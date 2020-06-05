У США пройшли 4 червня акції пам'яті за Джорджем Флойдом. Чорношкірий американець загинув внаслідок жорстоких дій поліції 25 травня 2020 року у Міннеаполісі, штат Міннесота. Відео зафіксувало, як офіцер поліції поклав неозброєного Флойда на землю, став йому коліном на горло й тиснув протягом 9 хвилин. Смерть афроамериканця викликала бурхливі протести не тільки у США, але й в цілому світі. Прокурори в штаті Міннесота посилили кваліфікацію звинувачення проти офіцера Дерека Шовіна, основного обвинувачуваного у вбивстві Флойда, та висунули звинувачення ще трьом офіцерам поліції.
Акції пам'яті за загиблим внаслідок дій поліції Джорджем Флойдом у США - фотогалерея
У США пройшли акції пам'яті за Джорджем Флойдом. Прокурори в штаті Міннесота посилили кваліфікацію звинувачення проти офіцера Дерека Шовіна, основного обвинувачуваного у вбивстві Флойда, та висунули звинувачення ще трьом офіцерам поліції.