Кінець оксамитового сезону в Євпаторії – фотогалерея

Євпаторія розкинулася вздовж берега Каламітської затоки. Сприятливе поєднання морського і степового клімату обумовлено тим, що місто розташовується в західній частині Кримського півострова. Зима тут дуже тепла: температура рідко падає нижче нуля, а влітку немає виснажливої спеки. Цілий рік, завдяки лиманах, повітря іонізоване і насичене солями.
Кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії вирушив до Євпаторії в кінці вересня, щоб відзняти закінчення «оксамитового» сезону на півострові.
Кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії вирушив до Євпаторії в кінці вересня, щоб відзняти закінчення «оксамитового» сезону на півострові.
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