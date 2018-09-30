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30 Вересень 2018, Київ 10:32
Фотогалереї

Кінець оксамитового сезону в Євпаторії – фотогалерея

Євпаторія розкинулася вздовж берега Каламітської затоки. Сприятливе поєднання морського і степового клімату обумовлено тим, що місто розташовується в західній частині Кримського півострова. Зима тут дуже тепла: температура рідко падає нижче нуля, а влітку немає виснажливої спеки. Цілий рік, завдяки лиманах, повітря іонізоване і насичене солями.

Кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії вирушив до Євпаторії в кінці вересня, щоб відзняти закінчення «оксамитового» сезону на півострові.
Температура повітря +21-22 градуси. Купатися в морі ніхто не відважився&nbsp;
1 Температура повітря +21-22 градуси. Купатися в морі ніхто не відважився 
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Євпаторія дуже зелене місто: тут росте безліч ялин, ялиць, кипарисів, кедрів, різних видів сосен, ялівець
3 Євпаторія дуже зелене місто: тут росте безліч ялин, ялиць, кипарисів, кедрів, різних видів сосен, ялівець
Цілюще морське і п&#39;янке степове повітря з ароматами хвої разом з піском, сонцем і морем, а також лікувальними грязями створюють тут сприятливі умови для відпочинку і оздоровлення як для дорослих, так і дітей
4 Цілюще морське і п'янке степове повітря з ароматами хвої разом з піском, сонцем і морем, а також лікувальними грязями створюють тут сприятливі умови для відпочинку і оздоровлення як для дорослих, так і дітей
Однак, крім моря і сонця, Євпаторія славиться і своєю давньою історією, а також пам&#39;ятниками архітектури, що стоять тут як свідки минулих часів
5 Однак, крім моря і сонця, Євпаторія славиться і своєю давньою історією, а також пам'ятниками архітектури, що стоять тут як свідки минулих часів
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Байкер&nbsp; з наліпкою угруповання &laquo;ДНР&raquo; на номерах і &laquo;георгіївською стрічкою&raquo;
8 Байкер  з наліпкою угруповання «ДНР» на номерах і «георгіївською стрічкою»
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Культурну програму можна поповнити і відвідуванням музеїв, яких в Євпаторії налічується більше десятка
11 Культурну програму можна поповнити і відвідуванням музеїв, яких в Євпаторії налічується більше десятка

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