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27 Травень 2019, Київ 07:43
Фотогалереї

Фоторепоратж: концерт гурту «Океан Ельзи», кримські татари і війна

«Ми повернемося на рідну землю», – звернувся до кримськотатарського народу Святослав Вакарчук під час багатотисячного концерту гурту «Океан Ельзи». 26 травня гурт провів свій концерт, приурочений до Дня Києва.
Крім того, на концерті Вакарчук присвятив пісню українським військовим, які обороняють Україну від російської агресії.
Як минув концерт – у 26 фото Радіо Свобода.
Концерт гурту &laquo;Океан Ельзи&raquo; розпочався на території ВДНГ у Києві
1 Концерт гурту «Океан Ельзи» розпочався на території ВДНГ у Києві
Люди збиралися протягом 2 годин
2 Люди збиралися протягом 2 годин
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Концерт приурочений до Дня Києва, який традиційно святкують в останню неділю травня
4 Концерт приурочений до Дня Києва, який традиційно святкують в останню неділю травня
Святослав Вакарчук прямує до сцени
5 Святослав Вакарчук прямує до сцени
Тим часом за сценою спостерігають люди у спеціально обладнаних місцях для людей із обмеженими можливостями
6 Тим часом за сценою спостерігають люди у спеціально обладнаних місцях для людей із обмеженими можливостями
Реакція на Святослава Вакарчука
7 Реакція на Святослава Вакарчука
На концерт приїхали учасники бойових дій на Донбасі, вони прибули із київського військового шпиталю
8 На концерт приїхали учасники бойових дій на Донбасі, вони прибули із київського військового шпиталю
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Святослав Вакарчук був максимально енергійний на сцені. Йому стало гаряче &ndash; він роздягнувся. Зі сцени сказав, що його зігріває енергетика присутніх людей
10 Святослав Вакарчук був максимально енергійний на сцені. Йому стало гаряче – він роздягнувся. Зі сцени сказав, що його зігріває енергетика присутніх людей
Серед глядачів &ndash; більшість молоді, які і &laquo;додали драйву&raquo;
11 Серед глядачів – більшість молоді, які і «додали драйву»
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Гітарист гурту &laquo;Океан Ельзи&raquo;&nbsp;Владімір Опсеніца
14 Гітарист гурту «Океан Ельзи» Владімір Опсеніца
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Натовп шаленів від хітів українського гурту
17 Натовп шаленів від хітів українського гурту
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&laquo;Ми не маємо права опускати руки, стояти осторонь у цей момент. Ми мусимо робити кожен, на своєму місці, те, що наша країна потребує від нас&raquo;, &ndash; сказав зі сцени Святослав Вакарчук, згадуючи українських військових, які обороняють країну від російської агресії. І присвятив їм пісню
19 «Ми не маємо права опускати руки, стояти осторонь у цей момент. Ми мусимо робити кожен, на своєму місці, те, що наша країна потребує від нас», – сказав зі сцени Святослав Вакарчук, згадуючи українських військових, які обороняють країну від російської агресії. І присвятив їм пісню
Люди традиційно запалювали ліхтарики на свої телефонах
20 Люди традиційно запалювали ліхтарики на свої телефонах
Святослав Вакарчук згадав окупований Крим і підтримав кримськотатарський народ, який піддається репресіям окупаційною владою. Він згадав 1944 рік &ndash; коли народ примусово депортували із рідної землі
21 Святослав Вакарчук згадав окупований Крим і підтримав кримськотатарський народ, який піддається репресіям окупаційною владою. Він згадав 1944 рік – коли народ примусово депортували із рідної землі
Слова про військових та кримчан розчулили більшість присутніх на концерті людей&nbsp;
22 Слова про військових та кримчан розчулили більшість присутніх на концерті людей 
Ще трішки драйву і емоцій
23 Ще трішки драйву і емоцій
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Концерт &laquo;Океанів&raquo; був у &laquo;360&raquo; &ndash; сцена крутилася у всі боки, а навколо неї у фан-зоні тисячі людей
25 Концерт «Океанів» був у «360» – сцена крутилася у всі боки, а навколо неї у фан-зоні тисячі людей
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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