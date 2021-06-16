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Нейтральна територія: як готувалися до саміту Байдена з Путіним у Женеві
16 червня 2021, 14:57
Радіо Свобода
Уся увага прикута до Женеви, де 16 червня президент США Джо Байден
зустрічається
із президентом Росії Володимиром Путіним.
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Президент Росії Володимир Путін тисне руку президенту США Джо Байдену під час їхньої зустрічі 16 червня
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Вхід до вілли «Ла Гранж», де відбувається саміт, сфотографовано 16 червня
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Надувний човен зі спецназом патрулює Женевське озеро, 15 червня
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Російські та американські прапори на мосту Монблан, 15 червня
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Приміщення бібліотеки на віллі «Ла Гранж», де відбувається зустріч двох президентів
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Броньована машина стоїть навпроти готелю «Інтерконтиненталь», де Джо Байден зупиниться під час візиту в Женеву, 15 червня
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Солдат стоїть на даху будівлі біля аеропорту Женеви, 15 червня
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Прапори США, Росії та Швейцарії біля входу у віллу «Ла Гранж», на березі Женевського озера
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Вілла «Ла Гранж», сфотографована 11 червня. Вілла була добудована в 1773 році
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Прилеглий до вілли парк – найбільший в Женеві. Він закритий для публіки з 8 до 18 червня
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Кімната для переговорів у віллі під час підготовки до саміту, 11 червня
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Майстер підфарбовує золотою фарбою декоративне оформлення дверей однієї з кімнат вілли, 11 червня
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Люди фотографують швейцарську військову радіолокаційну систему, встановлену на березі Женевського озера, 11 червня
14
Поліцейські Женеви позують для фотографії біля кортежу в очікуванні прибуття президента США Джо Байдена в аеропорт Женеви, відомий як «Койнтрін», 15 червня
15
Мурал із зображенням російського опозиційного активіста Олексія Навального в Женеві, 14 червня. Напис: «Герой нашого часу»
Нейтральна територія: як готувалися до саміту Байдена з Путіним у Женеві
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