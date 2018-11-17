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17 Листопад 2018, Київ 16:28
Фотогалереї

Розсекречені унікальні фото Української Галицької армії – фото

37 унікальних світлин Української Галицької армії (УГА) періоду її інтернування в Чехословаччині оприлюднили Центр досліджень визвольного руху спільно з Галузевим державним архівом СБУ.

Більшість з цих фотографій, які належали старшині УГА, чехові Ріхарду Ярому, ніколи і ніде не публікувались.

Після Другої світової війни радянська спецслужба вилучила їх у помешканні Ярого під час однієї з оперативно-розшукових операцій, спрямованої на його затримання.

І лише нещодавно з них було знято гриф «Секретно».
Українська Галицька армія (УГА) була сформована 100 років тому невдовзі після початку Української революції на землях Західної України та створення Західно-Української Народної Республіки. Її перші польові формації почали утворюватися з 1 листопада 1918 року, а називалась вона протягом першого року свого існування просто Галицькою армією (ГА). На фото: Група інтернованих вояків УГА з отаманом в центрі. Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху.
1 Українська Галицька армія (УГА) була сформована 100 років тому невдовзі після початку Української революції на землях Західної України та створення Західно-Української Народної Республіки. Її перші польові формації почали утворюватися з 1 листопада 1918 року, а називалась вона протягом першого року свого існування просто Галицькою армією (ГА).

На фото: Група інтернованих вояків УГА з отаманом в центрі.

Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху.
Наприкінці 1918-го в Галицькій армії було 15 бойових груп різної величини й складу. Вони мали регулярний, напівпартизанський і навіть партизанський характер.&nbsp; На фото: Українська робітнича сотня УГА вишикувана до походу. Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху.
2 Наприкінці 1918-го в Галицькій армії було 15 бойових груп різної величини й складу. Вони мали регулярний, напівпартизанський і навіть партизанський характер. 

На фото: Українська робітнича сотня УГА вишикувана до походу.

Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху.
Брак вишколених старшин з вищою військовою освітою був однією з найбільших проблем, з якими Галицька армія зіткнулася на першому етапі свого існування.&nbsp; На фото: Начальний командант УГА та віце-консул ЗУНР в Ужгороді, полковник УГА Гнат Стефанів (третій ліворуч). Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху.
3 Брак вишколених старшин з вищою військовою освітою був однією з найбільших проблем, з якими Галицька армія зіткнулася на першому етапі свого існування. 

На фото: Начальний командант УГА та віце-консул ЗУНР в Ужгороді, полковник УГА Гнат Стефанів (третій ліворуч).

Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху.
Попри це створення військової регулярної армії ЗУНР мало велике історичне значення, адже УГА не лише&nbsp;відновила українську&nbsp;військову традицію&nbsp;на землях Західної України, але й змогла популяризувати її. На фото: Сотник УГА Ріхард Ярий (по центру з топірцем в руці) та невідомі. Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху.&nbsp;
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Попри це створення військової регулярної армії ЗУНР мало велике історичне значення, адже УГА не лише відновила українську військову традицію на землях Західної України, але й змогла популяризувати її.

На фото: Сотник УГА Ріхард Ярий (по центру з топірцем в руці) та невідомі.

Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху. 
І хоч після поразки у визвольній війні, багато вояків УГА опинилися в таборах інтернованих на території Польщі та Чехословацької Республіки, та навіть там вони не полишали ідеї боротьби за українську самостійність. На фото: Святкування Шевченківського свята інтернованими вояками (українська робітнича сотня) УГА в ЧСР. Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху.&nbsp;
5 І хоч після поразки у визвольній війні, багато вояків УГА опинилися в таборах інтернованих на території Польщі та Чехословацької Республіки, та навіть там вони не полишали ідеї боротьби за українську самостійність.

На фото: Святкування Шевченківського свята інтернованими вояками (українська робітнича сотня) УГА в ЧСР.

Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху. 
Вишкіл в УГА проводили у&nbsp;старшинських школах&nbsp;і запасних кошах (полках, куренях). Він відбувався за статутами&nbsp;УСС&nbsp;та австрійської армії. Його найголовнішою проблемою був брак бойових тренувань.&nbsp; На фото: Кавалерист (ймовірно, сотник УГА Ріхард Ярий) випробовує коня перешкодою. Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху.&nbsp;
6 Вишкіл в УГА проводили у старшинських школах і запасних кошах (полках, куренях). Він відбувався за статутами УСС та австрійської армії. Його найголовнішою проблемою був брак бойових тренувань. 

На фото: Кавалерист (ймовірно, сотник УГА Ріхард Ярий) випробовує коня перешкодою.

Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху. 
Історики відзначають, що УГА була добре організована,&nbsp;дисциплінована та боєздатна, мала бездоганну дисципліну, яка&nbsp;відзначалася високою&nbsp;національною свідомістю&nbsp;старшин і вояків. На фото: Начальний командант УГА та віце-консул ЗУНР в Ужгороді, полковник УГА Гнат Стефанів (п&#39;ятий зліва). Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху.
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Історики відзначають, що УГА була добре організована, дисциплінована та боєздатна, мала бездоганну дисципліну, яка відзначалася високою національною свідомістю старшин і вояків.

На фото: Начальний командант УГА та віце-консул ЗУНР в Ужгороді, полковник УГА Гнат Стефанів (п'ятий зліва).

Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху.
Незважаючи на велику нестачу матеріальних засобів та труднощі, УГА, за оцінками фахівців, була чи не найкращою&nbsp;армією&nbsp;серед тих, що постали на руїнах&nbsp;Австро-Угорщини. На фото: Командант робітничої сотні УГА ч.5 в Кошице, поручник Стефан Ліщинський, січень 1922 року. Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху.
8 Незважаючи на велику нестачу матеріальних засобів та труднощі, УГА, за оцінками фахівців, була чи не найкращою армією серед тих, що постали на руїнах Австро-Угорщини.

На фото: Командант робітничої сотні УГА ч.5 в Кошице, поручник Стефан Ліщинський, січень 1922 року.

Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху.
І хоч чимало вояків УГА не були етнічними українцями, але вони спільним фронтом виступили проти тогочасних польських та російських супротивників новопроголошеної української незалежності.&nbsp; На фото: Інтернована сотня УГА в похідному порядку на чолі з сотником. Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху.
9 І хоч чимало вояків УГА не були етнічними українцями, але вони спільним фронтом виступили проти тогочасних польських та російських супротивників новопроголошеної української незалежності. 

На фото: Інтернована сотня УГА в похідному порядку на чолі з сотником.

Більше світлин можна переглянути на сайті Електронного архіву визвольного руху.

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