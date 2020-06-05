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05 червня 2020, Київ 19:04
Фотогалереї

Акції пам'яті за загиблим внаслідок дій поліції Джорджем Флойдом у США - фотогалерея

У США пройшли акції пам'яті за Джорджем Флойдом. Прокурори в штаті Міннесота посилили кваліфікацію звинувачення проти офіцера Дерека Шовіна, основного обвинувачуваного у вбивстві Флойда, та висунули звинувачення ще трьом офіцерам поліції. 

У США пройшли 4 червня акції пам'яті за Джорджем Флойдом. Чорношкірий американець загинув внаслідок жорстоких дій поліції 25 травня 2020 року у Міннеаполісі, штат Міннесота. Відео зафіксувало, як офіцер поліції поклав неозброєного Флойда на землю, став йому коліном на горло й тиснув протягом 9 хвилин. Смерть афроамериканця викликала бурхливі протести не тільки у США, але й в цілому світі. Прокурори в штаті Міннесота посилили кваліфікацію звинувачення проти офіцера Дерека Шовіна, основного обвинувачуваного у вбивстві Флойда, та висунули звинувачення ще трьом офіцерам поліції.
Учасники акції пам&#39;яті за 46-річним Джорджем Флойдом на площі&nbsp;Cadman Plaza, Бруклін, Нью-Йорк.&nbsp;4 червня 2020 року. Відео оприлюднене 25 травня, на якому видно, що поліцейський стоїть коліном на горлі неозброєного чорношкірого чоловіка, який пізніше помер, викликало бурхливі протести у США. Офіцера Дерека Шовіна звинуватили в навмисному вбивстві
1 Учасники акції пам'яті за 46-річним Джорджем Флойдом на площі Cadman Plaza, Бруклін, Нью-Йорк. 4 червня 2020 року. Відео оприлюднене 25 травня, на якому видно, що поліцейський стоїть коліном на горлі неозброєного чорношкірого чоловіка, який пізніше помер, викликало бурхливі протести у США. Офіцера Дерека Шовіна звинуватили в навмисному вбивстві
Хода учасників протесту на Бруклінському мосту в Нью-Йорку.&nbsp;&nbsp;Демонстранти вимагають справедливості та зміни поліцейських практик затримання. Нью-Йорк, 4 червня 2020 року. Протести розпочалися через смерть афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, коли білий офіцер при затриманні тиснув коліном на горло афроамериканця майже 9 хвилин, що призвело до його загибелі
2 Хода учасників протесту на Бруклінському мосту в Нью-Йорку.  Демонстранти вимагають справедливості та зміни поліцейських практик затримання. Нью-Йорк, 4 червня 2020 року. Протести розпочалися через смерть афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, коли білий офіцер при затриманні тиснув коліном на горло афроамериканця майже 9 хвилин, що призвело до його загибелі
Теренс Флойд, брат Джорджа Флойда, який загинув через дії білого поліцейського, промовляє до протестувальників, які вимагають справделивості, під час акції пам&#39;яті на площі&nbsp;Cadman Plaza в Брукліні, Нью-Йорк. 4 червня 2020 року
