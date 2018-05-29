По «місцях корупційної слави»: у Запоріжжі провели незвичну екскурсію ‒ фото

Запорізькі журналісти-розслідувачі провели екскурсію містом, під час якої розказували і показували, чиї фірми і де отримали замовлення на роботи та як ці роботи виконуються. Організатори кажуть, що хочуть показати, що насправді відбувається в місті і як реальність відрізняється від того, про що офіційно рапортує міська влада. Організатори акції – журналісти-розслідувачі, які в рамках громадської організації «Дій» займаються моніторингом діяльності місцевих органів самоврядування. Екскурсія в місті відбувається вдруге. Піся минулорічної такої екскурсії правоохоронці відкрили кримінальне провадження, однак результати поки невідомі.
Кореспондент Радіо Свобода звернулася до запорізької мерії з проханням прокоментувати озвучену під час заходу інформацію. У прес-службі установи заявили, що журналісти-розслідувачі – якщо мають дані щодо фактів корупції на об’єктах, де проводилася екскурсія – то вони повинні передати їх до правоохоронних органів.
«Якщо є якісь факти, то треба не проводити екскурсії, а звертатися до правоохоронних органів, а правоохоронні органи відповідно перевірять ці факти, чи є це тим, про що заявляється. З іншого боку, серед тих об’єктів, які найбільш впадають в око – Історична 37а, 37б, 37в. Наскільки мені відомо, там на даний час лише розробляється проектна документація. Про який корупційний об’єкт можна вести мову? Було обіцяно, що зроблять ремонт під’їздів. На даний момент розробляється проектна документація з ремонту під’їздів, цим займається департамент з управління житлово-комунальним господарством. Відповідно, якщо проект не розроблено, то жодних робіт з ремонту під’їздів там не проводили, кошти не виділялись», – повідомив керівник прес-служби міського голови Запоріжжя Андрій Ковальський.
Кореспондент Радіо Свобода звернулася до запорізької мерії з проханням прокоментувати озвучену під час заходу інформацію. У прес-службі установи заявили, що журналісти-розслідувачі – якщо мають дані щодо фактів корупції на об’єктах, де проводилася екскурсія – то вони повинні передати їх до правоохоронних органів.
«Якщо є якісь факти, то треба не проводити екскурсії, а звертатися до правоохоронних органів, а правоохоронні органи відповідно перевірять ці факти, чи є це тим, про що заявляється. З іншого боку, серед тих об’єктів, які найбільш впадають в око – Історична 37а, 37б, 37в. Наскільки мені відомо, там на даний час лише розробляється проектна документація. Про який корупційний об’єкт можна вести мову? Було обіцяно, що зроблять ремонт під’їздів. На даний момент розробляється проектна документація з ремонту під’їздів, цим займається департамент з управління житлово-комунальним господарством. Відповідно, якщо проект не розроблено, то жодних робіт з ремонту під’їздів там не проводили, кошти не виділялись», – повідомив керівник прес-служби міського голови Запоріжжя Андрій Ковальський.
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