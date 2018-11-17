Розсекречені унікальні фото Української Галицької армії – фото

37 унікальних світлин Української Галицької армії (УГА) періоду її інтернування в Чехословаччині оприлюднили Центр досліджень визвольного руху спільно з Галузевим державним архівом СБУ.
Більшість з цих фотографій, які належали старшині УГА, чехові Ріхарду Ярому, ніколи і ніде не публікувались.
Після Другої світової війни радянська спецслужба вилучила їх у помешканні Ярого під час однієї з оперативно-розшукових операцій, спрямованої на його затримання.
І лише нещодавно з них було знято гриф «Секретно».
Більшість з цих фотографій, які належали старшині УГА, чехові Ріхарду Ярому, ніколи і ніде не публікувались.
Після Другої світової війни радянська спецслужба вилучила їх у помешканні Ярого під час однієї з оперативно-розшукових операцій, спрямованої на його затримання.
І лише нещодавно з них було знято гриф «Секретно».
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