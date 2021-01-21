Фоторепортаж: у Києві вшанували пам'ять загиблих оборонців ДАПу

8 Ніна Костянтинівна, (в центрі) мама Героя України, оборонця Донецького аеропорту з позивним «Натрій» Ігоря Брановицького. Після підриву бойовиками російських гібридних сил перекриття терміналу Брановицький вивів поранених, а сам повернувся назад. Разом із іншими побратимами він потрапив у полон до бойовиків угруповання «ДНР». Брановицький, щоб врятувати товаришів, сказав, що він кулеметник. Його нещадно били. За словами очевидців, 21 січня 2015 року Ігоря Брановицького убив у полоні двома пострілами в голову громадянин Росії, бойовик Арсеній Павлов із позивним «Моторола»