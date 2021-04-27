У Казахстані засудили 51 особу за смертельні етнічні заворушення 2020 року

Суд Джамбулської області на півдні Казахстану оголосив вироки 51 фігуранту у справі про смертельні етнічні заворушення, які сталися в лютому 2020 року.

27 квітня суд засудив вісім підсудних до тюремних термінів від 15 до 20 років після визнання їх винними у вбивстві та участі у масових заворушеннях. Також один підсудний був засуджений до 11 років за ґратами, один – до семи років ув’язнення, ще сім чоловіків – до п’яти років. Одного обвинуваченого було виправдано, а решті оголосили умовно-дострокові покарання – обмеження свободи на термін від двох до шести років.

Відповідачі, згідно зі своєю роллю в сутичках між етнічними казахами та представниками дунганської меншини (мусульманської групи китайського походження) були визнані винними у різних злочинах, включно зі вбивствами, організацією та участю в масових заворушеннях, незаконним володінням зброєю та боєприпасами, пограбуваннями та іншими злочинами.

Гучний судовий процес розпочався в грудні 2020 року і відбувався в слідчому ізоляторі в столиці Джамбульської області, місті Таразі.

Унаслідок насильства в кількох селах на початку лютого 2020 року загинули 11 людей, десятки постраждали, серед них – 19 поліцейських.

У вересні 2020 року сім етнічних казахів судили окремо у цій же справі та засудили до тюремних термінів від трьох до чотирьох років. Четверо з них були звільнені в листопаді 2020 року після того, як військовий суд в Алмати замінив тюремні терміни на обмеження волі.

У квітні 2020 року етнічний дунган був визнаний винним у хуліганстві та заподіянні тілесних ушкоджень та засуджений до 30 місяців ув’язнення. Ще одному представнику меншини за тим самим звинуваченням було призначено умовний термін ув’язнення.

Унаслідок сутичок були знищені понад 30 будинків, 17 комерційних будівель та 47 транспортних засобів. Згодом понад 20 тисяч людей, переважно дунган, утекли із сіл, де спалахнуло насильство.

Багато дунган, які втекли від насильства, опинились у сусідньому киргизькому регіоні Чуй, де проживає більшість представників цієї меншини в Центральній Азії. Тоді казахстанські чиновники заявляли, що більшість вимушених переселенців повернулися до Казахстану через кілька днів.

Загальне число дунган, які зараз живуть у країнах пострадянського простору, становить близько 120 тисяч.