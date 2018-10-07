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07 Жовтень 2018, Київ 11:58
Фотогалереї

Що можна побачити на меморіальному цвинтарі в Ялті – фото

Полікурівський пагорб – знакове для старої Ялти місце. Тут розташовується меморіальне кладовище, яке вважається однією з визначних пам'яток курортного міста.

Кілька років тому активісти Громадського комітету Великої Ялти намагалися зупинити «освоєння» території меморіального кладовища новими господарями земельних ділянок на пагорбі. Протистояння з охоронцями будівництва дійшло навіть до стрілянини – були постраждалі. Однак сили виявилися нерівними: впливовому приватному забудовнику все ж вдалося вклинитися на цвинтарну землю і завершити розпочате. Сусіднє будівництво все ж вдалося призупинити.

Нова влада Ялти офіційно закріпила за Полікурівським меморіалом статус «пам'ятки культурної спадщини Російської Федерації». Незважаючи на це, він перебуває у досить занедбаному стані
Парадний вхід меморіалу остаточно оформили 1982 року. До цього п&#39;ять років поспіль тривала реконструкція меморіалу на місці старого Масандрівського кладовища
1 Парадний вхід меморіалу остаточно оформили 1982 року. До цього п'ять років поспіль тривала реконструкція меморіалу на місці старого Масандрівського кладовища
На опорній стінці закріплені плити з іменами похованих або перепохованих на Полікурівському меморіалі. Їхні окремі могили не збереглися
2 На опорній стінці закріплені плити з іменами похованих або перепохованих на Полікурівському меморіалі. Їхні окремі могили не збереглися
Багато могил на Полікурі зберігають на собі сліди вандалізму &ndash;&nbsp;відсутні декоративні деталі, поверхні змальовані графіті
3 Багато могил на Полікурі зберігають на собі сліди вандалізму – відсутні декоративні деталі, поверхні змальовані графіті
Колишнє кладовище було одним із найстаріших у місті. Ховати тут почали в 30-х роках XIX століття. У той час воно називалося Масандрівським, Полікурівським або Іоаннозлатоустівським (за назвою сусіднього храму). Під час нацистської окупації 1941-1944 років кладовище сильно постраждало
4 Колишнє кладовище було одним із найстаріших у місті. Ховати тут почали в 30-х роках XIX століття. У той час воно називалося Масандрівським, Полікурівським або Іоаннозлатоустівським (за назвою сусіднього храму). Під час нацистської окупації 1941-1944 років кладовище сильно постраждало
Могила Євгена Григорука &ndash;&nbsp;українського й радянського поета, перекладача, організатора друкарської справи в Україні. Надгробок зберігся, але потребує реставрації
5 Могила Євгена Григорука – українського й радянського поета, перекладача, організатора друкарської справи в Україні. Надгробок зберігся, але потребує реставрації
Могила українського поета, перекладача античної літератури, професійного лікаря Степана Руданського (1834-1873) &ndash;&nbsp;єдиний меморіал у північній частині кладовища
6 Могила українського поета, перекладача античної літератури, професійного лікаря Степана Руданського (1834-1873) – єдиний меморіал у північній частині кладовища
Захоплена забудовниками земля відокремлена від іншої частини меморіалу високою підпірною стіною і парканом. Старожили Полікурі розповідають, що при забудові могильні плити вивозили в невідомому напрямку. Про долю людських останків невідомо нічого
7 Захоплена забудовниками земля відокремлена від іншої частини меморіалу високою підпірною стіною і парканом. Старожили Полікурі розповідають, що при забудові могильні плити вивозили в невідомому напрямку. Про долю людських останків невідомо нічого
Це будівництво на Полікурівському пагорбі активістам нібито вдалося призупинити
8 Це будівництво на Полікурівському пагорбі активістам нібито вдалося призупинити
А ось на західному схилі пагорба, в безпосередній близькості від меморіалу, будівництво нещодавно почалося
9 А ось на західному схилі пагорба, в безпосередній близькості від меморіалу, будівництво нещодавно почалося
Приватне домоволодіння біля самого краю меморіалу
10 Приватне домоволодіння біля самого краю меморіалу
Вагончик для зберігання інвентарю прибиральниці меморіалу встановлений перед парадним входом
11 Вагончик для зберігання інвентарю прибиральниці меморіалу встановлений перед парадним входом
На кипарисах, що ростуть на кладовищі, невідомі обдирають кору. За словами місцевих жителів, це робиться спеціально, щоб дерево з часом загинуло і його можна було спиляти під корінь
12 На кипарисах, що ростуть на кладовищі, невідомі обдирають кору. За словами місцевих жителів, це робиться спеціально, щоб дерево з часом загинуло і його можна було спиляти під корінь
Письменник Іван Бунін 1896 року присвятив цьому історичному місцю Ялти вірш &laquo;Кипариси&raquo;: &laquo;Пустынная Яйла дымится облаками, В туманный небосклон ушла морская даль, Шумит внизу прибой, залив кипит волнами, А здесь&nbsp;&ndash; глубокий сон и вечная печаль&raquo;
13 Письменник Іван Бунін 1896 року присвятив цьому історичному місцю Ялти вірш «Кипариси»:

«Пустынная Яйла дымится облаками,
В туманный небосклон ушла морская даль,
Шумит внизу прибой, залив кипит волнами,
А здесь – глубокий сон и вечная печаль»

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