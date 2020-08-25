1982 рік. Розпал Холодної війни між СРСР і США. У Білому домі сидить республіканець Рональд Рейган, а у Кремлі – Юрій Андропов, який нещодавно прийшов до влади. За океаном стурбовані: чого чекати від нового лідера СРСР?



10-річна американка Саманта Сміт з американського штату Мен була так схвильована можливою війною між СРСР і США, що написала листа радянському лідеру Юрію Андропову, запитуючи: «Чому ви хочете завоювати світ чи принаймні нашу країну?». На своє велике здивування, вона отримала детальну відповідь від Андропова, який відповів, що в Радянському Союзі всі хочуть миру, і покликав Саманту переконатися в цьому особисто, написавши: «Запрошую тебе, якщо відпустять батьки, приїхати до нас, найкраще – влітку. Пізнаєш нашу країну, зустрінешся з ровесниками, відвідаєш інтернаціональний табір дітлахів – в «Артеці» на морі».



Поїздка Саманти в липні 1983 року як «посла доброї волі» до СРСР була медіа-сенсацією, хоча деякі вважали її візит радянським піар-ходом. Влітку 1983 року Саманта Сміт разом із батьками прилетіла до Москви і провела в Союзі два насичених тижні. Екскурсія в Кремль і мавзолей, зустріч із Валентиною Терешковою, палаци, театри, музеї, а між усім цим – три дні в «Артеку».

Після поїздки Саманта Сміт стала невід'ємною частиною ЗМІ, працюючи актрисою і кореспондентом. У 1985 році вона опублікувала книгу «Подорож в Радянський Союз», яка була присвячена «всім дітям Землі»: «Вони повинні бути впевнені в тому, що на нашій планеті завжди буде мир». 25 серпня того ж року, 35 років тому, Саманта загинула у віці 13 років разом зі своїм батьком і шістьма іншими пасажирами в авіакатастрофі в Оберні, штат Мен, США. Катастрофу визнали нещасним випадком, головним чином через погану погоду і недосвідченість екіпажу.



Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповідають історію візиту Саманти Сміт у дитячий табір «Артек». Враження юної американки і спогади людей, які провели з нею вікенд посеред літа – в цій архівній фотогалереї.