У Дніпрі вшанували пам’ять ветерана війни на Донбасі Миколи Микитенка, який вчинив акт самоспалення

У Дніпрі біля будівлі облдержадміністрації відбулася громадська акція з ушанування пам’яті ветерана війни на сході України Миколи Микитенка, який вчинив акт самоспалення на знак протесту проти дій чинної влади. Цього дня виповнюється дев’ять днів від дня його смерті.

Захід ініціював ветеран війни на Донбасі, боєць ДУК «Правий сектор» Костянтин Корнєв.

«Ми вирішили пом’янути цю людину. Чому так сталось? Бо влада відводить війська, дозволяє ворогу знищувати нашу армію. І ця людина не знайшла іншого способу висловити свою незгоду. Це дуже відчайдушний вчинок. Ми маємо вшанувати цю людину», – сказав Костянтин Корнєв.

До нього приєдналися небайдужі дніпряни.

«Це вже було за часів радянщини: люди свідомі, гідні представляти наш народ, були змушені вчинити самоспалення. Це крайній крок, на який йшли люди... Ця людина зберегла свою гідність і показала нам, що не можна бути байдужим. Ми не забудемо цього, сподіваюсь, що ці люди займуть гідне місце в пантеоні України», – сказав учасник акції Василь Чабанов.

Учасники церемонії запалили лампадки. З гучномовця лунали українські пісні. Пам'ять бійця вшанували хвилиною мовчання.

Упродовж двох годин працював «вільний мікрофон»: усі охочі могли висловити свої думки.

49-річний військовослужбовець Микола Микитенко облив себе запалювальною сумішшю на майдані Незалежності та підпалив у ніч з 10 на 11 жовтня. Свідки розповіли, що намагалися збити полум’я. У пресслужбі Нацполіції повідомили, що ветерана доправили до лікарні з 97% опіків тіла. 14 жовтня донька Юлія повідомила, що Микола Микитенко помер.