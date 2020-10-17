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17 жовтня 2020, Київ 15:26
Фотогалереї

У Києві прощалися із ветераном Миколою Микитенком – фоторепортаж

У Києві, на майдані Незалежності, попрощалися із військовим Миколою Микитенком, який підпалив себе на знак протесту. Попри погодні умови, попрощатися із ветераном бойових дій на Донбасі прийшло кілька десятків людей. Прощалися із чоловіком на тому ж місці, де він вчинив акт самоспалення.
У ніч на 11 жовтня Микола Микитенко підпалив себе на майдані Незалежності в Києві. Останні дні він перебував у лікарні в тяжкому стані. Дочка пояснила вчинок батька «незгодою з діями чинної влади, а саме розведенням військ на лінії розмежування та повзучою окупацією Росії».
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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