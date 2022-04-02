Генеральний штаб ЗСУ 1 квітня повідомив, що Збройні сили України відновили контроль над 15 селами в Київській області. За інформацією голови Київської ОВА Олександра Павлюка, на Київщині повністю звільнений Броварський район і більша частина Бучанського району. Генштаб Збройних сил України повідомляє про продовження часткового відведення підрозділів російських військ із півночі Київської області в бік державного кордону з Білоруссю.



ЗСУ продовжують стримувати російські війська на північному напрямку, бійці ведуть вогонь на ураження по скупченню військової техніки РФ. Голова ОВА 1 квітня повідомив, що українська армія намагається максимально знищити війська Росії і не допустити їхнього виходу, щоб завадити перегрупуванню.



Кореспондент Радіо Свобода побував на півночі Київської області і побачив роботу мінометного розрахунку ЗСУ.