23 червня біля посольства Білорусі в Києві кілька десятків українців та білорусів, які живуть в Україні, мітингували проти політичних репресій і переслідувань у Білорусі й вимагали підтримати право білорусів на демократичні вибори.
У різних містах Білорусі 19 червня відбулися акції проти затримань активістів, під час яких правоохоронці затримали понад 100 людей. Як зазначає білоруська служба Радіо Свобода, серед затриманих – журналісти Радіо Свобода Олександра Динько й Андрій Рабчик.
Один із адвокатів заарештованого претендента на посаду президента Білорусі, колишнього керівника «Белгазпромбанку» Віктора Бабарика, заявив, що його не пускають зустрітися з клієнтом у СІЗО з 20 червня. Про це повідомляє телеканал «Настоящее время». Бабарика підозрюють у фінансових махінаціях. Сам він називає справу спробою політичного тиску. Його затримали 18 червня.
Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, балотується на шостий термін.
У різних містах Білорусі 19 червня відбулися акції проти затримань активістів, під час яких правоохоронці затримали понад 100 людей. Як зазначає білоруська служба Радіо Свобода, серед затриманих – журналісти Радіо Свобода Олександра Динько й Андрій Рабчик.
Один із адвокатів заарештованого претендента на посаду президента Білорусі, колишнього керівника «Белгазпромбанку» Віктора Бабарика, заявив, що його не пускають зустрітися з клієнтом у СІЗО з 20 червня. Про це повідомляє телеканал «Настоящее время». Бабарика підозрюють у фінансових махінаціях. Сам він називає справу спробою політичного тиску. Його затримали 18 червня.
Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, балотується на шостий термін.
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