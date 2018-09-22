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22 Вересень 2018, Київ 17:18
Фотогалереї

Джаз-фестиваль в Одесі відкрили литовські джазмені із іспанською та одеською співачками – фото

З 21 по 23 вересня в Одесі грає 18-й щорічний джаз-фестиваль. Перший концерт традиційно відбувся у Міському саду, вхід на нього вільний.

Цього року в програму відкриття потрапили #LT100 Jazz Band з Сандрою Карілло (Іспанія) и Анастасією Букиною (Україна), дует Claire Parsons Duo (Люксембург – Ізраїль) та інші.
Голова джаз-бенду #LT100 Jazz Band &ndash; мер литовського міста Клайпеда Вітаутас Грубляускас. Він грає на трубі і співає
1 Голова джаз-бенду #LT100 Jazz Band – мер литовського міста Клайпеда Вітаутас Грубляускас. Він грає на трубі і співає
В Одесу Грубляускас приїхав разом із донькою &ndash; Ельзе Грубляускайте. Вона грає на бас-гітарі і також співає. Справа на фотографії &ndash; саксофоніст Лаймонас Урбікас
2 В Одесу Грубляускас приїхав разом із донькою – Ельзе Грубляускайте. Вона грає на бас-гітарі і також співає. Справа на фотографії – саксофоніст Лаймонас Урбікас
Одеська публіка приймає&nbsp;&laquo;на ура&raquo;&nbsp;традиційні джазові стандарти: серед них легендарні &laquo;Hello Dolly&raquo; та &laquo;It&rsquo;s a Wonderful world&raquo;
3 Одеська публіка приймає «на ура» традиційні джазові стандарти: серед них легендарні «Hello Dolly» та «It’s a Wonderful world»
Українська джазова вокалістка Анастасія Букіна народилася в Одесі. На відкритті цього фестивалю вона виконала кілька пісень, зокрема відому &laquo;Teach Me Tonight&raquo;
4 Українська джазова вокалістка Анастасія Букіна народилася в Одесі. На відкритті цього фестивалю вона виконала кілька пісень, зокрема відому «Teach Me Tonight»
Зробила вечір більш енергійним і додала танцювального настрою іспанська співачка з Каталонії Сандра Карілла
5 Зробила вечір більш енергійним і додала танцювального настрою іспанська співачка з Каталонії Сандра Карілла
Дітей зацікавила музика та екстравагантний костюм іспанки
6 Дітей зацікавила музика та екстравагантний костюм іспанки
Ізраїльский гітарист Еран Хар Евєн &ndash; професор консерварторії в Амстердамі, імпровізатор і відомий в Нідерландах джазовий музикант
7 Ізраїльский гітарист Еран Хар Евєн – професор консерварторії в Амстердамі, імпровізатор і відомий в Нідерландах джазовий музикант
Одеські репортери включалися в ефір майже з-під самої сцени
8 Одеські репортери включалися в ефір майже з-під самої сцени
В Одесу Хар Евєн приїхав разом із люксембургською співачкою Клер Парсонс, яка також грає на синтезаторі. Їхній проект називається Claire Parsons Duo
9 В Одесу Хар Евєн приїхав разом із люксембургською співачкою Клер Парсонс, яка також грає на синтезаторі. Їхній проект називається Claire Parsons Duo

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