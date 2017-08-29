Фоторепортаж: українці вшановують загиблих під Іловайськом у війні з Росією

У Києві на Михайлівській площі кілька сотень людей зібралися вшанувати пам'ять бійців, загиблих в Іловайському котлі на Донеччині. Серед них – побратими і родичі загиблих, та небайдужі кияни. Під час акції священики провели молебень за загиблими у війні за Україну, після цього виступили учасники бойових дій. У цей же час на території Михайлівській Золотоверхого собору було розгорнуто виставку «Блокпост пам'яті», і символічний «зелений коридор» з назвами населених пунктів через які виходили військові з Іловайська. Пересувна виставка складена з артефактів, які зібрали під час проведення пошукової експедиції «Евакуація-200» та речей, переданих родинами загиблих у війні з Росією. 29 серпня 2014 року російські військові підрозділи розстріляли колони українських військових під Іловайськом, пообіцявши перед тим «зелений коридор».



За матеріалами розслідування Генпрокуратури: «29 серпня 2014-го року за безпосередньою вказівкою і наказом командування Генерального штабу ЗС РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками. За вказаних обставин вчинено віроломне вбивство 366 українських воїнів, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили в полон, Збройні сили України понесли значні втрати озброєння і військової техніки на суму майже 300 млн грн». Головна військова прокуратура України передала матеріали розслідування воєнних злочинів щодо Іловайська до офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі.