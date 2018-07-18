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18 Липень 2018, Київ 15:52
Фотогалереї

Крим у рожевому кольорі. Прогулянка по Кояшському озеру – фото

Кояшське озеро на півдні Керченського півострова користується популярністю через незвичайного кольору, що в залежності від сезону змінюється від ніжно-рожевого до червоного. Зміни відтінків відбуваються в міру висихання озера: чим жаркіша погода, тим колір буде більш насиченим. Колір води в озері змінює мікроскопічна водорость, що мешкає у водоймі. При фотосинтезі вона виділяє червоний пігмент, який і забарвлює воду. Продукти життєдіяльності цього мікроорганізму збагачують воду йодом. Вважається, що це робить сіль з Кояшського озера цінною та корисною. Кояшське озеро розташоване неподалік від мису Опук на півдні Керченського півострова. Воно відділене від Чорного моря вузькою смужкою суші. Колись це озеро було частиною моря, але під впливом прибою за дві тисячі років з'явився окрема водойма глибиною менше метра, що витягнулася на майже чотири кілометри в довжину і два – в ширину.
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Такий незвичайний відтінок озеро набуває через підвищену концентрацію водорості Дуналіелли солоноводної. Це один з небагатьох організмів, здатних виживати в таких засолених умовах
2 Такий незвичайний відтінок озеро набуває через підвищену концентрацію водорості Дуналіелли солоноводної. Це один з небагатьох організмів, здатних виживати в таких засолених умовах
Раніше на місці озера розташовувався грязьовий вулкан на дні Чорного моря
3 Раніше на місці озера розташовувався грязьовий вулкан на дні Чорного моря
З часом прибій сформував Кояшську піщану пересип &ndash; вузьку смужку суші в 100 метрів завширшки і 3 кілометри завдовжки
4 З часом прибій сформував Кояшську піщану пересип – вузьку смужку суші в 100 метрів завширшки і 3 кілометри завдовжки
Глибина Кояшського озера сягає одного метра
5 Глибина Кояшського озера сягає одного метра
Однак ступати по білій соляної кромці потрібно дуже обережно. Інакше є ризик провалитися у в&#39;язку грязь під шаром солі
6 Однак ступати по білій соляної кромці потрібно дуже обережно. Інакше є ризик провалитися у в'язку грязь під шаром солі
Місцеві жителі стверджують, що найяскравішим озеро стає в липні
7 Місцеві жителі стверджують, що найяскравішим озеро стає в липні
Місцеві жителі кажуть, що вода в озері має колір фламінго, які славляться своїм ніжно-рожевим оперенням
8 Місцеві жителі кажуть, що вода в озері має колір фламінго, які славляться своїм ніжно-рожевим оперенням
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Крим.Реалії приїхали на Кояшське озеро після злив. Через дощі соляний покрив водойми значно посвітлів
10 Крим.Реалії приїхали на Кояшське озеро після злив. Через дощі соляний покрив водойми значно посвітлів
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