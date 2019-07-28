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28 Липень 2019, Київ 19:01
Фотогалереї

Перша в історії хресна хода ПЦУ – фотогалерея

28 липня в центрі Києва відбулося богослужіння та хресна хода духівництва і вірян Православної церкви України з нагоди Дня хрещення України-Руси.
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Хода духівництва та вірян ПЦУ вирушила від Собору Святої Софії до пам&rsquo;ятника рівноапостольному князю Володимиру-Хрестителю.&nbsp; &nbsp;
3 Хода духівництва та вірян ПЦУ вирушила від Собору Святої Софії до пам’ятника рівноапостольному князю Володимиру-Хрестителю.   
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Глава Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній
6 Глава Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній
Ікона &laquo;Пресвята Богородиця &mdash; покровителька українських воїнів&raquo;
7 Ікона «Пресвята Богородиця — покровителька українських воїнів»
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Молебен в 1031-шу річницю Хрещення України-Русі біля пам&rsquo;ятника Володимиру Великому. Київ, 28 липня 2019 року
9 Молебен в 1031-шу річницю Хрещення України-Русі біля пам’ятника Володимиру Великому. Київ, 28 липня 2019 року
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Представник Вселенського патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл, глава Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній, п&rsquo;ятий президент України і очільник партії &laquo;Європейська солідарність&raquo; Петро Порошенко
11 Представник Вселенського патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл, глава Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній, п’ятий президент України і очільник партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко
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