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30 червня 2020, Київ 20:00
Фотогалереї

Фоторепортаж: під Кабміном та Офісом президента протестували через призначення Шкарлета

Кілька сотень людей протестували під будівлею Кабінету міністрів та Офісом президента у Києві через призначення ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти і науки.

18 червня профільний комітет Верховної Ради не рекомендував призначати ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти. Через тиждень уряд призначив його виконувачем обов’язків міністра.

В акції взяли участь активісти, науковці та студенти. Мітингувальники тримали плакати з гаслами проти призначення Шкарлета&nbsp;
1 В акції взяли участь активісти, науковці та студенти. Мітингувальники тримали плакати з гаслами проти призначення Шкарлета 
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Перед&nbsp; будівлею Кабміну встановили унітаз із написом &laquo;Для дипломів від Шкарлета&raquo;
3 Перед  будівлею Кабміну встановили унітаз із написом «Для дипломів від Шкарлета»
Із відкритих джерел відомо, що Сергій Шкарлет свого часу балотувався до Чернігівської облради і від Партії регіонів, і від &laquo;Блоку Петра Порошенка&raquo;. Із 2010 року і досі є ректором Чернігівського державного технологічного університету. На сайті цього закладу збереглося&nbsp;фото за 2013 рік, на якому тодішній міністр освіти і науки Дмитро Табачник вручає Шкарлету нагрудний знак та посвідчення &laquo;Заслужений діяч науки і техніки України&raquo;
4 Із відкритих джерел відомо, що Сергій Шкарлет свого часу балотувався до Чернігівської облради і від Партії регіонів, і від «Блоку Петра Порошенка». Із 2010 року і досі є ректором Чернігівського державного технологічного університету. На сайті цього закладу збереглося фото за 2013 рік, на якому тодішній міністр освіти і науки Дмитро Табачник вручає Шкарлету нагрудний знак та посвідчення «Заслужений діяч науки і техніки України»
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Людина в масці &laquo;Шкарлета&raquo; продавала з аукціону дипломи&nbsp;
6 Людина в масці «Шкарлета» продавала з аукціону дипломи 
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Учасник акції викидає в унітаз &laquo;зашкварний диплом&raquo; від Шкарлета
9 Учасник акції викидає в унітаз «зашкварний диплом» від Шкарлета
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Активісти обурені плагіатом у наукових працях новопризначеного в.о. міністра та тим, що він свого часу балотувався в депутати від Партії регіонів
11 Активісти обурені плагіатом у наукових працях новопризначеного в.о. міністра та тим, що він свого часу балотувався в депутати від Партії регіонів
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Після Кабінету міністрів учасники мітингу колоною пройшли до Офісу президента
13 Після Кабінету міністрів учасники мітингу колоною пройшли до Офісу президента
Перед входом на площу працівники поліції захотіли провести поверхневий огляд речей учасників акції, мотивуючи це заходами безпеки. Учасники протесту були проти &ndash; на їхню думку, це&nbsp;є порушенням закону. Після словесних конфліктів і сидячого протесту учасники акції погодилися на вимоги поліції і їх пропустили до будівлі ОП
14 Перед входом на площу працівники поліції захотіли провести поверхневий огляд речей учасників акції, мотивуючи це заходами безпеки. Учасники протесту були проти – на їхню думку, це є порушенням закону. Після словесних конфліктів і сидячого протесту учасники акції погодилися на вимоги поліції і їх пропустили до будівлі ОП
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Біля Офісу президента учасники мітингу провели сидячу акцію протесту і передали своє звернення проти призначення Шкарлета
18 Біля Офісу президента учасники мітингу провели сидячу акцію протесту і передали своє звернення проти призначення Шкарлета
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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