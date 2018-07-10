Автор «Франчески» записав відеозвернення про українських політв’язнів, що голодують у Росії

Автор роману «Франческа. Повелителька траєкторій», презентованої на цьогорічному «Книжковому арсеналі» у Києві, письменник, журналіст і оператор польотів NASA Дорж Бату (Андрій Васильєв) записав відеозвернення на підтримку Олега Сенцова та українських політв’язнів, що голодують у Росії. Ролик він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«Вже 58 днів голодує незаконно ув’язнений російською владою Олег Сенцов. 114 днів триває голодування Володимира Балуха. 15 днів без їжі Емір-Усеїн Куку, і 45 днів – Олександр Шумков (цю інформацію складно підтвердити через труднощі з доступом до нього – ред.). А у світі все йде так, ніби нічого не трапилось: чемпіонат світу з футболу в Росії, відпустки, пляжний сезон і політичні ігрища. Це нормально. Окрім чемпіонату світу, звісно. Життя не стоїть на місці для нас усіх, це правда. Але просто варто пам’ятати, що для тих українців і кримських татар, що сидять у російських в’язницях, кожен день може бути останнім. І давайте не дамо забути іншим», – закликав письменник.

Фігурант ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїн Куку 26 червня оголосив голодування. Раніше голодування оголосили інші українці, яких утримують у Росії з політичних мотивів, зокрема, Володимир Балух та Олег Сенцов.

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Певний час у тюрмі голодував також Олександр Кольченко, однак був змушений припинити протест за станом здоров’я. Незрозумілою залишається ситуація щодо Олександра Шумкова.

Окрім того, стало відомо, що у полоні сепаратистів оголосив голодування український журналіст Станіслав Асєєв (Васін).