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26 листопада 2020, Київ 20:14
Фотогалереї

Студенти створили онлайн-ресторан зі стравами, які допомогли українцям вижити у Голодомор (фотогалерея)

До 28 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору, студенти Української академії лідерства запустили онлайн-ресторан зі стравами з продуктів, якими українці харчувалися під час Голодомору 1932-33 років.

До «меню сайту» увійшли: затеруха з кори дерев, паляниці з картопляних відходів, хлібці з запеченої соломи тощо. У графі «Дізнатися ціну» замість вартості – інформація про те, як кожна з цих страв допомогла свого часу тисячам людей вижити. Також на сайті можна подивитися відео з історіями очевидців, яким вдалося вціліти, і прочитати історії постраждалих сімей.​

Онлайн-ресторан є мультимедійним продовженням проєкту «Uncounted since 1932», метою якого є поширення знань про Голодомор, геноцид української нації та злочини радянської влади. Минулі три роки студенти організовували вуличні поп-ап ресторани зі стравами часів Голодомору і пригощали всіх охочих у семи містах країни, а також в Ізраїлі та Бельгії. ​

Світлини проєкту «Uncounted since 1932», надані Українською академією лідерства.
Трав&#39;яники &ndash;&nbsp;випечений хлібець з натертої трави, замішаний на гарячій воді з додаван-ням насіння льону
1 Трав'яники – випечений хлібець з натертої трави, замішаний на гарячій воді з додаван-ням насіння льону
Запечений буряк та молоде листя з буряка
2 Запечений буряк та молоде листя з буряка
Хлібці &ndash;&nbsp;запечена кришена солома разом із просяною й гречаною половою, макухою з конопляного сім&rsquo;я, товченого в ступі
3 Хлібці – запечена кришена солома разом із просяною й гречаною половою, макухою з конопляного сім’я, товченого в ступі
Затеруха &ndash;&nbsp;запечене тісто з борошна,&nbsp;кори берези та води
4 Затеруха – запечене тісто з борошна, кори берези та води
Хліб &ndash;&nbsp;тісто з перетертої кори зі жменькою висівок і листям лободи
5 Хліб – тісто з перетертої кори зі жменькою висівок і листям лободи
Товченики &ndash;&nbsp;перетерта з сіллю дрібна рибка, запечена в чавунках
6 Товченики – перетерта з сіллю дрібна рибка, запечена в чавунках
Палянички &ndash;&nbsp;випечені подрібнені картопляні&nbsp;відходи із залишками зернят, замішані&nbsp;на гарячій воді
7 Палянички – випечені подрібнені картопляні відходи із залишками зернят, замішані на гарячій воді
Суп&nbsp;&laquo;Бур&#39;ян&raquo; &ndash;&nbsp;зварений качан кукурудзи та трава
8 Суп «Бур'ян» – зварений качан кукурудзи та трава

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