Що можна побачити на меморіальному цвинтарі в Ялті – фото

Полікурівський пагорб – знакове для старої Ялти місце. Тут розташовується меморіальне кладовище, яке вважається однією з визначних пам'яток курортного міста.



Кілька років тому активісти Громадського комітету Великої Ялти намагалися зупинити «освоєння» території меморіального кладовища новими господарями земельних ділянок на пагорбі. Протистояння з охоронцями будівництва дійшло навіть до стрілянини – були постраждалі. Однак сили виявилися нерівними: впливовому приватному забудовнику все ж вдалося вклинитися на цвинтарну землю і завершити розпочате. Сусіднє будівництво все ж вдалося призупинити.



Нова влада Ялти офіційно закріпила за Полікурівським меморіалом статус «пам'ятки культурної спадщини Російської Федерації». Незважаючи на це, він перебуває у досить занедбаному стані

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