попит

Видавництво Vivat готове, якщо буде попит, додрукувати новий наклад книжки Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», зважаючи, що Київський апеляційний суд рішенням скасував заборону на видавання та поширення книжки.

«Зараз у нас і наших контрагентів ще є залишки книг, і тому додрук не плануємо. Але, якщо наклад закінчиться, а попит буде, то ми узгодимо з Вахтангом ту фразу, на яку зауважив суд, і зробимо ще наклад», – сказала генеральна директорка видавництва Юлія Орлова в коментарі Радіо Свобода.

На сьогодні загальний наклад книжки становить майже 99 тисяч екземплярів. Це дуже значна цифра для українського книжкового ринку, адже багато новинок навіть від успішних і знаних авторів друкуються тиражем у кілька тисяч примірників.

Київський апеляційний суд 19 березня майже у повному обсязі задовольнив скаргу видавництва Vivat та автора книжки «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані щодо рішення Дарницького суду частково задовольнити позов проросійського політика Віктора Медведчука, який у минулому був адвокатом Стуса. Рішення суду першої інстанції полягало у вилученні згадок про Медведчука із книги як недостовірних, та забороні поширювати тираж книжок, де ці згадки є.

Колегія суддів Київського апеляційного суду проаналізувала згадки про Медведчука. Зокрема, йшлось про фрази «… чи була можливість у Стуса обрати «менше зло». Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук» та «… Віктор Медведчук на суді визнав, що всі «злочини», нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання», а також «… він фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?...»

Київський апеляційний суд розцінив як недостовірну лише одну з фраз, що їх вживання оскаржував Медведчук - щодо заборони фрази про надання адвоката (Медведчука) службою держбезпеки Радянського Cоюзу.

Суд скасував заборону суду першої інстанції на поширення книги та використання імені Медведчука. Хоч заборона офіційно так і не починала діяти через апеляцію.

Повне рішення Київського апеляційного суду буде готове протягом п’яти днів. Його можна оскаржити у Верховному суді протягом 30 днів. Наразі невідомо, чи планує Медведчук це робити.

Віктор Медведчук не з'явився на засідання та не коментував за його підсумками рішення.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.