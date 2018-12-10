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10 Грудень 2018, Київ 12:42
Донбас.Реалії

Воєнний стан: чим Україні загрожує Придністров’я? Ексклюзивний репортаж

Що думають про воєнний стан жителі Придністров’я?

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До переліку регіонів України, де ввели воєнний стан, потрапили Вінницька і Одеська області. Сталося це через спільний кордон із Придністров’ям, де вже кілька десятків років розміщений російський військовий контингент. Але чи загрожує Україні агресія з боку цього непідконтрольного Кишиневу регіону? І що з цього приводу думають самі жителі Придністров’я? Про непросту ситуацію на південно-західному кордоні – в ексклюзивному репортажі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Державний кордон в Одеській області, пункт пропуску «Кучурган» – тут українські та молдовські прикордонники спільно проводять огляди людей, які йдуть звідти – з території невизнаної «республіки» Придністров’я.

– А скажіть, що говорять у Придністров’ї про воєнний стан в Україні?

– Нічого не говорять, всі сидять і чекають, – каже жінка.

– Чого?

– Ну, що станеться! Ніхто нічого не знає!

– А чогось остерігаєтеся, може?

– Нічого не остерігаємося, нам уже нічого боятися.

– Чому? Звикли жити в такій «невизнаній ситуації»?

– Від нас, чи що, це залежить?

Жінка каже, що жителі Придністров’я поки спостерігають за ситуацією
Жінка каже, що жителі Придністров’я поки спостерігають за ситуацією

Зазвичай за день «Кучурган» перетинають понад 10 тисяч осіб. Але в останні дні потік людей і машин зменшився приблизно на третину.

Люди, які живуть там, дещо бояться цього воєнного стану
Іван Іванчук

«Це пов’язано, я вважаю, з тим, що люди, які живуть там, ми опитування проводимо, дещо бояться цього воєнного стану і менше перетинають кордон – намагаються не приїздити», – каже прес-секретар Білгород-Дністровського прикордонного загону Іван Іванчук.

Втім, воєнний стан практично ніяк не вплинув на власників молдовських і українських паспортів. Але у багатьох жителів Придністров’я на руках – російські документи. Владислав з придністровського міста Первомайськ пройшов кордон без проблем:

– Ви з Придністров’я йдете зараз – не боїтеся перетинати кордон?

– Та ні, я вчора був. Спокійно, – відповів чоловік.

– У вас не російський паспорт?

– Російський.

– Пускають?

– Я – пенсіонер, тому мене пустили без проблем.

Владислав каже, що без проблем перетнув кордон, бо пенсіонер
Владислав каже, що без проблем перетнув кордон, бо пенсіонер

Додаткові перевірки жителям Придністров’я здаються зайвими. Тим часом експерти стверджують: загроза реальна.

«Російська Федерація до кінця ще не відмовилася від того плану «Новоросії», з виходом до державного кордону республіки Молдова до дельти Дунаю», – наголошує екс-заступник голови прикордонної поліції Молдови Росіану Васілої.

«Збройні сили» Придністров’я – чи є небезпека для Україні?

Небезпеку становлять і «збройні сили» Придністров’я. Чисельний склад – близько 10 тисяч осіб. З них 1,5 тисячі – російські військові. Крім того, близько 30 тисяч резервістів.

Військова техніка переважно радянського зразка, наприклад, 26 танків Т-64 у Володимирівці. А на заводах непідконтрольного Кишиневу регіону вже кілька років виготовляють системи залпового вогню.

«Міністерство оборони» самопроголошеного Придністров’я спільно з російським військовим угрупованням, що там базується, регулярно проводять навчання. І не лише оборонні.

«Цього року до кінця жовтня було проведено понад 200 навчань. Це форсування Дністра з метою знищення противника на його правому березі. Інше навчання – це наведення авіації і артилерії для знищення противника. Снайперські пари, диверсійно-розвідувальні групи», – розповідає Росіану Васілої.

Росіану Васілої
Росіану Васілої

Придністров’я Молдовою не контролюється, тому молдовські прикордонники беруть участь в охороні кордону на цьому боці – спільно з українськими.

Досить таки часто затримуємо порушників державного кордону
Іван Іванчук

«Досить таки часто затримуємо порушників державного кордону, можна сказати, майже щодня – це переважно громадяни сусідньої невизнаної «країни», які мають проблеми з документами або проблеми із законом», – каже Іван Іванчук.

Проте є і простіший спосіб перетнути кордон невизнаної «республіки». Попри загальну напругу на державному кордоні України на цій ділянці продовжує курсувати поїзд «Москва – Кишинів». Потяг зупиняється і на українських станціях, і в придністровському Тирасполі. Тож чи існує реальна загроза? Чи немає причин хвилюватися? Їдемо в прикордонне село Лиманське.

Село Лиманське
Село Лиманське

Тут українські прикордонники цілодобово стежать за Кучурганським лиманом і за тією стороною.

– У зв’язку з воєнним станом чи є загроза якоїсь небезпеки – чи спостерігали ви, можливо, з того боку якісь маневри?

– На цей момент навіть за допомогою системи електронного спостереження не було жодних випадків щодо загострення чи скупчення людей із суміжної сторони, – зазначив керівник відділення інспекторів прикордонної служби «Лиманське» Віталій Матвейчук.

Віталій Матвейчук (п) і Андрій Діхтяренко (л)
Віталій Матвейчук (п) і Андрій Діхтяренко (л)

Із невизнаного Придністров’я – на роботу в Україну

Звичайні жителі прикордоння вже точно в можливому загостренні не зацікавлені. Живуть в Придністров’ї – працюють в Україні. На «Кучургані» таких більшість.

– А як у вас з роботою?

– Ідеально все з роботою, студенти працюють на двох роботах, – розповідає дівчина.

– В Україні чи ...

– В Україні!

– А там погано так з роботою?

– У Придністров’ї завжди було не дуже добре з роботою.

Але це не заважає багатьом пишатися своїм невизнаним регіоном.

У нас більш нормально, більш стабільно. Хоч і невизнана «республіка», звичайно.

– А в чому це виражається?

– Ну у всьому!

– Політичний режим, ви маєте на увазі?

– У нас для пенсіонерів є якісь пільги!

Жінка каже, що відчуває у Придністров’ї стабільність
Жінка каже, що відчуває у Придністров’ї стабільність

Пільги придністровським пенсіонерам, про що кажуть експерти і повідомляють місцеві ЗМІ, забезпечує заступник голови російського уряду Дмитро Козак – він же відповідальний за фінансування окупованої частини Донбасу, додають фахівці.

Наостанок ставимо запитання, яке хвилює багатьох:

– Хоча б навіть гіпотетично, ви можете собі уявити ситуацію, коли тут, на цій території може початися якийсь воєнний конфлікт? Чи ні?

– Ну, боїмося, напевно, трошки. У наш час непередбачено, що може трапитися.

А жителі Придністров’я чекають, коли ж закінчиться термін воєнного стану і можна буде знову – без проблем – в’їжджати в Україну з російськими паспортами.

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