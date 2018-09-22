Джаз-фестиваль в Одесі відкрили литовські джазмені із іспанською та одеською співачками – фото

З 21 по 23 вересня в Одесі грає 18-й щорічний джаз-фестиваль. Перший концерт традиційно відбувся у Міському саду, вхід на нього вільний.



Цього року в програму відкриття потрапили #LT100 Jazz Band з Сандрою Карілло (Іспанія) и Анастасією Букиною (Україна), дует Claire Parsons Duo (Люксембург – Ізраїль) та інші.

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