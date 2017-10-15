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15 Жовтень 2017, Київ 21:13
Фотогалереї

Галерея: Фотодокументальну виставку про УПА відкрили просто неба у Києві

На площі перед Національним музеєм історії України відбулось відкриття фотодокументальної виставки «УПА – відповідь нескореного народу».
Це – розповідь про боротьбу повстанців проти нацистського та комуністичного тоталітарних режимів. На 24-х стендах експозиції можна дізнатися про бойові дії між загонами УПА та частинами військ НКВД-МДБ, Червоною армією і Третім Рейхом. Методи дій підпільної армії, операції радянської і німецької держбезпеки, ідеологічне протиборство між націоналістами й комуністами, антикомуністичну співпрацю бандерівців з визвольними рухами сусідніх народів, участь колишніх повстанців у розвалі системи ГУЛАГу й тих, що продовжували боротьбу у 1960-х роках. Виставку приурочили до Дня захисника України та 75-ї річниці створення УПА.
24 стенди експозиції з хронологією боротьби УПА&nbsp;
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24 стенди експозиції з хронологією боротьби УПА 

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Вцілілий прапор українських націоналістів захоплений Кам&rsquo;янець-Подільським радянським партизанським об&rsquo;єднанням в 1943-1944 роках (з експозиції Національного музею історії України)
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Вцілілий прапор українських націоналістів захоплений Кам’янець-Подільським радянським партизанським об’єднанням в 1943-1944 роках (з експозиції Національного музею історії України)

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Розстріл німецькими загонами заручників у Дрогобичі, 2 грудня 1943 року
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Розстріл німецькими загонами заручників у Дрогобичі, 2 грудня 1943 року

Ukraine -- Exhibition about Ukrainian Insurgent Army in Kyiv, to 75 year anniversary of UIA, 15Oct2017
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Ukraine -- Exhibition about Ukrainian Insurgent Army in Kyiv, to 75 year anniversary of UIA, 15Oct2017

Під час відкриття виставки відбулось спецпогашення конверта з оригінальною маркою до 75-річчя створення Української повстанської армії&nbsp;
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Під час відкриття виставки відбулось спецпогашення конверта з оригінальною маркою до 75-річчя створення Української повстанської армії 

Виконувач обов&#39;язків міністра охорони здоров&rsquo;я України Уляна Супрун і голова Українського інституту національної пам&rsquo;яті Володимир В&rsquo;ятрович під час відкриття виставки&nbsp;
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Виконувач обов'язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун і голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович під час відкриття виставки 

Листівка УПА часів боротьби проти нацистського та комуністичного тоталітарних режимів
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Листівка УПА часів боротьби проти нацистського та комуністичного тоталітарних режимів

Загалом через лави УПА пройшло близько 100 тисяч осіб
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Загалом через лави УПА пройшло близько 100 тисяч осіб

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Українці на спецпоселенні у Кіровській області. У центрі з баяном &ndash; волинянин Ростислав Кушнірук, його брат був в УПА, тому всю родину і вислали. Виставка діятиме до 30 листопада 2017 року
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Українці на спецпоселенні у Кіровській області. У центрі з баяном – волинянин Ростислав Кушнірук, його брат був в УПА, тому всю родину і вислали. Виставка діятиме до 30 листопада 2017 року

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