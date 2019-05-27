Фоторепоратж: концерт гурту «Океан Ельзи», кримські татари і війна

«Ми повернемося на рідну землю», – звернувся до кримськотатарського народу Святослав Вакарчук під час багатотисячного концерту гурту «Океан Ельзи». 26 травня гурт провів свій концерт, приурочений до Дня Києва.
Крім того, на концерті Вакарчук присвятив пісню українським військовим, які обороняють Україну від російської агресії.
Як минув концерт – у 26 фото Радіо Свобода.
Крім того, на концерті Вакарчук присвятив пісню українським військовим, які обороняють Україну від російської агресії.
Як минув концерт – у 26 фото Радіо Свобода.
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