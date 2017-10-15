Галерея: Фотодокументальну виставку про УПА відкрили просто неба у Києві

На площі перед Національним музеєм історії України відбулось відкриття фотодокументальної виставки «УПА – відповідь нескореного народу».

Це – розповідь про боротьбу повстанців проти нацистського та комуністичного тоталітарних режимів. На 24-х стендах експозиції можна дізнатися про бойові дії між загонами УПА та частинами військ НКВД-МДБ, Червоною армією і Третім Рейхом. Методи дій підпільної армії, операції радянської і німецької держбезпеки, ідеологічне протиборство між націоналістами й комуністами, антикомуністичну співпрацю бандерівців з визвольними рухами сусідніх народів, участь колишніх повстанців у розвалі системи ГУЛАГу й тих, що продовжували боротьбу у 1960-х роках. Виставку приурочили до Дня захисника України та 75-ї річниці створення УПА.