Акції пам'яті за загиблим внаслідок дій поліції Джорджем Флойдом у США - фотогалерея

19 Люди стоять на колінах на мості Моррісона в Портленді під час протесту проти поліцейського свавілля та расової ненависті. Портленд, штат Орегон. 4 червня 2020 року. Протести у США почалися через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув внаслідок жорстоких дій поліції в Міннеаполісі.