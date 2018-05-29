По «місцях корупційної слави»: у Запоріжжі провели незвичну екскурсію ‒ фото

5 Дитячий садочок № 169 у Заводському районі міста. 2011 року садочок закрили, в 2013 році завод-власник передав його на баланс міста. «В 2016 році одна з фірм отримала перше замовлення на реконструкцію цього дитячого садка – близько 5 мільйонів гривень, але роботи не пішли. Фірма зробила мільйони на 2, і далі роботи зупинились. Зупинив сам підрядник, бо проблеми були навіть у самому проекті – в ньому не врахували навіть опалення. Разом із тим в 2017 році інша фірма – «Верховина» – отримала замовлення на 2,5 мільйони гривень. Найбільша родзинка в тому, що ще в 2016 році скрізь чиновники на сайті міської ради заявляли, що вони цей дитячий садок відкриють, разом зі ще шістьма, до кінця 2016 року, бо це вирішить проблему з завантаженістю дитячих садків. Абсурдність ще в тому, що, як переконували чиновники, що відкриють садок, вони на 17-й рік відкрили там електронну чергу, щоб батьки реєструвалися в цей садок», – каже Юрій Сидоров.