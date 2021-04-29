Одна людина загинула внаслідок сутичок на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном

Сутички місцевих жителів на спірній ділянці киргизько-таджицького кордону загострилися, внаслідок чого одна людина загинула, повідомляють таджицька та киргизька служби Радіо Свобода.

Як повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Киргизстану Аліза Солтонбекова 29 квітня, 31 громадянин Киргизстану постраждав під час сутичок 28-29 квітня, один з них згодом помер у лікарні.

Поліція південного району Киргизстану Баткен звинуватила в ескалації громадян Таджикистану, заявивши, що вони почали стріляти у військову частину, розташовану в селі Кок-Таш. Натомість таджицька сторона заявляла про стрілянину поблизу киргизького села Ак-Сай.

Прикордонна служба Таджикистану заперечила дані Киргизстану, заявивши, що киргизькі військові першими відкрили вогонь по таджицьким прикордонним підрозділам поблизу водорозподільного центру «Головний», розташованого на території, на яку заявляє претензії таджицька влада.

За даними таджицької влади, двоє громадян Таджикистану отримали вогнепальні поранення і були доставлені до лікарні 29 квітня.

Днем раніше влада Таджикистану заявила, що сім громадян Таджикистану постраждали внаслідок протистояння, яке почалося з сутички місцевих жителів з обох боків кордону, що кидали каміння одне в одного.

Таджицька сторона також заявила, що сутички провокували киргизькі службовці, що Бішкек відкидає.

Останній спалах насильства стався на тлі встановлення таджицькими службовцями обладнання для спостереження у водорозподільному центрі «Головний», який, згідно з позицією Киргизстану, розташований в районі, суверенітет якої ще не визначений.

Президент Киргизстану Садир Джапаров опублікував у своєму фейсбуці закликав киргизьких громадян «зберігати терпіння і не піддаватися провокаціям».

«З нашими братами-таджиками ми завжди знайдемо спільну мову та вирішимо всі питання, зберігаючи та враховуючи сусідські інтереси на нашій давній землі. Ті, хто намагається розпалити конфлікт, небезпечні. Я закликаю всі внутрішні політичні сили виявити терпіння в такий складний час для нашої держави», – йдеться у заяві Джапарова.

Міністерство закордонних справ Узбекистану висловило занепокоєння зростанням напруженості вздовж киргизько-таджицького кордону.

«Ми закликаємо сторони негайно припинити сутички, вжити спільних заходів для стабілізації ситуації та уникати дій, які можуть призвести до подальшої ескалації», – заявило відомство, додаючи, що Ташкент готовий сприяти вирішенню ситуації.

Раніше в квітні президент Таджикистану Емомалі Рахмон заявив під час візиту до ексклаву таджицького ексклаву Ворух у межах Киргизстану, що домовленості про майже половину таджиксько-киргизького кордону були досягнуті під час більш ніж 100 раундів переговорів між Душанбе та Бішкеком з початку роботи з розмежування кордону в 2002 році.

Після розпаду СРСР 1991 року багато прикордонних районів у колишніх республіках Радянського Союзу стали предметом суперечок, що призвело до численних інцидентів, пов’язаних із смертельною стріляниною. Ситуація особливо ускладнюється біля численних ексклавів у мінливій Ферганській долині, де сходяться межі Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану.