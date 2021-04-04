Папа Римський на Великдень закликав не впадати у відчай

Крім того, служба почалася на дві години раніше, щоб присутні встигли повернутися додому до початку комендантської години: після 10-ї години вечора в Римі, як і по всій Італії, заборонено виходити на вулицю. Під час літургії собор освітлювався лише свічками, щоб підкреслити темряву, в якій перебував світ у час воскресіння Христа. У своєму зверненні понтифік закликав віруючих не зневірятися. «У темні місяці пандемії давайте почуємо воскреслого Господа, який кличе нас почати все спочатку і ніколи не втрачати надію». У пасхальну неділю папа Римський також традиційно виступив із посланням Urbi et Orbi – «До міста і світу». На цій службі папа Римський закликав все міжнародне співтовариство не зволікати з розподілом вакцин: «Я закликаю все міжнародне співтовариство в дусі глобальної відповідальності, взяти на себе зобов'язання долати затримки в розподілі вакцин і сприяти їхньому поширенню, особливо в найбідніших країнах». (Відео Reuters)