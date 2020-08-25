Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
25 серпня 2020, Київ 11:00
Фотогалереї

Надія і трагедія Холодної війни: візит американки Саманти Сміт до СРСР

1982 рік. Розпал Холодної війни між СРСР і США. У Білому домі сидить республіканець Рональд Рейган, а у Кремлі – Юрій Андропов, який нещодавно прийшов до влади. За океаном стурбовані: чого чекати від нового лідера СРСР?

10-річна американка Саманта Сміт з американського штату Мен була так схвильована можливою війною між СРСР і США, що написала листа радянському лідеру Юрію Андропову, запитуючи: «Чому ви хочете завоювати світ чи принаймні нашу країну?». На своє велике здивування, вона отримала детальну відповідь від Андропова, який відповів, що в Радянському Союзі всі хочуть миру, і покликав Саманту переконатися в цьому особисто, написавши: «Запрошую тебе, якщо відпустять батьки, приїхати до нас, найкраще – влітку. Пізнаєш нашу країну, зустрінешся з ровесниками, відвідаєш інтернаціональний табір дітлахів – в «Артеці» на морі».

Поїздка Саманти в липні 1983 року як «посла доброї волі» до СРСР була медіа-сенсацією, хоча деякі вважали її візит радянським піар-ходом. Влітку 1983 року Саманта Сміт разом із батьками прилетіла до Москви і провела в Союзі два насичених тижні. Екскурсія в Кремль і мавзолей, зустріч із Валентиною Терешковою, палаци, театри, музеї, а між усім цим – три дні в «Артеку».

Після поїздки Саманта Сміт стала невід'ємною частиною ЗМІ, працюючи актрисою і кореспондентом. У 1985 році вона опублікувала книгу «Подорож в Радянський Союз», яка була присвячена «всім дітям Землі»: «Вони повинні бути впевнені в тому, що на нашій планеті завжди буде мир». 25 серпня того ж року, 35 років тому, Саманта загинула у віці 13 років разом зі своїм батьком і шістьма іншими пасажирами в авіакатастрофі в Оберні, штат Мен, США. Катастрофу визнали нещасним випадком, головним чином через погану погоду і недосвідченість екіпажу.

Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповідають історію візиту Саманти Сміт у дитячий табір «Артек». Враження юної американки і спогади людей, які провели з нею вікенд посеред літа – в цій архівній фотогалереї.

На півострів Саманта Сміт прилетіла з Москви. В аеропорту Сімферополя її вже зустрічали діти з табору. &laquo;Дорогою в &laquo;Артек&raquo; хлопці разом з акордеоністом навчили мене кільком популярним пісням, у тому числі і знаменитій &laquo;Пусть всегда будет солнце!&raquo; &ndash; її ми співали англійською мовою&raquo;, &ndash; згадувала Саманта
1 На півострів Саманта Сміт прилетіла з Москви. В аеропорту Сімферополя її вже зустрічали діти з табору. «Дорогою в «Артек» хлопці разом з акордеоністом навчили мене кільком популярним пісням, у тому числі і знаменитій «Пусть всегда будет солнце!» – її ми співали англійською мовою», – згадувала Саманта
В &laquo;Артеку&raquo; гостю з Америки зустрічали короваєм і танцями. &laquo;Грав оркестр, і піонери скандували моє ім&#39;я. Я отетеріла і не могла вимовити ані слова&raquo;, &ndash; розповідала Саманта. Однак підготовка до приїзду дівчинки змусила керівництво табору понервувати
2 В «Артеку» гостю з Америки зустрічали короваєм і танцями. «Грав оркестр, і піонери скандували моє ім'я. Я отетеріла і не могла вимовити ані слова», – розповідала Саманта. Однак підготовка до приїзду дівчинки змусила керівництво табору понервувати
Вожата табору &laquo;Морський&raquo; Ольга Сахатова згадувала, що новина про приїзд Саманти Сміт працівників не потішила: &laquo;Усіх іноземців і так у &laquo;Морський&raquo; возили щодня. Ми тільки й робили, що табір надраювали, а тут ще така увага з боку преси очікувалася! Ми навіть заочно називали дівчинку &laquo;Саламандра&raquo;, так вона нам заздалегідь не подобалася&raquo;. На фото з дня зустрічі Саманти Сміт можна побачити плакати з написами: &laquo;Ми раді зустріти тебе в нашому &laquo;Артеку&raquo;, &laquo;Ласкаво просимо, Саманто, в наш сонячний &laquo;Артек&raquo;
3 Вожата табору «Морський» Ольга Сахатова згадувала, що новина про приїзд Саманти Сміт працівників не потішила: «Усіх іноземців і так у «Морський» возили щодня. Ми тільки й робили, що табір надраювали, а тут ще така увага з боку преси очікувалася! Ми навіть заочно називали дівчинку «Саламандра», так вона нам заздалегідь не подобалася».

