Папа Римський у Великодньому посланні закликав поділитися вакцинами з найбіднішими країнами

Папа Франциск у своєму посланні Urbi et Orbi («Місту і світу») 4 квітня закликав міжнародну спільноту пришвидшити поширення вакцин проти COVID-19 та забезпечити постачання найбідніших країн.

«Пандемія все ще поширюється, а соціальна та економічна криза залишається серйозною, особливо для бідних. Кожен, особливо найбільш вразливі серед нас, потребує допомоги і має право на доступ до необхідної допомоги», – сказав у традиційному посланні керівник 1,3 мільярда католиків світу. Він назвав вакцини «важливим інструментом» у боротьбі з COVID-19.

Папа Римський виступив зі своєю промовою перед громадою із близько 200 людей у величезній базиліці Святого Петра.

До пандемії великодню месу зазвичай проводили на площі Святого Петра перед десятками тисяч паломників. Але вже другий поспіль Великдень месу правлять у приміщенні, щоб запобігти поширенню коронавірусу.