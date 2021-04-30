Під час зіткнень на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном загинули 13 людей

Внаслідок зіткнень на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном загинули 13 людей, тисячі були евакуйовані.

Киргизстан збільшив число загиблих після того, як обидві сторони оголосили про припинення вогню.

30 квітня Міністерство охорони здоров’я Киргизстану заявило, що 134 людини також постраждали під час зіткнень, які почалися 28 квітня після того, як жителі по обидва боки кордону почали кидати камінням один в одного.

Ситуація стрімко загострилася, що призвело до перестрілки киргизьких і таджицьких сил, розташованих у прикордонні.

Пізно ввечері 29 квітня міністерства закордонних справ двох країн оголосили, що вони погодилися на припинення вогню і відведуть війська, врегулювавши конфлікт дипломатичним шляхом.

Місцева влада заявила, що 13 500 киргизів також були евакуйовані з прикордонних сіл.

Киргизька поліція звинуватила в ескалації таджицьких громадян, заявивши, що вони відкрили стрілянину по військовій частині, розташованій в селі Кок-Таш, а також надійшли повідомлення про стрілянину з таджицької сторони біля киргизького села Ак-Сай.

Прикордонна служба Таджикистану відкинула інформацію Киргизстану, заявивши, що киргизькі військовослужбовці першими відкрили вогонь по таджицьким прикордонним підрозділам біля водорозподільного центру, розташованого на території, на яку таджицька влада претендує.

Таджикистан, авторитарна держава з жорстким контролем над інформацією, більш стримано оцінює масштаби постраждалих, повідомляючи лише про те, що двоє громадян Таджикистану отримали вогнепальні поранення і були доставлені в лікарню 29 квітня, а ще сім місцевих жителів постраждали під час зіткнень.

Чимало прикордонних районів у Центральній Азії були предметом суперечок після розпаду Радянського союзу, що часом супроводжувалося збройними сутичками.

Ситуація особливо ускладнюється біля численних ексклавів у нестабільній Ферганській долині, де зустрічаються кордони Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану.