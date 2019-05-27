Фоторепоратж: концерт гурту «Океан Ельзи», кримські татари і війна

19 «Ми не маємо права опускати руки, стояти осторонь у цей момент. Ми мусимо робити кожен, на своєму місці, те, що наша країна потребує від нас», – сказав зі сцени Святослав Вакарчук, згадуючи українських військових, які обороняють країну від російської агресії. І присвятив їм пісню