На фото з дня зустрічі Саманти Сміт можна побачити плакати з написами: «Ми раді зустріти тебе в нашому «Артеку», «Ласкаво просимо, Саманто, в наш сонячний «Артек»
Форма &laquo;артеківців&raquo; Саманті дуже сподобалася, і дівчинка навіть попросила залишити її собі на пам&#39;ять, що дуже сильно спантеличило вожату &ndash; відповідно до правил табору, кожну &laquo;втрачену&raquo; річ вирахували б з її зарплати. Ольга Сахатова згадувала про це так: &laquo;Я з цією думкою змирилася, дівчинка ж була чудова, я вже її сприймала не як &laquo;посла миру&raquo;, а як моє &laquo;артеківське&raquo; дитя, чому б мені й не подарувати їй форму, що ми, мало кому винні? Але все якось владналося без моїх благих поривів &ndash; дали форму&raquo;
4 Форма «артеківців» Саманті дуже сподобалася, і дівчинка навіть попросила залишити її собі на пам'ять, що дуже сильно спантеличило вожату – відповідно до правил табору, кожну «втрачену» річ вирахували б з її зарплати.

Ольга Сахатова згадувала про це так: «Я з цією думкою змирилася, дівчинка ж була чудова, я вже її сприймала не як «посла миру», а як моє «артеківське» дитя, чому б мені й не подарувати їй форму, що ми, мало кому винні? Але все якось владналося без моїх благих поривів – дали форму»
Одним із найяскравіших вражень для американської школярки стало Чорне море. &laquo;Що з водою? Вона солона!&raquo; &ndash; дивувалася вона, адже до цього була лише на прісноводних водоймищах
5 Одним із найяскравіших вражень для американської школярки стало Чорне море. «Що з водою? Вона солона!» – дивувалася вона, адже до цього була лише на прісноводних водоймищах
На фото: Саманта з ленінградською школяркою Наташею Каширіною. Її мама викладала англійську, тому в керівництві табору вирішили &laquo;звести&raquo; дівчаток для зручності американської гості. За три дні Саманта і Наташа потоваришували і продовжили спілкуватися навіть після закінчення зміни. На початку 1990-х Наташа разом із Ольгою Сахатовою їздили до США в ролі вожатих у табір імені Саманти Сміт, організованому її матір&#39;ю Джейн Сміт. Там Каширіна познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком і згодом переїхала жити у Каліфорнію
6 На фото: Саманта з ленінградською школяркою Наташею Каширіною. Її мама викладала англійську, тому в керівництві табору вирішили «звести» дівчаток для зручності американської гості. За три дні Саманта і Наташа потоваришували і продовжили спілкуватися навіть після закінчення зміни.

На початку 1990-х Наташа разом із Ольгою Сахатовою їздили до США в ролі вожатих у табір імені Саманти Сміт, організованому її матір'ю Джейн Сміт. Там Каширіна познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком і згодом переїхала жити у Каліфорнію
У 2015 році на відкритті виставки в пам&#39;ять про Саманту Сміт у музеї штату Мен Наталя Каширіна-Росстон так згадувала про літо 1983 року: &laquo;За три божевільні дні, які Саманта провела в &laquo;Артеку&raquo;, ми дізналися, що у нас багато спільного. Ми обидві любили плескатися в морі та пірнати за гарною галькою і черепашками, ми обидві думали, що хлопчики &ndash; шкідники, ми обидві любили тварин і ми обидві не любили їжу в їдальні&raquo;
7 У 2015 році на відкритті виставки в пам'ять про Саманту Сміт у музеї штату Мен Наталя Каширіна-Росстон так згадувала про літо 1983 року: «За три божевільні дні, які Саманта провела в «Артеку», ми дізналися, що у нас багато спільного. Ми обидві любили плескатися в морі та пірнати за гарною галькою і черепашками, ми обидві думали, що хлопчики – шкідники, ми обидві любили тварин і ми обидві не любили їжу в їдальні»
Таке ж фото в книзі &laquo;Подорож у Радянський Союз&raquo; Саманта підписала &laquo;Artekevich Sigda!&raquo; &ndash; це фраза з пісні &laquo;Артеківська клятва&raquo; і насправді фраза звучить &laquo;артеківець сьогодні &ndash; артеківець завжди&raquo;
8 Таке ж фото в книзі «Подорож у Радянський Союз» Саманта підписала «Artekevich Sigda!» – це фраза з пісні «Артеківська клятва» і насправді фраза звучить «артеківець сьогодні – артеківець завжди»
Наташа (праворуч) і Саманта на святі Нептуна. &laquo;Тут було все: змагання з плавання, театралізована вистава на воді, сміх, жарти, а під кінець піонери кидали в море своїх вожатих&raquo;, &ndash; згадувала вона
9 Наташа (праворуч) і Саманта на святі Нептуна. «Тут було все: змагання з плавання, театралізована вистава на воді, сміх, жарти, а під кінець піонери кидали в море своїх вожатих», – згадувала вона
За словами дівчинки, за три дні в &laquo;Артеку&raquo; вона жодного разу не відчула себе самотньою: &laquo;У мене з&#39;явилося багато друзів, серед них були хлопці, які англійської не знали зовсім&raquo;
10 За словами дівчинки, за три дні в «Артеку» вона жодного разу не відчула себе самотньою: «У мене з'явилося багато друзів, серед них були хлопці, які англійської не знали зовсім»
Радянські діти розпитували Саманту про життя в Америці &ndash; особливо про одяг і музику. Іноді вечорами вони говорили про війну і мир. Так Саманта дізналася, що майже у кожного, з ким вона познайомилася в &laquo;Артеку&raquo;, у Другій світовій війні загинули родичі. Згодом дівчинка дивувалася &ndash; якщо їй вдалося потоваришувати з &laquo;артеківцями&raquo;, то чому не можуть потоваришувати США і СРСР? &laquo;Якщо війна може погубити все, найголовніше &ndash; не воювати. Так я вважаю&raquo;, &ndash; говорила вона
11 Радянські діти розпитували Саманту про життя в Америці – особливо про одяг і музику. Іноді вечорами вони говорили про війну і мир. Так Саманта дізналася, що майже у кожного, з ким вона познайомилася в «Артеку», у Другій світовій війні загинули родичі.

