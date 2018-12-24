Як Росія використала донських «казаків» на Донбасі? Ексклюзивне інтерв’ю із учасником руху

Донські «казаки» активно брали участь в окупації Донбасу в 2014 році. Але не всі з них підтримали так звану «русскую весну». Журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» поговорили з учасником російського козацького руху з Новочеркаська (Росія), який попросив притулку в Україні. За що в Російській Федерації переслідують колишніх учасників збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР», які підтримує Кремль і які визнані в Україні незаконними, і чому «казаки» не змогли закріпитися на Донбасі?

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Шапки-кубанки, крики «Любо», свій трикольоровий прапор. Донські «казаки» – одна з головних сил гібридної окупації частини українського Донбасу – завжди ворогували зі збройними угрупованнями «ЛНР» і «ДНР», що визнані в Україні незаконними, особливо в Луганській області.

І раптом перед так званими «виборами» головний «казачий» «отаман» Микола Козіцин піднімає «білий прапор».

«Порадилися ми, так би мовити, з «можновладцями», щоб підтримати єдиного «кандидата», «виконувача обов’язків глави» Пасічника Леоніда Івановича», – промовив зі сцени Козіцин, і зал зааплодував.

Тепер замість озброєної до зубів «опозиції» – кишенькова організація. Адже ще кілька років тому «казаки» наводили жах на шахтарські міста.

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Як люди в кубанках намагалися «показачити» його рідні окуповані Ровеньки, розповідає очевидець – письменник Максим Бутченко.

Вони встановили свої «порядки», в Ровеньках і в Антрациті пороли таксистів на очах у всіх

«Вони встановили свої «порядки», наприклад, в Ровеньках і в Антрациті пороли таксистів на очах у всіх. Постійно демонстрували свої сходки, де вони говорили: «Любо, любо» – і це дуже різало вуха. Тобто я родом звідти – не було ніякого «любо», ми не говорили такого і близько», – розповідає письменник Максим Бутченко.

Як Росія використовує «казаків» в усьому світі?

«Казаки» – грізна реакційна сила і в самій Росії, і за кордоном. Навіть у далекій Австралії так звані «забайкальські казаки станиці Сіднейської і Брісбеньскої» – насаджують «русский мир».

«Місцеві «бандерлоги» проводять захід, який називається «Крим український». Поїдемо перевіримо, що за захід», – говорить на камеру чоловік в камуфляжі і сідає в джип з прапорами угруповання «ДНР».​

Пропутінські «казаки» і російські козаки

Але не всі донські козаки підтримали агресію путінського режиму.

«Мені пропонували: гайда до нас, в реєстр. Реєстр – це пропутінська організація. Я кажу: хлопці, я не хочу з цими алкашами, дегенератами і дебілами мати нічого спільного», – пригадує політичний російський емігрант Сергій «Білогвардеєць» Ажинов.

Сергій – з роду донських козаків. З ранніх років бореться за права в рідному російському Новочеркаську – столиці козацького руху, веде свій відеоблог.

Я обурювався: якого біса ви, коли у вас станиці зруйновані, у вас грошей немає зуби вставити, лізете в чужу державу!?

У 2014 році особисто поїхав на український Майдан і виступив проти анексії Росією українського Криму. Закликав козаків з Росії не втручатися у війну на Донбасі: «І я обурювався: якого біса ви, коли у вас станиці зруйновані, у вас грошей немає зуби вставити, беззубі усі ходите в 30 років (бо алкаші і зуби випали), лізете в чужу державу!?».

Навесні 2014 року Сергій потрапляє під ковпак російських спецслужб. Йому підкидають пістолет – і ув'язнюють.

«Мене побили, одягли на голову мішок, душили. І таким чином в сумку, яка мені належала, підкинули цей пістолет ТТ. Це все зафіксовано було свідками, проте суду плювати, я був засуджений через це. Тобто це ціна правди українського питання. Ну і козачої тематики, яку я відстоював, незважаючи ні на що», – розповідає Сергій.

Окупація 2014 року за участю «казаків»: як це було?

Отже, як вийшло, що «казаки» отамана Козіцина в 2014 році змогли фактично відібрати в угруповання «ЛНР» 80% окупованої території?

Діхтяренко: Я перебував у цей час в Луганську, були структури тоді ще Болотова, і ми розуміли, що там, на півдні області, відбувається щось зовсім дивне. І ми бачили навіть по самих бойовиках «ЛНР», що вони не контролюють цю ситуацію. Ось, на ваш погляд, Сергію, це було, що говорили в Новочеркаську?

​Ажинов: На той момент в місті йшло таке запекле вербування. Козіцин став працювати вже в ролі найманця, він почав вербувати людей. І у нього це виходило часом навіть краще, ніж у державного реєстру.

Діхтяренко: Де «казаки» брали зброю, коли вони вторгалися в Антрацит і Ровеньки?

Зброю постачала Російська Федерація

Ажинов: Зброю постачала Російська Федерація. Це будь-яку людину з мого міста напоїти і запитати – всі прекрасно скажуть, бо кожен щось бачив. Всі ці «казаки» і «ополченці» грали роль ширми. Ось їх кинули, вони пішли, постріляли, там посвітили, що це вони. А потім раз – за ними російська армія. Чи з «Градів» садонули, чи з артилерії.

Після війни на Донбасі – у російську тюрму

Уже в 2015 році луганські бойовики за допомогою російських ПВК починають відвойовувати у донських «казаків» місто за містом. Бойовики в кубанках біжать назад в Росію. Чимало з них потрапляють до в’язниць.

Видно, що йде процес утилізації «шумоголового» контингенту. Інакше це не назвати?!

«Видно, що йде процес утилізації «шумоголового» контингенту. Інакше це не назвати?! Якраз біля карантину моя камера перебувала, тобто новоприбулі надходять, і ось вилазить чоловік на вікно, починає кричати: «Мужики, що робити, ось потрапив». Йому: «А ти хто такий, Васю?». І він розповідає історію свою: та я за «русский мир» воював! Як правило, зеки там сміються: «Ну ти і дурень, коротше! Хоч накрав там?», а він: «Та я за Христа!». А ті: «Ну ти двічі дебіл», – пригадує Сергій.

Звільнившись з тюрми, Сергій залишив Росію. В еміграції продовжує вести блог, розповідає про переслідування донських «казаків».

Я не бачив, щоб в Росії під час суду над якимось «ополченцем» колишнім збиралися люди, щоб підписували навіть ці даремні банальні петиції

«Я не бачив, щоб в Росії під час суду над якимось «ополченцем» колишнім збиралися люди, щоб підписували навіть ці даремні банальні петиції, ви цього не знайдете в інтернеті. Тому що Козіцин дає наказ, Водолацький дає наказ: ніякого шуму! Засудили його – сам винен. Мовляв, будете рипатися, з вами буде те ж саме. А якщо сильно рипатися – ще і з вашими родичами», – розповідає Сергій.

Тим часом Кремль тільки підсилює контроль над російським козацьким рухом, остаточно перетворивши його в свій інструмент – і на Дону, і на Донбасі, і далеко за кордоном.

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