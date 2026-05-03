Доба УНР в артефактах. Унікальні історичні предмети ХХ століття повернулися з Канади в Україну (фоторепортаж)

Українські діаспоряни десятиліттями зберігали цінні артефакти доби УНР, а тепер їх можна буде знову побачити в Україні. Прапори Симона Петлюри, стяг Другого Уманського полку, малюнки тогочасного війська та інші експонати повернулися в Україну з Канади ще торік, тепер їх показали пресі, а вже в кінці травня ці унікальні предмети зможуть подивитися всі охочі в Національному музеї історії України.

Ці ілюстрації з воїнами УНР створив Микола Битинський – військовослужбовець Армії УНР та геральдист. Він емігрував до Канади у 1951, проживши там понад 20 років до самої смерті.Тепер його роботи привезли з Канади в Україну. Поруч з ними лежать прапорці з автомобіля Симона Петлюри
Прапорець, який належав Симону Петлюрі, зблизька.Петлюра був Головним отаманом військ УНР та борцем за незалежність України. Після падіння УНР оселився у Франції, де був вбитий, як зʼясувалося пізніше, на замовлення радянських спецслужб
Форма військових УНР на малюнках Миколи Битинського
Разом із артефактами Україні передали історичні документи та фотографії
Паспорт УНР, який належав полковнику Олександру Вишнівському. Після Другої світової війни він емігрував до США, де і помер у віці 85 років
Паспорт Вишнівського з фото
Сурма часів УНР. Цей музичний інструмент історично використовувався як військовий, сигнальний і обрядовий
Куратор виставки Богдан Патриляк представляє артефакти. За його словами, «кожен із цих артефактів — це не просто музейний предмет». Куратор бачить в них символи честі та бойового духу, зрілості УНР та памʼяті про ключових постатей боротьби за незалежність України
Прапор Другого Уманського полку – підрозділу кінноти УНР.
Зворотний бік стягу Другого Уманського полку
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

