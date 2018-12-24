Суд у Москві виніс вирок активісту, що виступав проти російської агресії в Україні

Нагатінський суд Москви виніс вирок російському опозиційному активісту Денисові Бахолдіну, повідомляє у Facebook його адвокат Світлана Сидоркіна.

За її словами, суд визнав Бахолдіна винним в участі в організації, визнаної у Росії екстремістською, та призначила йому покарання – 3 роки 6 місяців позбавлення волі.

36-річний громадський активіст з Москви Денис Бахолдін брав активну участь у вуличній кампанії на підтримку України, а наприкінці 2014-го року взагалі поїхав жити до Києва. Майже через три роки – у березні 2017-го – російська влада затримала Бахолдіна на кордоні, коли він їхав з Києва до батьків у Москву.

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Слідчі заявили, що він співпрацював із забороненою в Росії українською організацією «Правий сектор». Бахолдін звинувачення відкидає.

В Росії та Україні відбуваються акції на підтримку активіста.