Під будівлею посольства Росії в Києві активісти провели акцію «Путін грає людськими життями». Це вже 24-а щомісячна акція в рамках кампанії Find and Free («Знайти і звільнити»), спрямована на пошук зниклих і звільнення затриманих людей у Криму.



Цього разу активісти акцентували увагу на тому, як «Путін грає з людськими життями» під час Чемпіонату світу з футболу. Після вступного слова, умовний президент Росії почав «грати», а люди в масках із зображенням сумного виразу обличчя нерухомо стояли біля входу у посольство. Час від часу «представник ФСБ» відводив людину, з якою грав «російський президент» – тим самим символізуючи арешт або насильницьке зникнення. «Гра» тривала, поки на полі не залишилося жодного гравця, крім «Путіна».