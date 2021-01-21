Фоторепортаж: у Києві вшанували пам'ять загиблих оборонців ДАПу

У столиці України 21 січня вшанували загиблих оборонців Донецького аеропорту та усіх загиблих учасників бойових дій на Донбасі: у Михайлівському Золотоверхому соборі відслужили панахиду. Увечері військові, рідні та кияни запалили лампадки в пам'ять про захисників Донецького аеропорту біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі.
Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 21 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту. Загалом оборона ДАПу тривала до 244 днів.
Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 21 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту. Загалом оборона ДАПу тривала до 244 днів.
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