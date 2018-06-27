Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Червень 2018, Київ 00:33
Фотогалереї

Футбол і ФСБ. Активісти показали, як «Путін грає життями кримчан» (фоторепортаж)

Під будівлею посольства Росії в Києві активісти провели акцію «Путін грає людськими життями». Це вже 24-а щомісячна акція в рамках кампанії Find and Free («Знайти і звільнити»), спрямована на пошук зниклих і звільнення затриманих людей у Криму.

Цього разу активісти акцентували увагу на тому, як «Путін грає з людськими життями» під час Чемпіонату світу з футболу. Після вступного слова, умовний президент Росії почав «грати», а люди в масках із зображенням сумного виразу обличчя нерухомо стояли біля входу у посольство. Час від часу «представник ФСБ» відводив людину, з якою грав «російський президент» – тим самим символізуючи арешт або насильницьке зникнення. «Гра» тривала, поки на полі не залишилося жодного гравця, крім «Путіна».

Під будівлею посольства Росії в Києві активісти провели акцію &laquo;Путін грає людськими життями&raquo;
1 Під будівлею посольства Росії в Києві активісти провели акцію «Путін грає людськими життями»
Цього разу активісти наочно показали, як &laquo;президент&raquo; Росії грає серцями і захоплює людей&raquo;. Умовний Путін почав &laquo;грати з людськими життями&raquo;, які нерухомо стояли біля входу до посольства
2 Цього разу активісти наочно показали, як «президент» Росії грає серцями і захоплює людей». Умовний Путін почав «грати з людськими життями», які нерухомо стояли біля входу до посольства
Путіну показали &laquo;червону картку&raquo;
3 Путіну показали «червону картку»
Вимоги активістів під посольством Росії
4 Вимоги активістів під посольством Росії
Час від часу &laquo;представник ФСБ&raquo; вів людину, з якою грав &laquo;російський президент&raquo; &ndash; тим самим символізуючи арешт або насильницьке зникнення
5 Час від часу «представник ФСБ» вів людину, з якою грав «російський президент» – тим самим символізуючи арешт або насильницьке зникнення
&laquo;Гра&raquo; тривала, поки на полі не залишилося жодного гравця, крім &laquo;Путіна&raquo;
6 «Гра» тривала, поки на полі не залишилося жодного гравця, крім «Путіна»
&laquo;Путін&raquo; залишився один на полі
7 «Путін» залишився один на полі
Активісти вішають карикатуру українського художника Андрія Єрмоленка. Він намалював цілу серію плакатів, які закликають бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії
8 Активісти вішають карикатуру українського художника Андрія Єрмоленка. Він намалював цілу серію плакатів, які закликають бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії
9
&laquo;Гаслом Чемпіонату світу з футболу є: &laquo;Грай з відкритим серцем&raquo;. &laquo;Ми бачимо, як російський режим, безпосередньо керівники цієї країни, грають з живими серцями цих людей&raquo;, &ndash; наголосила, розповідаючи про акцію координатор громадської організації &laquo;КримSOS&raquo; Таміла Ташева
10 «Гаслом Чемпіонату світу з футболу є: «Грай з відкритим серцем». «Ми бачимо, як російський режим, безпосередньо керівники цієї країни, грають з живими серцями цих людей», – наголосила, розповідаючи про акцію координатор громадської організації «КримSOS» Таміла Ташева
На акції під посольством Росії виступив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз
11 На акції під посольством Росії виступив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз
Вимоги знайти: Валерія Ващука, Ісляма Джеппарова, Ервіна Ібрагімова
12 Вимоги знайти: Валерія Ващука, Ісляма Джеппарова, Ервіна Ібрагімова
Це вже 24-а щомісячна акція в рамках кампанії Find and Free (&laquo;Знайти і звільнити&raquo;), спрямованої на пошук зниклих і звільнення затриманих людей у Криму
13 Це вже 24-а щомісячна акція в рамках кампанії Find and Free («Знайти і звільнити»), спрямованої на пошук зниклих і звільнення затриманих людей у Криму

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG