Наслідки конфлікту на кордоні Киргизстану та Таджикистану. Фотографії з двох країн (фотогалерея)

На кордоні Киргизстану та Таджикистану близько водорозподільного пункту між жителями прикордонних сіл Баткенського і Лейлекського районів 28 квітня розпочався конфлікт із застосуванням зброї. Пізніше в нього втрутилися прикордонні війська, також повідомлялося про переміщення регулярної армії. Загальна кількість загиблих з обох сторін оцінюється за станом на ранок 1 травня щонайменше 45 осіб, ще близько 210 поранені. Зруйновано десятки житлових будинків та інших будівель. Відповідальність за ескалацію сторони поклали одна на одну.



Довжина кордону між Таджикистаном і Киргизстаном становить 970 кілометрів, з них делімітовано і демарковано тільки 519 кілометрів. Існують 70 спірних ділянок, що часто призводить до конфліктів місцевих жителів через воду, пасовиська і землі.