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04 квітня 2021, Київ 11:23
Новини | Міжнародні

Папа Римський у Великдень закликає людей не втрачати надію

Папа Римський Франциск

Папа Франциск проводить Великодню месу 4 квітня в базиліці Святого Петра, звідти ж він виголосить своє традиційне благословення «місту та світові». У переддень свята папа Римський звернувся до близько 200 людей, які перебували в масках та на дистанції, висловивши надію, що темні часи пандемії закінчаться, і що люди зможуть знову відкрити «благодать повсякденного життя».

Святкова меса з нагоди Великодня зазвичай проводиться перед десятками тисяч людей на площі Святого Петра у Ватикані, але цього року Франциск відправить службу лише перед обмеженою групою людей – із метою не допустити поширення коронавірусної хвороби.

Це вже другий поспіль Великдень, коли всі папські служби відвідують лише кілька сотень людей замість кількох тисяч.

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