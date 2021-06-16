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Нейтральна територія: як готувалися до саміту Байдена з Путіним у Женеві

Уся увага прикута до Женеви, де 16 червня президент США Джо Байден зустрічається із президентом Росії Володимиром Путіним.
Президент Росії Володимир Путін тисне руку президенту США Джо Байдену під час їхньої зустрічі 16 червня
1 Президент Росії Володимир Путін тисне руку президенту США Джо Байдену під час їхньої зустрічі 16 червня
Вхід до вілли &laquo;Ла Гранж&raquo;, де відбувається саміт, сфотографовано 16 червня
2 Вхід до вілли «Ла Гранж», де відбувається саміт, сфотографовано 16 червня
Надувний човен зі спецназом патрулює Женевське озеро, 15 червня
3 Надувний човен зі спецназом патрулює Женевське озеро, 15 червня
Російські та американські прапори на мосту Монблан, 15 червня
4 Російські та американські прапори на мосту Монблан, 15 червня
Приміщення бібліотеки на віллі &laquo;Ла Гранж&raquo;, де відбувається зустріч двох президентів
5 Приміщення бібліотеки на віллі «Ла Гранж», де відбувається зустріч двох президентів
Броньована машина стоїть навпроти готелю &laquo;Інтерконтиненталь&raquo;, де Джо Байден зупиниться під час візиту в Женеву, 15 червня
6 Броньована машина стоїть навпроти готелю «Інтерконтиненталь», де Джо Байден зупиниться під час візиту в Женеву, 15 червня
Солдат стоїть на даху будівлі біля аеропорту Женеви, 15 червня
7 Солдат стоїть на даху будівлі біля аеропорту Женеви, 15 червня
Прапори США, Росії та Швейцарії біля входу у віллу &laquo;Ла Гранж&raquo;, на березі Женевського озера
8 Прапори США, Росії та Швейцарії біля входу у віллу «Ла Гранж», на березі Женевського озера
Вілла &laquo;Ла Гранж&raquo;, сфотографована 11 червня. Вілла була добудована в 1773 році
9 Вілла «Ла Гранж», сфотографована 11 червня. Вілла була добудована в 1773 році
Прилеглий до вілли парк &ndash; найбільший в Женеві. Він закритий для публіки з 8 до 18 червня
10 Прилеглий до вілли парк – найбільший в Женеві. Він закритий для публіки з 8 до 18 червня
Кімната для переговорів у віллі під час підготовки до саміту, 11 червня
11 Кімната для переговорів у віллі під час підготовки до саміту, 11 червня
Майстер підфарбовує золотою фарбою декоративне оформлення дверей однієї з кімнат вілли, 11 червня
12 Майстер підфарбовує золотою фарбою декоративне оформлення дверей однієї з кімнат вілли, 11 червня
Люди фотографують швейцарську військову радіолокаційну систему, встановлену на березі Женевського озера, 11 червня
13 Люди фотографують швейцарську військову радіолокаційну систему, встановлену на березі Женевського озера, 11 червня
Поліцейські Женеви позують для фотографії біля кортежу в очікуванні прибуття президента США Джо Байдена в аеропорт Женеви, відомий як &laquo;Койнтрін&raquo;, 15 червня
14 Поліцейські Женеви позують для фотографії біля кортежу в очікуванні прибуття президента США Джо Байдена в аеропорт Женеви, відомий як «Койнтрін», 15 червня
Мурал із зображенням російського опозиційного активіста Олексія Навального в Женеві, 14 червня. Напис: &laquo;Герой нашого часу&raquo;
15 Мурал із зображенням російського опозиційного активіста Олексія Навального в Женеві, 14 червня. Напис: «Герой нашого часу»

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