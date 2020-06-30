Фоторепортаж: під Кабміном та Офісом президента протестували через призначення Шкарлета

14 Перед входом на площу працівники поліції захотіли провести поверхневий огляд речей учасників акції, мотивуючи це заходами безпеки. Учасники протесту були проти – на їхню думку, це є порушенням закону. Після словесних конфліктів і сидячого протесту учасники акції погодилися на вимоги поліції і їх пропустили до будівлі ОП