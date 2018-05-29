Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Травень 2018, Київ 16:55
Фотогалереї

По «місцях корупційної слави»: у Запоріжжі провели незвичну екскурсію ‒ фото

Запорізькі журналісти-розслідувачі провели екскурсію містом, під час якої розказували і показували, чиї фірми і де отримали замовлення на роботи та як ці роботи виконуються. Організатори кажуть, що хочуть показати, що насправді відбувається в місті і як реальність відрізняється від того, про що офіційно рапортує міська влада. Організатори акції – журналісти-розслідувачі, які в рамках громадської організації «Дій» займаються моніторингом діяльності місцевих органів самоврядування. Екскурсія в місті відбувається вдруге. Піся минулорічної такої екскурсії правоохоронці відкрили кримінальне провадження, однак результати поки невідомі.

Кореспондент Радіо Свобода звернулася до запорізької мерії з проханням прокоментувати озвучену під час заходу інформацію. У прес-службі установи заявили, що журналісти-розслідувачі – якщо мають дані щодо фактів корупції на об’єктах, де проводилася екскурсія – то вони повинні передати їх до правоохоронних органів.

«Якщо є якісь факти, то треба не проводити екскурсії, а звертатися до правоохоронних органів, а правоохоронні органи відповідно перевірять ці факти, чи є це тим, про що заявляється. З іншого боку, серед тих об’єктів, які найбільш впадають в око – Історична 37а, 37б, 37в. Наскільки мені відомо, там на даний час лише розробляється проектна документація. Про який корупційний об’єкт можна вести мову? Було обіцяно, що зроблять ремонт під’їздів. На даний момент розробляється проектна документація з ремонту під’їздів, цим займається департамент з управління житлово-комунальним господарством. Відповідно, якщо проект не розроблено, то жодних робіт з ремонту під’їздів там не проводили, кошти не виділялись», – повідомив керівник прес-служби міського голови Запоріжжя Андрій Ковальський.
Шкільний стадіон. Організатор екскурсії Юрій Сидоров розповідає: &laquo;Минулого року на 63 мільйони гривень замовили реконструкцію стадіонів біля шкіл. В кожному районі такий зробили. &laquo;Колегіум 98&raquo; &ndash; також зробили такий стадіон, де витратили 9 мільйонів гривень. Роботи проводила фірма &laquo;Стройлідер&raquo;. Це вже інша фірма з орбіти керівника культури і туризму Сергія Білова, тобто він там не фігурує у власності, але, знову-таки, печатку цієї фірми, оригінали статутних документів знайшли (правоохоронці &ndash; ред.) в одному офісному приміщенні з власною фірмою родини Білових, і поруч там лежала печатка фірми &laquo;Стройлідер&raquo;.
1 Шкільний стадіон. Організатор екскурсії Юрій Сидоров розповідає: «Минулого року на 63 мільйони гривень замовили реконструкцію стадіонів біля шкіл. В кожному районі такий зробили. «Колегіум 98» – також зробили такий стадіон, де витратили 9 мільйонів гривень. Роботи проводила фірма «Стройлідер». Це вже інша фірма з орбіти керівника культури і туризму Сергія Білова, тобто він там не фігурує у власності, але, знову-таки, печатку цієї фірми, оригінали статутних документів знайшли (правоохоронці – ред.) в одному офісному приміщенні з власною фірмою родини Білових, і поруч там лежала печатка фірми «Стройлідер».
Стадіон урочисто відкривали під камери муніципального телеканалу, та за півроку покриття на ньому місцями почало руйнуватися.
2 Стадіон урочисто відкривали під камери муніципального телеканалу, та за півроку покриття на ньому місцями почало руйнуватися.
Ще один дитсадочок в екскурсійному списку. Ця установа, під номером 217 вже урочисто відкривалася під камери провладних ЗМІ: у грудні 2015 року в садочку почали роботу 2 групи, а на січень 2017 року їх було вже 6. Та в кінці 2017 року установу закрили на капітальний ремонт.
