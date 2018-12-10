Воєнний стан: чим Україні загрожує Придністров’я? Ексклюзивний репортаж

До переліку регіонів України, де ввели воєнний стан, потрапили Вінницька і Одеська області. Сталося це через спільний кордон із Придністров’ям, де вже кілька десятків років розміщений російський військовий контингент. Але чи загрожує Україні агресія з боку цього непідконтрольного Кишиневу регіону? І що з цього приводу думають самі жителі Придністров’я? Про непросту ситуацію на південно-західному кордоні – в ексклюзивному репортажі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Державний кордон в Одеській області, пункт пропуску «Кучурган» – тут українські та молдовські прикордонники спільно проводять огляди людей, які йдуть звідти – з території невизнаної «республіки» Придністров’я.

– А скажіть, що говорять у Придністров’ї про воєнний стан в Україні?

– Нічого не говорять, всі сидять і чекають, – каже жінка.

– Чого?

– Ну, що станеться! Ніхто нічого не знає!

– А чогось остерігаєтеся, може?

– Нічого не остерігаємося, нам уже нічого боятися.

– Чому? Звикли жити в такій «невизнаній ситуації»?

– Від нас, чи що, це залежить?

Зазвичай за день «Кучурган» перетинають понад 10 тисяч осіб. Але в останні дні потік людей і машин зменшився приблизно на третину.

Люди, які живуть там, дещо бояться цього воєнного стану

«Це пов’язано, я вважаю, з тим, що люди, які живуть там, ми опитування проводимо, дещо бояться цього воєнного стану і менше перетинають кордон – намагаються не приїздити», – каже прес-секретар Білгород-Дністровського прикордонного загону Іван Іванчук.

Втім, воєнний стан практично ніяк не вплинув на власників молдовських і українських паспортів. Але у багатьох жителів Придністров’я на руках – російські документи. Владислав з придністровського міста Первомайськ пройшов кордон без проблем:

– Ви з Придністров’я йдете зараз – не боїтеся перетинати кордон?

– Та ні, я вчора був. Спокійно, – відповів чоловік.

– У вас не російський паспорт?

– Російський.

– Пускають?

– Я – пенсіонер, тому мене пустили без проблем.

Додаткові перевірки жителям Придністров’я здаються зайвими. Тим часом експерти стверджують: загроза реальна.

«Російська Федерація до кінця ще не відмовилася від того плану «Новоросії», з виходом до державного кордону республіки Молдова до дельти Дунаю», – наголошує екс-заступник голови прикордонної поліції Молдови Росіану Васілої.

«Збройні сили» Придністров’я – чи є небезпека для Україні?

Небезпеку становлять і «збройні сили» Придністров’я. Чисельний склад – близько 10 тисяч осіб. З них 1,5 тисячі – російські військові. Крім того, близько 30 тисяч резервістів.

Військова техніка переважно радянського зразка, наприклад, 26 танків Т-64 у Володимирівці. А на заводах непідконтрольного Кишиневу регіону вже кілька років виготовляють системи залпового вогню.

«Міністерство оборони» самопроголошеного Придністров’я спільно з російським військовим угрупованням, що там базується, регулярно проводять навчання. І не лише оборонні.

«Цього року до кінця жовтня було проведено понад 200 навчань. Це форсування Дністра з метою знищення противника на його правому березі. Інше навчання – це наведення авіації і артилерії для знищення противника. Снайперські пари, диверсійно-розвідувальні групи», – розповідає Росіану Васілої.

Придністров’я Молдовою не контролюється, тому молдовські прикордонники беруть участь в охороні кордону на цьому боці – спільно з українськими.

Досить таки часто затримуємо порушників державного кордону

«Досить таки часто затримуємо порушників державного кордону, можна сказати, майже щодня – це переважно громадяни сусідньої невизнаної «країни», які мають проблеми з документами або проблеми із законом», – каже Іван Іванчук.

Проте є і простіший спосіб перетнути кордон невизнаної «республіки». Попри загальну напругу на державному кордоні України на цій ділянці продовжує курсувати поїзд «Москва – Кишинів». Потяг зупиняється і на українських станціях, і в придністровському Тирасполі. Тож чи існує реальна загроза? Чи немає причин хвилюватися? Їдемо в прикордонне село Лиманське.

Тут українські прикордонники цілодобово стежать за Кучурганським лиманом і за тією стороною.

– У зв’язку з воєнним станом чи є загроза якоїсь небезпеки – чи спостерігали ви, можливо, з того боку якісь маневри?

– На цей момент навіть за допомогою системи електронного спостереження не було жодних випадків щодо загострення чи скупчення людей із суміжної сторони, – зазначив керівник відділення інспекторів прикордонної служби «Лиманське» Віталій Матвейчук.

Із невизнаного Придністров’я – на роботу в Україну

Звичайні жителі прикордоння вже точно в можливому загостренні не зацікавлені. Живуть в Придністров’ї – працюють в Україні. На «Кучургані» таких більшість.

– А як у вас з роботою?

– Ідеально все з роботою, студенти працюють на двох роботах, – розповідає дівчина.

– В Україні чи ...

– В Україні!

– А там погано так з роботою?

– У Придністров’ї завжди було не дуже добре з роботою.

Але це не заважає багатьом пишатися своїм невизнаним регіоном.

У нас більш нормально, більш стабільно. Хоч і невизнана «республіка», звичайно.

– А в чому це виражається?

– Ну у всьому!

– Політичний режим, ви маєте на увазі?

– У нас для пенсіонерів є якісь пільги!

Пільги придністровським пенсіонерам, про що кажуть експерти і повідомляють місцеві ЗМІ, забезпечує заступник голови російського уряду Дмитро Козак – він же відповідальний за фінансування окупованої частини Донбасу, додають фахівці.

Наостанок ставимо запитання, яке хвилює багатьох:

– Хоча б навіть гіпотетично, ви можете собі уявити ситуацію, коли тут, на цій території може початися якийсь воєнний конфлікт? Чи ні?

– Ну, боїмося, напевно, трошки. У наш час непередбачено, що може трапитися.

А жителі Придністров’я чекають, коли ж закінчиться термін воєнного стану і можна буде знову – без проблем – в’їжджати в Україну з російськими паспортами.

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