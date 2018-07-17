«У селі ненавидять Володю та Україну»: як живе родина Володимира Балуха після його вироку

Українському активістові Володимиру Балуху загрожує до п’яти років позбавлення волі в межах вироку у другій кримінальній справі. Активіст провину не визнає та оголосив голодування в СІЗО з вимогою припинити кримінальне переслідування, яке вже триває майже два роки. Вдома на Володимира Балуха чекають літня мати і дружина, яким через його громадянську позицію доводиться нелегко в рідному селі.

Володимир Балух продовжує голодування в СІЗО 121-й день. За цей час він втратив 30 кілограмів ваги, каже його адвокат Ольга Дінзе. За її словами, активіст мав право на умовно-дострокове звільнення, але підконтрольний Росії Залізничний райсуд Сімферополя 13 липня відхилив клопотання про це. Захист має намір оскаржити як цю відмову, так і вирок. Але процес може затягнутися на місяці.

А тим часом без сина залишається літня мати Наталя. З моменту затримання та арешту Володимира Балуха жінку періодично відвідують громадські активісти, журналісти та небайдужі кримчани. За їхніми словами, ситуація в родині з кожним роком стає складнішою.

Сподіваючись на апеляцію

Після арешту Володимира Балуха його літня мати змушена самостійно утримувати домашнє господарство. Нещодавно рідним вдалося вмовити жінку продати корову, яка давала прибуток сім’ї.

«Матері вже 75 років, ноги хворі. За господарством уже складно доглядати. Треба ж і нагодувати, і гній винести. Довго не погоджувалася продати, говорила: «Буду тримати до останнього, тому що гроші Вові потрібні». Стільки ж грошей іде кожен місяць. Але умовили її, все-таки довелося продати корову, ліквідували свиней. Залишили тільки козу та птицю», ‒ розповіла Крим.Реалії дружина Володимира Балуха Наталя.

Із кожним роком мати активіста все більше скаржиться на здоров’я: окрім поліартриту, жінка страждає від підвищеного тиску, а нещодавно перенесла операцію на очах, після якої їй категорично заборонили піднімати важке. У такій ситуації прожити в селі одній непросто.

Останній вирок Володимирові Балуху його мати сприйняла важко, бо сподівалася на швидке повернення сина додому через умовно-дострокове звільнення. Зараз її надії пов’язані з розглядом апеляційної скарги захисту сина.

«Це село, кожен боїться»

Після ув’язнення в СІЗО основного годувальника сім’ї пенсіонерка залишилася одна й змушена виживати тільки на пенсію та допомогу від активістів і небайдужих кримчан. Як стало відомо Крим.Реалії, щоб зробити операцію Наталі Балух, сім’ї довелося взяти кредит. Тепер необхідно повертати борг.

Допомога дуже потрібна цій родині

«Допомога дуже потрібна цій родині. Володя в СІЗО, йому потрібні якісь ліки. Він хоч і голодує, але передачі йому необхідні. А дружині Наталі треба їхати за 200 кілометрів до Сімферополя, щоб їх передати в СІЗО. Мати Володимира Балуха в злиденному становищі, їй будь-яка допомога буде в нагоді», ‒ каже український режисер Валерій Балаян, який нещодавно відвідав Наталю Балух у селі Серебрянка Роздольненського району Криму.

Ця сім’я живе в атмосфері злоби та ненависті з боку оточення, в ізоляції від зовнішнього світу

Під час останньої поїздки в село режисер вирішив розпитати місцевих жителів про Володимира Балуха. До арешту активіст вів активну громадську діяльність, і багато селян добре знають його. Зараз говорити про Балуха люди не хочуть, каже Валерій Балаян.

«На камеру всі відмовляються говорити, всі бояться. Кілька людей тільки висловилися, причому дуже негативно, на адресу Володі. Тобто можна сказати, що ця сім’я живе в атмосфері злоби та ненависті з боку оточення. Фактично вони живуть в ізоляції від зовнішнього світу. Лише кілька людей їх підтримують, але їх я не називатиму, тому що вони цього не афішують. По суті, мама Балуха одна цілий день зі своїми думками та болячками сидить у своєму темному будиночку, покинута. Односельці ненавидять її, Володю та Україну. Це трагічна ситуація», ‒ стверджує він.

Є люди, які підтримують нас, але взагалі бояться

Мати активіста каже, що частина людей у селі все ж таки підтримує її, але приховує це – вони бояться неприємностей для власних сімей. «Це село, кожен боїться. Є люди, які підтримують нас, але взагалі бояться люди», ‒ каже Наталя Балух.

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«Путіна не проситиму»

Дружина Володимира Балуха вже не звертає увагу на розмови людей. Вона каже, що намагається не спілкуватися ні з ким і рідко виходить за межі власного подвір’я.

«Рік і сім місяців живемо з надією і на нервах. Надія є на апеляцію, що буде скасоване це рішення суду (підконтрольного Росії Роздольненського райсуду, який засудив Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму та штрафу в 10 тисяч рублів за «дезорганізацію роботи СІЗО» ‒ ред.). І дуже сподіваємося на обмін. Чекаємо, щоб хоч щось з’ясувалося», ‒ каже вона.

Зараз є шанси на звільнення, але все одно все залежить від Путіна

Координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник припускає, що після вироку Володимирові Балуху є шанси, що президент Росії Володимир Путін погодиться його обміняти. «Зараз через голодування Олега Сенцова та Володимира Балуха й велику увагу до цього процесу є шанси на звільнення. Кожного разу і в російських, і в міжнародних ЗМІ ми ловимо натяки на це, що все-таки Путін погодиться на обмін. На мій погляд, є зараз такі шанси, але все зрештою залежить все одно від Путіна», ‒ зазначала раніше Крим.Реалії правозахисниця.

Мати Балуха в обмін сина не вірить. «Стільки вже про це говорять, а нічого не відбувається», ‒ пояснює вона.

При цьому жінка не допускає можливості просити президента Росії Володимира Путіна про помилування сина, як це зробила мати Олега Сенцова.

«Я Путіна не проситиму (про помилування сина ‒ ред.). Мене Вова не так зрозуміє. Він проти, щоб просити. Просити ‒ це визнати свою провину. А він провини визнати не може, тому що він не винен ні в чому», ‒ каже вона.

В очікуванні повернення сина жінка стверджує, що «жива лише завдяки підтримці людей».