3 Ще один дитсадочок в екскурсійному списку. Ця установа, під номером 217 вже урочисто відкривалася під камери провладних ЗМІ: у грудні 2015 року в садочку почали роботу 2 групи, а на січень 2017 року їх було вже 6. Та в кінці 2017 року установу закрили на капітальний ремонт.
&laquo;Роботи в цьому садку розпочалися в 2015 році. Тоді, здається, на 5 мільйонів отримала підрядів фірма &laquo;Базіс&raquo;, трішки згодом ще на 2 мільйони. В 17-му році провели ще один тендер, і на цю реконструкцію виділили ще 12 мільйонів гривень. Фірма &laquo;Базіс&raquo; нахапалася таких підрядів по місту лише з 2016 року на 82 мільйони. Фірма наближена до колишнього &laquo;смотрящего&raquo; в Запоріжжі &ndash; це Альоша, бізнесмен з Донецької області. Коли затримали Анісімова (запорізький бізнесмен, що зараз перебуває у розшуку, місцеві ЗМІ звертали увагу на його значний вплив на бізнес та місцеву владу в регіоні, називаючи &laquo;смотрящим&raquo; &ndash; ред.), то приїхав сюди Альоша, і його фірми нахапалися таких підрядів&raquo;, &ndash; розповідає Юрій Сидоров.
4 «Роботи в цьому садку розпочалися в 2015 році. Тоді, здається, на 5 мільйонів отримала підрядів фірма «Базіс», трішки згодом ще на 2 мільйони. В 17-му році провели ще один тендер, і на цю реконструкцію виділили ще 12 мільйонів гривень. Фірма «Базіс» нахапалася таких підрядів по місту лише з 2016 року на 82 мільйони. Фірма наближена до колишнього «смотрящего» в Запоріжжі – це Альоша, бізнесмен з Донецької області. Коли затримали Анісімова (запорізький бізнесмен, що зараз перебуває у розшуку, місцеві ЗМІ звертали увагу на його значний вплив на бізнес та місцеву владу в регіоні, називаючи «смотрящим» – ред.), то приїхав сюди Альоша, і його фірми нахапалися таких підрядів», – розповідає Юрій Сидоров.
Дитячий садочок №&nbsp;169 у Заводському районі міста. 2011 року садочок закрили, в 2013 році завод-власник передав його на баланс міста. &laquo;В 2016 році одна з фірм отримала перше замовлення на реконструкцію цього дитячого садка &ndash; близько 5 мільйонів гривень, але роботи не пішли. Фірма зробила мільйони на 2, і далі роботи зупинились. Зупинив сам підрядник, бо проблеми були навіть у самому проекті &ndash; в ньому не врахували навіть опалення. Разом із тим в 2017 році інша фірма &ndash; &laquo;Верховина&raquo; &ndash; отримала замовлення на 2,5 мільйони гривень. Найбільша родзинка в тому, що ще в 2016 році скрізь чиновники на сайті міської ради заявляли, що вони цей дитячий садок відкриють, разом зі ще шістьма, до кінця 2016 року, бо це вирішить проблему з завантаженістю дитячих садків. Абсурдність ще в тому, що, як переконували чиновники, що відкриють садок, вони на 17-й рік відкрили там електронну чергу, щоб батьки реєструвалися в цей садок&raquo;, &ndash; каже Юрій Сидоров.
