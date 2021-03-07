Киргизька мати кидає виклик нормам «патріархату», називаючи дітей не по-батькові, а по-матері

БІШКЕК – Активістка Алтин Капалова каже, що порушила «патріархальні норми» Киргизстану, давши своїм трьом дітям «по-батькові», що походять від її власного імені – тобто по-матері.

Матроніми в нових свідоцтвах про народження дітей замінили традиційні по-батькові, що походять від імен їхніх батьків.

37-річна Капалова також дала своїм дітям, яким п’ять, десять та п’ятнадцять років, своє прізвище.

Як і у багатьох колишніх радянських республіках, Киргизстан значною мірою зберіг російську традицію по-батькові. Це поєднання імені батька із суфіксами -ович або -євич для чоловіків та -овна та -євна для жінок, і його вживають як середнє ім’я у багатьох західних країнах.

Але РАГС цієї країни Центральної Азії незадоволений її рішенням і подав позов проти самотньої матері за порушення закону.

Капалова каже, що біологічні батьки не беруть участь у вихованні та житті своїх дітей і «не виділили дітям ні грошей, ні хвилини свого часу». Вона додала, що вони лише створювали проблеми «відмовляючись підписувати всілякі бланки батьківської згоди».

19 січня Капалова поділилася фотографіями нових свідоцтв про народження своїх дітей на своїй сторінці у Facebook.

«Це невелика перемога фемінізму над патріархатом», – написала Капалова, яка відома в Киргизстані як автор дитячих книг і відверта поборниця за права жінок і дітей.

Про безпрецедентні зміни імен співробітники РАГСу дізналися лише після того, як Капалова вийшла в соціальні мережі, щоб оголосити про свою «перемогу» та відчуття «щастя і свободи».

Капалова каже, що вона витримала тривалу юридичну битву зі своїми колишніми партнерами за повні батьківські права над дітьми, перш ніж змінила їхні імена.

Наступним кроком, за її словами, є «отримання проїзних документів, заощадження грошей і поїздка з дітьми, як тільки пандемія закінчиться».

«Закон не передбачає»

Але на її шляху зараз стоїть ЗАГС, який стверджує, що киргизькі закони не дозволяють використовувати матроніми.

«Закон не передбачає надання матронімів дітям. Діти можуть лише отримувати по-батькові, що походять від імені біологічного батька, усиновителя або вітчима», – сказала Галія Аманова, заступник голови відомства, інформаційному агентству 24kg.

Аманова пояснила, що юридичне позбавлення батька батьківських прав «не може стати підставою для реєстрації дитини з матронімом».

На запитання, як діти Капалової могли отримати нові посвідчення особи з матронімами та її прізвищем, Аманова відповіла, що це сталося через помилку працівника РАГСу в Бішкеку.

Підтримка друзів та сім’ї

Капалова розповіла Радіо Свобода, що перед тим, як подати заявку на зміну імені, вона все ретельно обговорила зі своїми дітьми. Також вона сказала, що отримала повну підтримку своїх друзів та родичів.

«Мої діти не розуміли, чому вони носять прізвища та по-батькові людей, яких не знають», – додала вона.

Капалова каже, що її дії стосуються швидше «гендерної рівності», ніж фемінізму, і сподівається, що це відкриє можливості для інших жінок, які у такій ж ситуації, мати право обирати прізвища для своїх дітей.

«Наш уряд підписав міжнародні договори і зобов’язався усунути всі форми дискримінації жінок. Але зараз він подає позов проти мене через те, що мої діти використовують моє ім’я», – сказала Капалова Радіо Свобода.

«Це свідчить про те, що патріархальний порядок денний важливий для уряду», –додала вона.

У Киргизстані, переважно мусульманській країні, яка налічує близько 6,5 мільйонів населення, закон передбачає рівні права жінок і чоловіків. Жінки навчаються, працюють та беруть участь у політиці, а країна навіть увійшла в історію через те, що мала жінку-президента.

Але насильство проти жінок, в першу чергу домашнє насильство, залишається звичним явищем у суспільстві, в якому домінують чоловіки.

Пости Капалової у Facebook про зміну імені та майбутню юридичну битву з РАГС надихнули сотні повідомлень про підтримку.

«Це перемога та натхнення для багатьох інших жінок, які зіткнулися з подібними проблемами», – написала користувачка Facebook Айнура Чолпонкулова.

«Це дуже справедливо. Хороший прецедент», – прокоментувала Альма Карсимбек.

«Я теж так зроблю», – написала Чолпон Аркабаєва.

Десятки людей також зібралися біля суду в Бішкеку, щоб підтримати Капалову 25 лютого, коли повинно було відбутися слухання з її справи. Але судовий розгляд було перенесено на 4 березня, після чого воно було перенесене вдруге.