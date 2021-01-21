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21 січня 2021, Київ 21:55
Фотогалереї

Фоторепортаж: у Києві вшанували пам'ять загиблих оборонців ДАПу

У столиці України 21 січня вшанували загиблих оборонців Донецького аеропорту та усіх загиблих учасників бойових дій на Донбасі: у Михайлівському Золотоверхому соборі відслужили панахиду. Увечері військові, рідні та кияни запалили лампадки в пам'ять про захисників Донецького аеропорту біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі.

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 21 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту. Загалом оборона ДАПу тривала до 244 днів.
Традиційно, вже п&#39;ятий рік, з ініціативи громадського об&#39;єднання &laquo;Серця Кіборгів&raquo; 21 січня в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида в пам&#39;ять про загиблих &laquo;кіборгів&raquo; і всіх загиблих учасників бойових дій, які ціною свого життя відстоювали територіальну цілісність України
1 Традиційно, вже п'ятий рік, з ініціативи громадського об'єднання «Серця Кіборгів» 21 січня в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида в пам'ять про загиблих «кіборгів» і всіх загиблих учасників бойових дій, які ціною свого життя відстоювали територіальну цілісність України
Герой України Ігор Гордійчук (сидить на лавці)
2 Герой України Ігор Гордійчук (сидить на лавці)
На поминальному богослужінні були присутні військові, родичі та близькі
3 На поминальному богослужінні були присутні військові, родичі та близькі
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&laquo;Кіборг&raquo; Максим Ридзанич (&laquo;Адам&raquo;)
5 «Кіборг» Максим Ридзанич («Адам»)
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Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 21 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту.&nbsp; 23 січня із території аеропорту останнім вийшов старший сержант, командир відділення 81-ї ОАРМб Максим Ридзанич зі своїми бійцями, які утримували позицію &laquo;Пожарка&raquo; у пожежній частині аеропорту. Загалом оборона ДАПу тривала до 244 днів
7 Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 21 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту. 
23 січня із території аеропорту останнім вийшов старший сержант, командир відділення 81-ї ОАРМб Максим Ридзанич зі своїми бійцями, які утримували позицію «Пожарка» у пожежній частині аеропорту. Загалом оборона ДАПу тривала до 244 днів
Ніна Костянтинівна, (в центрі) мама&nbsp;Героя України, оборонця Донецького аеропорту з позивним &laquo;Натрій&raquo; Ігоря Брановицького. Після підриву бойовиками російських гібридних сил перекриття терміналу Брановицький вивів поранених, а сам повернувся назад. Разом із іншими побратимами він потрапив у полон до бойовиків угруповання &laquo;ДНР&raquo;. Брановицький, щоб врятувати товаришів, сказав, що він кулеметник. Його нещадно били. За словами очевидців, 21 січня 2015 року Ігоря Брановицького убив у полоні двома пострілами в голову громадянин Росії, бойовик Арсеній Павлов із позивним&nbsp;&laquo;Моторола&raquo;&nbsp;
8 Ніна Костянтинівна, (в центрі) мама Героя України, оборонця Донецького аеропорту з позивним «Натрій» Ігоря Брановицького. Після підриву бойовиками російських гібридних сил перекриття терміналу Брановицький вивів поранених, а сам повернувся назад. Разом із іншими побратимами він потрапив у полон до бойовиків угруповання «ДНР». Брановицький, щоб врятувати товаришів, сказав, що він кулеметник. Його нещадно били. За словами очевидців, 21 січня 2015 року Ігоря Брановицького убив у полоні двома пострілами в голову громадянин Росії, бойовик Арсеній Павлов із позивним «Моторола» 
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Світлана Ридзанич мама загиблого бійця 90-го батальйону, &laquo;кіборга&raquo; Максима Ридзанича (&laquo;Адам&raquo;)
10 Світлана Ридзанич мама загиблого бійця 90-го батальйону, «кіборга» Максима Ридзанича («Адам»)
За даними громадських організацій родин загиблих та учасників АТО/ООС &ndash; під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських військових, а понад півтисячі отримали поранення. Багатьох із них відзначено державними нагородами, більшість &ndash; посмертно
11 За даними громадських організацій родин загиблих та учасників АТО/ООС – під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських військових, а понад півтисячі отримали поранення. Багатьох із них відзначено державними нагородами, більшість – посмертно
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Стіна пам&rsquo;яті на мурі Михайлівського Золотоверхого монастиря&nbsp;у пам&rsquo;ять загиблих оборонців України
13 Стіна пам’яті на мурі Михайлівського Золотоверхого монастиря у пам’ять загиблих оборонців України
Військові побратими, близькі, кияни ввечері біля Стіни пам&#39;яті на Михайлівській площі запалили лампадки в пам&#39;ять про захисників Донецького аеропорту &nbsp;
14 Військові побратими, близькі, кияни ввечері біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі запалили лампадки в пам'ять про захисників Донецького аеропорту
 
244 лампадки, викладені в формі диспетчерської вежі, символізують кожен день захисту ДАП
15 244 лампадки, викладені в формі диспетчерської вежі, символізують кожен день захисту ДАП
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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