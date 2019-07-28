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28 Липень 2019, Київ 19:01
Фотогалереї
Перша в історії хресна хода ПЦУ – фотогалерея
28 Липень 2019, 17:48
Сергій Нужненко
28 липня в центрі Києва відбулося богослужіння та хресна хода духівництва і вірян Православної церкви України з нагоди Дня хрещення України-Руси.
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Хода духівництва та вірян ПЦУ вирушила від Собору Святої Софії до пам’ятника рівноапостольному князю Володимиру-Хрестителю.
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Глава Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній
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Ікона «Пресвята Богородиця — покровителька українських воїнів»
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Молебен в 1031-шу річницю Хрещення України-Русі біля пам’ятника Володимиру Великому. Київ, 28 липня 2019 року
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Представник Вселенського патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл, глава Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній, п’ятий президент України і очільник партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко
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Перша в історії хресна хода ПЦУ – фотогалерея
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