3 Теренс Флойд, брат Джорджа Флойда, який загинув через дії білого поліцейського, промовляє до протестувальників, які вимагають справделивості, під час акції пам'яті на площі Cadman Plaza в Брукліні, Нью-Йорк. 4 червня 2020 року
Протестувальники стоять на колінах на вулиці&nbsp;Flatbush Avenue перед поліцейськими Нью-Йорка під час акції пам&#39;яті за Джорджем Флойдом, який помер в Міннеаполісі внаслідок жорстоких дій поліцейського. Нью-Йорк, 4 червня 2020 року
4 Протестувальники стоять на колінах на вулиці Flatbush Avenue перед поліцейськими Нью-Йорка під час акції пам'яті за Джорджем Флойдом, який помер в Міннеаполісі внаслідок жорстоких дій поліцейського. Нью-Йорк, 4 червня 2020 року
Поліцейські затримують чоловіка на вулиці Fifth Avenue під час ходи Манхаттеном. Протести в США у зв&#39;язку зі смертю афроамериканця Джорджа Флойда тривають вже понад тиждень. Нью-Йорк, 4 червня 2020 року
5 Поліцейські затримують чоловіка на вулиці Fifth Avenue під час ходи Манхаттеном. Протести в США у зв'язку зі смертю афроамериканця Джорджа Флойда тривають вже понад тиждень. Нью-Йорк, 4 червня 2020 року
Протестувальники стоять за залізним парканом у Лафаєтт парку напроти Білого дому під час протесту у зв&#39;язку зі смертю в Міннеаполісі Джорджа Флойда, який загинув через жорстокі дії поліцейського. Вашингтон, 4 червня 2020 року
6 Протестувальники стоять за залізним парканом у Лафаєтт парку напроти Білого дому під час протесту у зв'язку зі смертю в Міннеаполісі Джорджа Флойда, який загинув через жорстокі дії поліцейського. Вашингтон, 4 червня 2020 року
Демонстранти на протесті неподалік Білого дому вимагають справедливого покарання поліцейських за смерть чорношкірого американця Джорджа Флойда, який помер у Міннеаполісі внаслідок жорстоких дій при затриманні. Вашингтон, 4 червня 2020 року
7 Демонстранти на протесті неподалік Білого дому вимагають справедливого покарання поліцейських за смерть чорношкірого американця Джорджа Флойда, який помер у Міннеаполісі внаслідок жорстоких дій при затриманні. Вашингтон, 4 червня 2020 року
Хвилину мовчання за Джорджем Флойдом на Капітолії тримають сенатор Камала Гарріс, штат Каліфорнія (ліворуч), лідер меншин сенатор Чак Шумер, штат Нью-Йорк (в центрі), і сенатор Корі Букер (праворуч). Афроамериканець загинув під час жорстокого затримання поліцією у Міннеаполісі. Вашингтон, 4 червня 2020 року &nbsp;
8 Хвилину мовчання за Джорджем Флойдом на Капітолії тримають сенатор Камала Гарріс, штат Каліфорнія (ліворуч), лідер меншин сенатор Чак Шумер, штат Нью-Йорк (в центрі), і сенатор Корі Букер (праворуч). Афроамериканець загинув під час жорстокого затримання поліцією у Міннеаполісі. Вашингтон, 4 червня 2020 року
 
