Акція на підтримку російського опозиціонера Дениса Бахолдіна в Києві – фоторепортаж

Під посольством Росії у Києві пройшла акція «Російський суд, не переходь кордон!» на підтримку московського опозиціонера 37-річного Дениса Бахолдіна. Учасники акції загороджувальною стрічкою провели умовний кордон для російської юриспруденції і російських судів. У 2014 році Денис Бахолдін брав участь у антивоєнних акціях у Москві. У березні 2017-го російська влада затримала Бахолдіна на кордоні, коли він їхав з Києва до батьків у Москву. Процес над Бахолдіним наближається до завершення у Нагатінському суді російської столиці.

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