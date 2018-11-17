Розсекречені унікальні фото Української Галицької армії – фото

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Попри це створення військової регулярної армії ЗУНР мало велике історичне значення, адже УГА не лише відновила українську військову традицію на землях Західної України, але й змогла популяризувати її.



На фото: Сотник УГА Ріхард Ярий (по центру з топірцем в руці) та невідомі.



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