Згодом дівчинка дивувалася – якщо їй вдалося потоваришувати з «артеківцями», то чому не можуть потоваришувати США і СРСР? «Якщо війна може погубити все, найголовніше – не воювати. Так я вважаю», – говорила вона
Останній день Самани Сміт в &laquo;Артеку&raquo; припав на закінчення чергової зміни. Хода, танці, маскарад і феєрверки &ndash; дівчинка згадувала це словами &laquo;грандіозне видовище&raquo; і дивувалася тому, що свято змусило танцювати навіть її батьків. На фото: Саманта з батьком, Артуром Смітом, в оточенні дітей і журналістів
12 Останній день Самани Сміт в «Артеку» припав на закінчення чергової зміни. Хода, танці, маскарад і феєрверки – дівчинка згадувала це словами «грандіозне видовище» і дивувалася тому, що свято змусило танцювати навіть її батьків.

На фото: Саманта з батьком, Артуром Смітом, в оточенні дітей і журналістів
Згодом Джейн Сміт розповідала, що поїздка в СРСР змінила її дочку &ndash; дівчинка подорослішала за одне літо. Саманта ж вважала, що найголовнішим висновком з її подорожі стало розуміння того, що люди в світі не чужі, а схожі на сусідів. Свою книгу вона закінчувала наступними словами: &laquo;Іноді я все ще хвилююсь, що наступний день стане останнім на Землі. Але оскільки все більше людей думають про світові проблеми, я сподіваюся, що скоро ми знайдемо шлях до миру в усьому світі. Можливо, хтось покаже нам шлях&raquo;
13 Згодом Джейн Сміт розповідала, що поїздка в СРСР змінила її дочку – дівчинка подорослішала за одне літо.

Саманта ж вважала, що найголовнішим висновком з її подорожі стало розуміння того, що люди в світі не чужі, а схожі на сусідів. Свою книгу вона закінчувала наступними словами: «Іноді я все ще хвилююсь, що наступний день стане останнім на Землі. Але оскільки все більше людей думають про світові проблеми, я сподіваюся, що скоро ми знайдемо шлях до миру в усьому світі. Можливо, хтось покаже нам шлях»
Через рік після загибелі Саманти, 1986-го, в &laquo;Артеку&raquo; з&#39;явилася алея її імені. В Ялті тим часом почав курсувати прогулянковий теплохід &laquo;Саманта Сміт&raquo;. Щоправда, за останні роки він потрапляв у нерадісні новини: спочатку теплохід горів, а потім у російському підприємстві &laquo;Кримські морські порти&raquo; вирішили продати судно через непотрібність
14 Через рік після загибелі Саманти, 1986-го, в «Артеку» з'явилася алея її імені. В Ялті тим часом почав курсувати прогулянковий теплохід «Саманта Сміт». Щоправда, за останні роки він потрапляв у нерадісні новини: спочатку теплохід горів, а потім у російському підприємстві «Кримські морські порти» вирішили продати судно через непотрібність
Зображення 16x9

Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG