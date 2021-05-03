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04 травня 2021, Київ 00:46
Фотогалереї

Наслідки конфлікту на кордоні Киргизстану та Таджикистану. Фотографії з двох країн (фотогалерея)

На кордоні Киргизстану та Таджикистану близько водорозподільного пункту між жителями прикордонних сіл Баткенського і Лейлекського районів 28 квітня розпочався конфлікт із застосуванням зброї. Пізніше в нього втрутилися прикордонні війська, також повідомлялося про переміщення регулярної армії. Загальна кількість загиблих з обох сторін оцінюється за станом на ранок 1 травня щонайменше 45 осіб, ще близько 210 поранені. Зруйновано десятки житлових будинків та інших будівель. Відповідальність за ескалацію сторони поклали одна на одну.

Довжина кордону між Таджикистаном і Киргизстаном становить 970 кілометрів, з них делімітовано і демарковано тільки 519 кілометрів. Існують 70 спірних ділянок, що часто призводить до конфліктів місцевих жителів через воду, пасовиська і землі.

Конфлікт на киргизько-таджицькому кордоні розпочався 28 квітня. Журналісти киргизької і таджицької служб Радіо Свобода 2 травня відвідали села Максат (воно знаходиться в Киргизстані) і Сомонійон (з таджицької сторони) і зробили знімки спалених будинків і інших наслідків обстрілів
1 Конфлікт на киргизько-таджицькому кордоні розпочався 28 квітня. Журналісти киргизької і таджицької служб Радіо Свобода 2 травня відвідали села Максат (воно знаходиться в Киргизстані) і Сомонійон (з таджицької сторони) і зробили знімки спалених будинків і інших наслідків обстрілів
Снаряд, знайдений після обстрілів в селі Сомонійон на території Таджикистану
2 Снаряд, знайдений після обстрілів в селі Сомонійон на території Таджикистану
Порожні гільзи, знайдені в селі Максат на території Киргизстану
3 Порожні гільзи, знайдені в селі Максат на території Киргизстану
Зруйновані будівлі в селі Сомонійон в Таджикистані. Генпрокуратура Таджикистану порушила кримінальну справу стосовно киргизьких військовослужбовців: їх звинувачують у вбивствах і веденні агресивної війни
4 Зруйновані будівлі в селі Сомонійон в Таджикистані. Генпрокуратура Таджикистану порушила кримінальну справу стосовно киргизьких військовослужбовців: їх звинувачують у вбивствах і веденні агресивної війни
Жінка показує будинок, зруйнований під час конфлікту. Село Максат в Киргизстані
5 Жінка показує будинок, зруйнований під час конфлікту. Село Максат в Киргизстані
Спалена в результаті обстрілів будівля в селі Сомонійон в Таджикистані
6 Спалена в результаті обстрілів будівля в селі Сомонійон в Таджикистані
Спалена школа в селі Максат у Киргизстані
7 Спалена школа в селі Максат у Киргизстані
Зруйнована обстрілами школа в селі Максат була єдиною на район
8 Зруйнована обстрілами школа в селі Максат була єдиною на район
Вона була розрахована на 235 учнів. Поки будівлю не відновлять, вчитися дітям в прикордонному районі Киргизстану немає де
9 Вона була розрахована на 235 учнів. Поки будівлю не відновлять, вчитися дітям в прикордонному районі Киргизстану немає де
Зруйнована будівля в Сомонійоні, Таджикистан
10 Зруйнована будівля в Сомонійоні, Таджикистан
Земляний окоп, викопаний біля в&#39;їзду в село Максат в Киргизстані
11 Земляний окоп, викопаний біля в'їзду в село Максат в Киргизстані
Військова форма. Село Максат. 2 травня 2021 року
12 Військова форма. Село Максат. 2 травня 2021 року
Руйнування в Сомонійоні, Таджикистан
13 Руйнування в Сомонійоні, Таджикистан
Руйнування в селі Максат в Киргизстані. За даними МНС Киргизстану, в результаті обстрілу в селі, де живуть 150 осіб, постраждало 11 житлових будинків
14 Руйнування в селі Максат в Киргизстані. За даними МНС Киргизстану, в результаті обстрілу в селі, де живуть 150 осіб, постраждало 11 житлових будинків
Житель села Максат переносить речі після обстрілів. Після початку конфлікту на кордоні щонайменше 33 тисяч жителів прикордонних територій з обох країн були евакуйовані
15 Житель села Максат переносить речі після обстрілів. Після початку конфлікту на кордоні щонайменше 33 тисяч жителів прикордонних територій з обох країн були евакуйовані
Житель села Сомонійон в Таджикистані розповідає про руйнування після обстрілів його села
16 Житель села Сомонійон в Таджикистані розповідає про руйнування після обстрілів його села
Жителі села Максат в Киргизстані носять гуманітарну допомогу в будівлі місцевої школи
17 Жителі села Максат в Киргизстані носять гуманітарну допомогу в будівлі місцевої школи
Руйнування в селі Сомонійон в Таджикистані
18 Руйнування в селі Сомонійон в Таджикистані

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