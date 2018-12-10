Воєнний стан: чим Україні загрожує Придністров’я? Ексклюзивний репортаж

До переліку регіонів України, де ввели воєнний стан, потрапили Вінницька і Одеська області. Сталося це через спільний кордон із Придністров’ям, де вже кілька десятків років розміщений російський військовий контингент. Але чи загрожує Україні агресія з боку цього непідконтрольного Кишиневу регіону? І що з цього приводу думають самі жителі Придністров’я? Про непросту ситуацію на південно-західному кордоні – в ексклюзивному репортажі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».
Державний кордон в Одеській області, пункт пропуску «Кучурган» – тут українські та молдовські прикордонники спільно проводять огляди людей, які йдуть звідти – з території невизнаної «республіки» Придністров’я.
– А скажіть, що говорять у Придністров’ї про воєнний стан в Україні?
– Нічого не говорять, всі сидять і чекають, – каже жінка.
– Чого?
– Ну, що станеться! Ніхто нічого не знає!
– А чогось остерігаєтеся, може?
– Нічого не остерігаємося, нам уже нічого боятися.
– Чому? Звикли жити в такій «невизнаній ситуації»?
– Від нас, чи що, це залежить?
Зазвичай за день «Кучурган» перетинають понад 10 тисяч осіб. Але в останні дні потік людей і машин зменшився приблизно на третину.
Люди, які живуть там, дещо бояться цього воєнного стануІван Іванчук
«Це пов’язано, я вважаю, з тим, що люди, які живуть там, ми опитування проводимо, дещо бояться цього воєнного стану і менше перетинають кордон – намагаються не приїздити», – каже прес-секретар Білгород-Дністровського прикордонного загону Іван Іванчук.
Втім, воєнний стан практично ніяк не вплинув на власників молдовських і українських паспортів. Але у багатьох жителів Придністров’я на руках – російські документи. Владислав з придністровського міста Первомайськ пройшов кордон без проблем:
– Ви з Придністров’я йдете зараз – не боїтеся перетинати кордон?
– Та ні, я вчора був. Спокійно, – відповів чоловік.
– У вас не російський паспорт?
– Російський.
– Пускають?
– Я – пенсіонер, тому мене пустили без проблем.
Додаткові перевірки жителям Придністров’я здаються зайвими. Тим часом експерти стверджують: загроза реальна.
«Російська Федерація до кінця ще не відмовилася від того плану «Новоросії», з виходом до державного кордону республіки Молдова до дельти Дунаю», – наголошує екс-заступник голови прикордонної поліції Молдови Росіану Васілої.
«Збройні сили» Придністров’я – чи є небезпека для Україні?
Небезпеку становлять і «збройні сили» Придністров’я. Чисельний склад – близько 10 тисяч осіб. З них 1,5 тисячі – російські військові. Крім того, близько 30 тисяч резервістів.
Військова техніка переважно радянського зразка, наприклад, 26 танків Т-64 у Володимирівці. А на заводах непідконтрольного Кишиневу регіону вже кілька років виготовляють системи залпового вогню.
«Міністерство оборони» самопроголошеного Придністров’я спільно з російським військовим угрупованням, що там базується, регулярно проводять навчання. І не лише оборонні.
«Цього року до кінця жовтня було проведено понад 200 навчань. Це форсування Дністра з метою знищення противника на його правому березі. Інше навчання – це наведення авіації і артилерії для знищення противника. Снайперські пари, диверсійно-розвідувальні групи», – розповідає Росіану Васілої.
Придністров’я Молдовою не контролюється, тому молдовські прикордонники беруть участь в охороні кордону на цьому боці – спільно з українськими.
Досить таки часто затримуємо порушників державного кордонуІван Іванчук
«Досить таки часто затримуємо порушників державного кордону, можна сказати, майже щодня – це переважно громадяни сусідньої невизнаної «країни», які мають проблеми з документами або проблеми із законом», – каже Іван Іванчук.
Проте є і простіший спосіб перетнути кордон невизнаної «республіки». Попри загальну напругу на державному кордоні України на цій ділянці продовжує курсувати поїзд «Москва – Кишинів». Потяг зупиняється і на українських станціях, і в придністровському Тирасполі. Тож чи існує реальна загроза? Чи немає причин хвилюватися? Їдемо в прикордонне село Лиманське.
Тут українські прикордонники цілодобово стежать за Кучурганським лиманом і за тією стороною.
– У зв’язку з воєнним станом чи є загроза якоїсь небезпеки – чи спостерігали ви, можливо, з того боку якісь маневри?
– На цей момент навіть за допомогою системи електронного спостереження не було жодних випадків щодо загострення чи скупчення людей із суміжної сторони, – зазначив керівник відділення інспекторів прикордонної служби «Лиманське» Віталій Матвейчук.
Із невизнаного Придністров’я – на роботу в Україну
Звичайні жителі прикордоння вже точно в можливому загостренні не зацікавлені. Живуть в Придністров’ї – працюють в Україні. На «Кучургані» таких більшість.
– А як у вас з роботою?
– Ідеально все з роботою, студенти працюють на двох роботах, – розповідає дівчина.
– В Україні чи ...
– В Україні!
– А там погано так з роботою?
– У Придністров’ї завжди було не дуже добре з роботою.
Але це не заважає багатьом пишатися своїм невизнаним регіоном.
У нас більш нормально, більш стабільно. Хоч і невизнана «республіка», звичайно.
– А в чому це виражається?
– Ну у всьому!
– Політичний режим, ви маєте на увазі?
– У нас для пенсіонерів є якісь пільги!
Пільги придністровським пенсіонерам, про що кажуть експерти і повідомляють місцеві ЗМІ, забезпечує заступник голови російського уряду Дмитро Козак – він же відповідальний за фінансування окупованої частини Донбасу, додають фахівці.
Наостанок ставимо запитання, яке хвилює багатьох:
– Хоча б навіть гіпотетично, ви можете собі уявити ситуацію, коли тут, на цій території може початися якийсь воєнний конфлікт? Чи ні?
– Ну, боїмося, напевно, трошки. У наш час непередбачено, що може трапитися.
А жителі Придністров’я чекають, коли ж закінчиться термін воєнного стану і можна буде знову – без проблем – в’їжджати в Україну з російськими паспортами.
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