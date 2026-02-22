У ніч на 22 лютого російські війська завдали комбінованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували 297 ударними БпЛА (200 з них – «Шахеди») та 50 ракетами різного типу. Українські війська зафіксували влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.

На Київщині постраждали 15 людей, серед них є четверо дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник. «Найбільше постраждалих – у Фастівському районі, де внаслідок руйнування будівлі рятувальники дістали з-під завалів вісьмох людей. Семеро з них отримали травми різного ступеня тяжкості. Попри всі зусилля медиків, один чоловік помер від отриманих поранень», – написав він у телеграмі.

Як постраждали села у Бучанському та Фастівському районах – дивіться у репортажі.