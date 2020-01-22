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22 січня 2020, Київ 17:23
Фотогалереї

Фоторепортаж: «живий ланцюг» до Дня Соборності в Києві

На мосту Патона в Києві відбулася акція «Живий ланцюг Соборності», присвячена Дню Соборності України. Учасники акції із 30-метровим державним прапором утворили «живий ланцюг», яким об'єднали два береги Дніпра. На початку кожної колони йшли барабанщики, які додавали ритму. За традицією, з лівого берега йшла колона «УНР», а з правого – «ЗУНР».

22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що символізувало об’єднання українських земель в єдину державу.

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