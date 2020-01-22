Автопробіг, вогняні шоу, вшанування героїв: у Дніпрі та Запоріжжі відзначили День Соборності

У Дніпрі та Запоріжжі в День Соборності відбулися кілька акцій з нагоди свята, повідомляють кореспонденти Радіо Свобода.

У Дніпрі День Соборності відзначили смолоскипною ходою. Учасники заходу зібралися увечері біля пам’ятного Хреста воякам УНР. Вони запалили смолоскипи й виконали гімн України.

Дніпряни вшанували хвилиною мовчання борців за незалежну й соборну Україну, зокрема, згадали про одного із перших загиблих під час Революції гідності земляка, українця вірменського походження Сергія Нігояна. Він загинув рівно 6 років тому – 22 січня 2014 року від кулі снайпера під час подій на Майдані.

За словами одного з організаторів заходу Олександра Вайса, місце, на якому зібрались дніпряни, – пам’ятний хрест воякам УНР – символічне.

«Наше місто є причетним до Акту Злуки. На хресті написано, що 1919 року наше місто – тоді Катеринослав – було звільнене вояками УНР та легіону українських січових стрільців, очолюваних Євгеном Коновальцем. Ми перебуваємо буквально за сто метрів від провулку, перейменованого на його честь. Саме Дніпро-Січеслав став місцем об’єднання українців зі сходу і заходу, бійців ЗУНР і УНР. Ми маємо про це пам’ятати», – сказав він.

Під синьо-жовтими й червоно-чорними прапорами учасники акції пройшли парком до мосту через Дніпро. На Монастирському острові, біля пам’ятника Тарасові Шевченку, вони створили «ланцюг єдності».

У Запоріжжі на майдані Героїв Революції відбувся флешмоб, під час якого активісти з національними прапорами створили символічну живу цифру 101, адже саме стільки років виповнилося від дати підписання Акту злуки між УНР і ЗУНР. Під час флешмобу присутні співали національний гімн.

Вдень у центрі Запоріжжя також відбувся автопробіг, приурочений до Дня Соборності. Його учасники на авто, прикрашених національними прапорами, проїхалися центральним проспектом міста та фінішували на острові Хортиця. В автопробігові взяли участь близько 40 машин.

А ввечері на площі Фестивальній відбулося святкове вогняне шоу – місцеві майстри, вдягнені у вишиванки та червоні шаровари показували різноманітні трюки з вогнем під музику українських гуртів. Після завершення фаєр-шоу активісти, що організували шоу, запалили фаєри та почали скандувати «Одна єдина соборна Україна» і «З днем Соборності», вітаючи таким чином городян із Днем Соборності.

Українці повинні бути сильними, щоб стати єдиними, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Дня Соборності. «Дорогі українці! Щоб бути сильними, треба стати єдиними. Щоб стати єдиними, треба бути сильними. Пам’ятаймо про це!», – заявив Зеленський.

22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки. Це одна з найвизначніших подій доби Української революції 1917–1921 років. Ухвалення цього документа означало об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. День Соборності України – державне свято, його офіційно відзначають з 1999 року.