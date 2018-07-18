Крим у рожевому кольорі. Прогулянка по Кояшському озеру – фото

Кояшське озеро на півдні Керченського півострова користується популярністю через незвичайного кольору, що в залежності від сезону змінюється від ніжно-рожевого до червоного. Зміни відтінків відбуваються в міру висихання озера: чим жаркіша погода, тим колір буде більш насиченим. Колір води в озері змінює мікроскопічна водорость, що мешкає у водоймі. При фотосинтезі вона виділяє червоний пігмент, який і забарвлює воду. Продукти життєдіяльності цього мікроорганізму збагачують воду йодом. Вважається, що це робить сіль з Кояшського озера цінною та корисною. Кояшське озеро розташоване неподалік від мису Опук на півдні Керченського півострова. Воно відділене від Чорного моря вузькою смужкою суші. Колись це озеро було частиною моря, але під впливом прибою за дві тисячі років з'явився окрема водойма глибиною менше метра, що витягнулася на майже чотири кілометри в довжину і два – в ширину.