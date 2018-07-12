Балуха, що голодує, тримають у загальній камері, це погіршує його стан – Чийгоз

Засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух продовжує перебувати в загальній камері сімферопольського СІЗО, що погано позначається на його здоров'ї у зв'язку з голодуванням, яке він тримає понад 115 днів.

Про це 12 липня проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

«Зараз він перебуває в загальній камері, де понад 10 ув'язнених, і йому дуже складно – збивається режим. Це істотно ускладнює його спокій. З огляду на голодування, яке він продовжує тримати, йому бажаніше більш спокійна обстановка. Стан здоров'я залишається вкрай складним», – сказав Чийгоз.

5 липня підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 тис. гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

Другу справу проти активіста порушили через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Раніше суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою українському активістові до 14 серпня.

Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року.

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ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд у Криму визнав Балуха винним в зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

МЗС України і США наполягають на звільненні російською владою українського активіста Володимира Балуха.