Військові Національної гвардії штату Юта стоять у шерензі неподалік Білого дому перед демонстрантами, які протестують через жорстокі дії поліції, що призвели до смерті афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі. Вашингтон, 4 червня 2020 року
9 Військові Національної гвардії штату Юта стоять у шерензі неподалік Білого дому перед демонстрантами, які протестують через жорстокі дії поліції, що призвели до смерті афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі. Вашингтон, 4 червня 2020 року
Медик через вікно автобуса вітається із протестувальниками, які всупереч комендантському часові, вийшли на протест через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Мангеттен, Нью-Йорк, 4 червня 2020 року
10 Медик через вікно автобуса вітається із протестувальниками, які всупереч комендантському часові, вийшли на протест через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Мангеттен, Нью-Йорк, 4 червня 2020 року
Члени руху проти насилля над чорношкірим населенням Black Lives Matter опустилися на одне коліно біля статуї Мартіна Лютера Кінга на сьомий день протестів у Вашингтоні. Вашингтон, 4 червня 2020 рок. Протести вибухнули через відео із жорстокими діями поліції, що призвели до загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.&nbsp;
11 Члени руху проти насилля над чорношкірим населенням Black Lives Matter опустилися на одне коліно біля статуї Мартіна Лютера Кінга на сьомий день протестів у Вашингтоні. Вашингтон, 4 червня 2020 рок. Протести вибухнули через відео із жорстокими діями поліції, що призвели до загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі. 
Хода демонстрантів рухається вулицею&nbsp;Wisconsin Avenue у Вашингтоні. Вашингтон, 4 червня 2020 року. Протести вибухнули у США через відео, яке зафіксувало жорстокі дії поліції, що призвели до загибелі афроамериканця Джорджа Флойда 25 травня 2020 року у Міннеаполісі.
12 Хода демонстрантів рухається вулицею Wisconsin Avenue у Вашингтоні. Вашингтон, 4 червня 2020 року. Протести вибухнули у США через відео, яке зафіксувало жорстокі дії поліції, що призвели до загибелі афроамериканця Джорджа Флойда 25 травня 2020 року у Міннеаполісі.
Знімок зроблений з повітря показує ходу протестувальників у Чикаґо. Люди вийшли, щоб висловити своє обурення неправомірними діями поліції під час затримання в Міннеаполісі, що призвели до смерті чорношкірого американця Джорджа Флойда . Чикаґо, штат Іллінойс. 4 червня 2020 року
13 Знімок зроблений з повітря показує ходу протестувальників у Чикаґо. Люди вийшли, щоб висловити своє обурення неправомірними діями поліції під час затримання в Міннеаполісі, що призвели до смерті чорношкірого американця Джорджа Флойда . Чикаґо, штат Іллінойс. 4 червня 2020 року
Люди вшановують пам&#39;ять 46-річного Джорджа Флойда перед його муралом у Міннеаполісі. 4 червня 2020 року. Чорношкірий американець загинув через жорстокі дії поліцейських під час затримання, що зафіксувало відео, яке побачили мільйони людей.
14 Люди вшановують пам'ять 46-річного Джорджа Флойда перед його муралом у Міннеаполісі. 4 червня 2020 року. Чорношкірий американець загинув через жорстокі дії поліцейських під час затримання, що зафіксувало відео, яке побачили мільйони людей.
Мер Міннеаполісу Джейкоб Фрей вшановує пам&#39;ять Джорджа Флойда під час поминальної акції у місті. Міннеаполіс,штат Міннесота. 4 червня 2020 року. Афроамериканець помер 25 травня 2020 року внаслідок жорстоких дій поліції під час затримання. Білий поліцейський став коліном Флойду на горло і тиснув майже 9 хвилин.
15 Мер Міннеаполісу Джейкоб Фрей вшановує пам'ять Джорджа Флойда під час поминальної акції у місті. Міннеаполіс,штат Міннесота. 4 червня 2020 року. Афроамериканець помер 25 травня 2020 року внаслідок жорстоких дій поліції під час затримання. Білий поліцейський став коліном Флойду на горло і тиснув майже 9 хвилин.
Демонстранти віч-на-віч з офіцерами поліції в місті Остін, штат Техас. 4 червня 2020 року. Відео від 25 травня, 2020 року, на якому видно як поліцейський став коліном на горло неозброєного афроамериканця Джорджа Флойда, внаслідок чого той помер &ndash; викликало хвилю протестів у США та в світі.
16 Демонстранти віч-на-віч з офіцерами поліції в місті Остін, штат Техас. 4 червня 2020 року. Відео від 25 травня, 2020 року, на якому видно як поліцейський став коліном на горло неозброєного афроамериканця Джорджа Флойда, внаслідок чого той помер – викликало хвилю протестів у США та в світі.
Військові зі штату Техас&nbsp;та поліцейські міста Остін спостерігають за ходою демонстрантів, який вийшли на протест через смерть чорношкірого американця Джорджа Флойда. Він помер через неправомірні дії поліцейського в Міннеаполісі, штат Міннесота. Остін, штат Техас. 4 червня 2020 року
17 Військові зі штату Техас та поліцейські міста Остін спостерігають за ходою демонстрантів, який вийшли на протест через смерть чорношкірого американця Джорджа Флойда. Він помер через неправомірні дії поліцейського в Міннеаполісі, штат Міннесота. Остін, штат Техас. 4 червня 2020 року
Протестна хода через смерть афроамериканця Джорджа Флойда в Канзас-Сіті, штат Канзас. 4 червня 2020 року
18 Протестна хода через смерть афроамериканця Джорджа Флойда в Канзас-Сіті, штат Канзас. 4 червня 2020 року
Люди стоять на колінах на мості Моррісона в Портленді під час протесту проти поліцейського свавілля та расової ненависті.&nbsp;Портленд, штат Орегон. 4 червня 2020 року. Протести у США почалися через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув внаслідок жорстоких дій поліції в Міннеаполісі.
19 Люди стоять на колінах на мості Моррісона в Портленді під час протесту проти поліцейського свавілля та расової ненависті. Портленд, штат Орегон. 4 червня 2020 року. Протести у США почалися через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув внаслідок жорстоких дій поліції в Міннеаполісі.

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