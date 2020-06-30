Кілька сотень людей протестували під будівлею Кабінету міністрів та Офісом президента у Києві через призначення ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти і науки.
18 червня профільний комітет Верховної Ради не рекомендував призначати ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти. Через тиждень уряд призначив його виконувачем обов’язків міністра.
Фоторепортаж: під Кабміном та Офісом президента протестували через призначення Шкарлета
Кілька сотень людей протестували під будівлею Кабінету міністрів та Офісом президента у Києві через призначення ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти і науки.
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