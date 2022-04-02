Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Мультимедіа

Вогонь на ураження: як працюють мінометники ЗСУ в Київській області (фотогалерея)

Генеральний штаб ЗСУ 1 квітня повідомив, що Збройні сили України відновили контроль над 15 селами в Київській області. За інформацією голови Київської ОВА Олександра Павлюка, на Київщині повністю звільнений Броварський район і більша частина Бучанського району. Генштаб Збройних сил України повідомляє про продовження часткового відведення підрозділів російських військ із півночі Київської області в бік державного кордону з Білоруссю.

ЗСУ продовжують стримувати російські війська на північному напрямку, бійці ведуть вогонь на ураження по скупченню військової техніки РФ. Голова ОВА 1 квітня повідомив, що українська армія намагається максимально знищити війська Росії і не допустити їхнього виходу, щоб завадити перегрупуванню.

Кореспондент Радіо Свобода побував на півночі Київської області і побачив роботу мінометного розрахунку ЗСУ.
Аеророзвідка виявляє цілі
1 Аеророзвідка виявляє цілі
Український військовий йде на позиції
2 Український військовий йде на позиції
Український військовий прислуховується, щоб почути звук можливого польоту дрона російської армії
3 Український військовий прислуховується, щоб почути звук можливого польоту дрона російської армії
Українські військові&nbsp;&nbsp;на своїх позиціях
4 Українські військові  на своїх позиціях
5
Мінометник ЗСУ на своїй позиції. Київська область.&nbsp;
6 Мінометник ЗСУ на своїй позиції. Київська область. 
Українські військові готують мінометні снаряди
7 Українські військові готують мінометні снаряди
8
9
Український військовий уточнює цілі для вогневого ураження
10 Український військовий уточнює цілі для вогневого ураження
Команда «Вогонь»
11 Команда «Вогонь»
12
Відпочинок між бойовими діями
13 Відпочинок між бойовими діями
Відпочинок після виконаної роботи
14 Відпочинок після виконаної роботи
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG