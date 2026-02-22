Доступність посилання

Будинки – вщент. Російська атака на села під Києвом (фоторепортаж)

У ніч на 22 лютого російські війська завдали комбінованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували 297 ударними БпЛА (200 з них – «Шахеди») та 50 ракетами різного типу. Українські війська зафіксували влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.

На Київщині постраждали 15 людей, серед них є четверо дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник. «Найбільше постраждалих – у Фастівському районі, де внаслідок руйнування будівлі рятувальники дістали з-під завалів вісьмох людей. Семеро з них отримали травми різного ступеня тяжкості. Попри всі зусилля медиків, один чоловік помер від отриманих поранень», – написав він у телеграмі.

Як постраждали села у Бучанському та Фастівському районах – дивіться у репортажі.

Село Софіївська Борщагівка у Бучанському районі Київщини. Тут триває розбір завалів після нічної атаки
1 Село Софіївська Борщагівка у Бучанському районі Київщини. Тут триває розбір завалів після нічної атаки
За повідомленням ДСНС, у Софіївській Борщагівці попередньо немає загиблих, однак остаточні дані будуть після завершення робіт із розбору завалів
2 За повідомленням ДСНС, у Софіївській Борщагівці попередньо немає загиблих, однак остаточні дані будуть після завершення робіт із розбору завалів
Пошкоджений обстрілом будинок
3 Пошкоджений обстрілом будинок
Вулиця всіяна уламками будівель
4 Вулиця всіяна уламками будівель
Люди зібралися на вулиці, поки ДСНС працюють на місці
5 Люди зібралися на вулиці, поки ДСНС працюють на місці
Поліція також фіксує наслідки
6 Поліція також фіксує наслідки
Знищена автівка на тлі руйнувань
7 Знищена автівка на тлі руйнувань
У ДСНС повідомили, що на 12:00 ліквідовані всі пожежі на 8 локаціях у різних районах Київської області
8 У ДСНС повідомили, що на 12:00 ліквідовані всі пожежі на 8 локаціях у різних районах Київської області
Будинок, пошкоджений атакою. Софіївська Борщагівка, Київщина
9 Будинок, пошкоджений атакою. Софіївська Борщагівка, Київщина
Вигляд на вулицю у Софіївській Борщагівці, яка зазнала атаки
10 Вигляд на вулицю у Софіївській Борщагівці, яка зазнала атаки
У Фастівському районі, у селі Путрівка, внаслідок обстрілу загинув чоловік
11 У Фастівському районі, у селі Путрівка, внаслідок обстрілу загинув чоловік
У Путрівці також триває розбір завалів
12 У Путрівці також триває розбір завалів
За словами президента України Володимира Зеленського, головна ціль удару РФ – енергетика, є пошкодження залізниці, також постраждали звичайні житлові будинки.У Путрівці утворилася вирва на місці удару
13 За словами президента України Володимира Зеленського, головна ціль удару РФ – енергетика, є пошкодження залізниці, також постраждали звичайні житлові будинки.

У Путрівці утворилася вирва на місці удару
Уламки на місці атаки
14 Уламки на місці атаки
Путрівка, Київська область.Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
15 Путрівка, Київська область.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