5 Дитячий садочок № 169 у Заводському районі міста. 2011 року садочок закрили, в 2013 році завод-власник передав його на баланс міста. «В 2016 році одна з фірм отримала перше замовлення на реконструкцію цього дитячого садка – близько 5 мільйонів гривень, але роботи не пішли. Фірма зробила мільйони на 2, і далі роботи зупинились. Зупинив сам підрядник, бо проблеми були навіть у самому проекті – в ньому не врахували навіть опалення. Разом із тим в 2017 році інша фірма – «Верховина» – отримала замовлення на 2,5 мільйони гривень. Найбільша родзинка в тому, що ще в 2016 році скрізь чиновники на сайті міської ради заявляли, що вони цей дитячий садок відкриють, разом зі ще шістьма, до кінця 2016 року, бо це вирішить проблему з завантаженістю дитячих садків. Абсурдність ще в тому, що, як переконували чиновники, що відкриють садок, вони на 17-й рік відкрили там електронну чергу, щоб батьки реєструвалися в цей садок», – каже Юрій Сидоров.
Ще один елемент &laquo;запорізької Матриці&raquo;. Це трамвайний переїзд по вулиці Глазунова і Павлокічкаська. Восени минулого року на його ремонт було виділено 1,3 мільйона гривень. Та роботи тривають досі, а будівельні матеріали лежать просто неба без жодного нагляду.
6 Ще один елемент «запорізької Матриці». Це трамвайний переїзд по вулиці Глазунова і Павлокічкаська. Восени минулого року на його ремонт було виділено 1,3 мільйона гривень. Та роботи тривають досі, а будівельні матеріали лежать просто неба без жодного нагляду.
Побували учасники екскурсії і в житлових будинках, аби подивитися, як тут проходять ремонтні роботи. Під&rsquo;їзд на фото розташований по вулиці Історичній, 37а. Екскурсоводи кажуть, що минулого року тут фірми, наближені до міської влади, провели ремонт каналізаційних мереж та заміну мереж зовнішнього освітлення.
7 Побували учасники екскурсії і в житлових будинках, аби подивитися, як тут проходять ремонтні роботи. Під’їзд на фото розташований по вулиці Історичній, 37а. Екскурсоводи кажуть, що минулого року тут фірми, наближені до міської влади, провели ремонт каналізаційних мереж та заміну мереж зовнішнього освітлення.
8
Будинок на проспекті Соборний, 190. Організатори запевняють: якби можна було дотягнутися, то &laquo;корупцію тут можна буквально помацати руками&raquo;. Журналіст-розслідувач Юрій Сидоров розповідає: &laquo;Ще наприкінці 2016 року одна з фірм отримала замовлення на реконструкцію даху і декоративних форм балконів у цьому будинку. Замовлення близько 1 мільйона гривень, там понад 900 тисяч, і вже за кілька тижнів отримала аванс 450 тисяч гривень. Показово, бо ми стоїмо під однією з цих декоративних форм балконів, а нічого не зроблено. Фірма теж показова, бо почала отримувати підряди так &laquo;випадково&raquo; з 2016 року, 90% цих підрядів отримано без конкурсу. Я міг би розповісти, що вони мали зробити з цим декоративним оздобленням балконів, але я не знаю, ніхто не знає, бо на порушення розпорядження мера це замовлення отримано без конкурсу. Тому технічне завдання, перелік робіт ми не знаємо&raquo;.
9 Будинок на проспекті Соборний, 190. Організатори запевняють: якби можна було дотягнутися, то «корупцію тут можна буквально помацати руками». Журналіст-розслідувач Юрій Сидоров розповідає: «Ще наприкінці 2016 року одна з фірм отримала замовлення на реконструкцію даху і декоративних форм балконів у цьому будинку. Замовлення близько 1 мільйона гривень, там понад 900 тисяч, і вже за кілька тижнів отримала аванс 450 тисяч гривень. Показово, бо ми стоїмо під однією з цих декоративних форм балконів, а нічого не зроблено. Фірма теж показова, бо почала отримувати підряди так «випадково» з 2016 року, 90% цих підрядів отримано без конкурсу. Я міг би розповісти, що вони мали зробити з цим декоративним оздобленням балконів, але я не знаю, ніхто не знає, бо на порушення розпорядження мера це замовлення отримано без конкурсу. Тому технічне завдання, перелік робіт ми не знаємо».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG