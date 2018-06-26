Іллєнко, Санін і Довженко розповідають про життя Сенцова. Його ж словами 

Українські кінематографісти, колеги та друзі Олега Сенцова, скористалися текстами оповідань з його автобіографічної збірки «Рассказы», щоб висловити свою підтримку утримуваному в Росії режисеру.

Розповіді з життя Сенцова читають голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, режисер Олесь Санін та актор В'ячеслав Довженко.

Як розповіла Радіо Свобода кінопродюсерка Анна Паленчук, ролик був знятий в рамках акції «​Вголос». Автори ідеї впевнені: краще Сенцова ніхто не зможе пояснити, за що він голодує.

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Перші оповідання були зачитані ще 9 червня на Майдані Незалежності в Києві. Ті, хто не зміг бути присутнім в день акції, зачитали оповідання Сенцова, який голодує уже більше сорока днів, на камеру.

«Багато хто запитує, чим я можу допомогти Олегу Сенцову. Я вважаю, що кожна людина може зробити щось для нього. Ми хочемо залучити до цієї акції якомога більше людей. Щоб більшість з них заговорило мовою Олега, що відображається в його розповідях», - розповіла Паленчук.

Засуджений до 20 років позбавлення волі Сенцов 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але наразі їй відмовляють у зустрічах з ув’язненими там українцями.

Загалом, за даними правозахисників, у Росії й анексованому нею Криму утримують близько 70 українських політв’язнів.

Генеральний секретар Ради Європи подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова. У Кремлі заявили, що цей лист не є підставою для помилування засудженого в Росії режисера.