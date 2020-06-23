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24 червня 2020, Київ 00:48
Фотогалереї

«Стоп диктатурі!» Акція солідарності під посольством Білорусі в Києві (фоторепортаж)

23 червня біля посольства Білорусі в Києві кілька десятків українців та білорусів, які живуть в Україні, мітингували проти політичних репресій і переслідувань у Білорусі й вимагали підтримати право білорусів на демократичні вибори.

У різних містах Білорусі 19 червня відбулися акції проти затримань активістів, під час яких правоохоронці затримали понад 100 людей. Як зазначає білоруська служба Радіо Свобода, серед затриманих – журналісти Радіо Свобода Олександра Динько й Андрій Рабчик.

Один із адвокатів заарештованого претендента на посаду президента Білорусі, колишнього керівника «Белгазпромбанку» Віктора Бабарика, заявив, що його не пускають зустрітися з клієнтом у СІЗО з 20 червня. Про це повідомляє телеканал «Настоящее время». Бабарика підозрюють у фінансових махінаціях. Сам він називає справу спробою політичного тиску. Його затримали 18 червня.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, балотується на шостий термін.
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокорреспондент Радіо Свобода з 2016 року.

https://www.instagram.com/serhii_nuzhnenko/

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