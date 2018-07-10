Польські актори читали оповідання Сенцова на його підтримку – ЗМІ

Польські актори Даніель Ольбрихський, Анджей Северин, Йоанна Куліґ прочитали для відео оповідання ув’язненого у Росії українця Олега Сенцова, повідомляє портал Culture.pl.

За інформацією видання, оповідання були перекладені зусиллями волонтерів.

«Я прочитав оповідання Сенцова, щоб у такий спосіб висловити мою солідарність. Я роблю це для себе, для своїх онуків. Хочу, щоб тексти Сенцова почули інші поляки. Сподіваюся, що пан Олег зможе й сам почути власні твори у гарному польському перекладі», – розповів учасник проекту Анджей Северин.

Раніше у рамках акції «Вголос» оповідання Сенцова читали голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, режисер Олесь Санін та актор В'ячеслав Довженко.

А перед цим таку акцію проводили російські кіномитці.

Український режисер і письменник Олег Сенцов, якого утримують у російській колонії у місті Лабитнангі за Полярним колом, 14 травня оголосив голодування із вимогою звільнення усіх українських політв’язнів. За даними «Медійної ініціативи за права людини», таких у Росії – понад 70.

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Після численних акцій на підтримку Сенцова в Кремлі заявили, що громадський резонанс не вплине на процедуру обміну українця на росіян.

Сестра режисера Наталія Каплан 5 липня відвідала його в колонії. За її словами, Сенцов дуже постарів і схуд.

У серпні 2015 року Олег Сенцов і Олександр Кольченко були визнані винними у справі про створення терористичного співтовариства, вчиненні та плануванні терактів на території анексованого Криму. Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, Кольченко – 10 років колонії. Обидва засуджених свою провину заперечують. Правозахисники визнали їх політв’язнями.